Paris, le 16 novembre 2020 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce l’extension de sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS). AWS devient l'un des partenaires stratégiques d'Atos OneCloud, une initiative qui rassemble l’ensemble des capacités d'Atos en matière de Cloud au sein d’un guichet unique d’offres. Le développement de cette collaboration constitue une nouvelle étape dans l'alliance stratégique entre Atos et AWS, débutée en 2012.

Atos fait partie du programme de partenariat AWS Well-Architected et a, au fil des ans, investi dans l'acquisition de plusieurs compétences AWS, obtenant notamment le statut de Migration Delivery Partner. En début d’année, Atos a entamé des négociations exclusives avec les actionnaires d' Edifixio , une entreprise française de conseil et d’intégration Cloud, en vue de son acquisition. Celle-ci renforcerait encore la position privilégiée d’Atos en vue de devenir un partenaire Premier Tier Consulting d'AWS.

« Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer qu’AWS est l'un des partenaires stratégiques de l'initiative Atos OneCloud, » déclare Elie Girard, Directeur Général d’Atos. « AWS s'associe à Atos pour aider nos clients à évoluer d’une infrastructure informatique traditionnelle vers des plateformes Cloud modernes. Notre partenariat avec AWS est un formidable atout, particulièrement dans le domaine du mainframe, pour migrer, moderniser et gérer le paysage applicatif de nos clients, facilitant ainsi leur transition vers un modèle digital. »

Matt Garman, Vice-Président, Ventes & Marketing, AWS, ajoute : « Atos est un partenaire de premier plan et un intégrateur de systèmes mondial unique en son genre, qui propose de nombreuses technologies brevetées et des outils permettant aux clients de transférer leurs environnements existants vers le Cloud. L'initiative Atos OneCloud illustre parfaitement les capacités uniques d'Atos en matière de transformation du Cloud. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à Atos OneCloud en tant que partenaire technologique stratégique. »

Atos travaille depuis longtemps en collaboration avec AWS pour plus de cinquante grands environnements clients dans le monde. Les deux entreprises ont travaillé main dans la main pour construire une solution SaaS native sur AWS Cloud pour Miller Heiman, le premier fournisseur mondial de services de formation, conseil, technologie et recherche dans le domaine de la vente.

« Atos est un partenaire de confiance depuis plusieurs années et continue de démontrer sa capacité à nous accompagner grâce à son équipe d’experts motivés et hautement qualifiés. Nous avons travaillé étroitement pour imaginer, développer et soutenir l’une de nos plateformes d’offres les plus stratégiques, tirant profit de la flexibilité et des technologies fournies par les services Cloud d’AWS, » explique Byron Matthews, Miller Heiman Group.

Atos et AWS collaborent également sur d’autres projets :

Un leader mondial dans le domaine des composants électroniques - l'une des plus larges migrations SAP HANA d’AWS en dehors de l'Amérique du Nord. Atos et AWS ont travaillé en étroite collaboration pour réussir cette mise à niveau et migration à grande échelle vers AWS Cloud avec, pour résultat, une mise à niveau SAP, la migration d'Oracle vers HANA, la migration des services sur-site vers AWS, ainsi que des services de gestion AWS – le tout avec un court temps d'arrêt.

- l'une des plus larges migrations SAP HANA d’AWS en dehors de l'Amérique du Nord. Atos et AWS ont travaillé en étroite collaboration pour réussir cette mise à niveau et migration à grande échelle vers AWS Cloud avec, pour résultat, une mise à niveau SAP, la migration d'Oracle vers HANA, la migration des services sur-site vers AWS, ainsi que des services de gestion AWS – le tout avec un court temps d'arrêt. Une grande banque américaine – l'une des premières à transférer 100 % de ses données vers le Cloud. Atos et AWS ont travaillé en étroite collaboration pour moderniser les systèmes existants et définir une stratégie de transformation des données afin de transférer les données du client en toute sécurité, en renforçant les normes de confidentialité.

– l'une des premières à transférer 100 % de ses données vers le Cloud. Atos et AWS ont travaillé en étroite collaboration pour moderniser les systèmes existants et définir une stratégie de transformation des données afin de transférer les données du client en toute sécurité, en renforçant les normes de confidentialité. Un fournisseur mondial de technologies de santé - Atos a consolidé et fait migrer les données de cette grande entreprise vers AWS et vers un Cloud privé à partir de 139 datacenters dispersés dans 50 pays, avec plus de 4 000 serveurs.

Atos a une grande expérience dans la fourniture de services de conseil, de services professionnels et de services gérés à grande échelle pour un grand nombre de clients d'AWS. Atos dispose de plus de 3 700 accréditations AWS, détenues par près de 3 000 spécialistes. Ses 600 experts certifiés dans le domaine du Cloud détiennent au total 1 200 certifications AWS officielles. Atos participera en tant que sponsor à l’événement AWS re:Invent, qui se déroulera du 30 novembre au 18 décembre 2020.

De plus amples informations sur la collaboration entre Atos AWS autour d’Atos OneCloud sont disponibles sur atos.net.

