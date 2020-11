PARIS, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , annonce aujourd'hui le lancement de Workday Accounting Center et l’intégration dans Workday Adaptive Planning d’analyses prédictives basées sur le Machine Learning. Des fonctionnalités supplémentaires sont également disponibles dans ses offres financières pour favoriser visibilité, agilité et efficacité. Ces innovations transforment la façon dont les clients utilisent les données, apportant plus de clarté et de contrôle aux DAF.



Dans le contexte économique actuel, les équipes Finance doivent être plus agiles. Les données et les informations en temps réel sont donc essentielles. Cependant, de nombreuses directions financières disposent de sources de données et de systèmes comptables non connectés, les empêchant de progresser dans un monde en mutation. Collecter, rapprocher et valider des données prend du temps, qui pourrait être davantage utilisé pour fournir des informations fiables à l'entreprise. Pour y remédier, Workday poursuit le développement de ses solutions Cloud de planification et de gestion financière en s’appuyant sur des capacités de Machine Learning et de gestion des données.

Créer plus d’agilité grâce à un socle de données intelligent

Workday dépasse les limites des systèmes ERP traditionnels pour résoudre un fléau qui sévit depuis des décennies : faire face à un volume toujours croissant de données opérationnelles, les transformer plus rapidement et plus efficacement en valeurs comptables et en informations. Désormais disponible, et déjà adopté par CNA et Shelter Insurance, Workday Accounting Center représente un changement radical dans la manière dont la fonction Finance gère les données opérationnelles.

En effet, Workday Accounting Center permet aux clients d'intégrer les données opérationnelles, de les enrichir d'attributs pertinents et de les transformer en informations comptables. Cela permet aux clients de gérer les données opérationnelles et financières issues d’une multitude de sources depuis un seul point de contrôle dans toute l'entreprise.

Ainsi, grâce à Workday Accounting Center, une compagnie d'assurance peut charger ses transactions opérationnelles - telles que les données relatives aux sinistres ou aux polices - dans le système, créer des écritures comptables, puis générer un rapport nourri d’une analyse approfondie et d’une visibilité et traçabilité sur les transactions sources. En conséquence, les équipes Finance peuvent s’affranchir de l’IT et réaliser des économies estimées à plus de 50 % pour le maintien des règles comptables. La combinaison de Workday Prism Analytics et de Workday Financial Management crée une source unique de données intelligente qui alimente également les transactions et les processus au Machine Learning.

Le Machine Learning au service de la planification intelligente et de l’analyse prédictive

La planification est devenue encore plus critique pour les entreprises durant la pandémie : l'activité de prévision a été multipliée par 30 en comparaison aux opérations pré-pandémiques. Pour réaliser des prévisions encore plus précises, Workday continue de faire évoluer ses capacités de planification intelligente, permettant de planifier sans limites et d’anticiper la suite des événements avec plus de justesse grâce au Machine Learning.

Avec la prédiction de séries chronologiques, c’est-à-dire le processus de modélisation des événements sur une période donnée pour établir des prédictions plus précises, Workday tire parti du Machine Learning pour développer l'analyse prédictive avec Workday Adaptive Planning. Les algorithmes utilisent des données anciennes et actuelles pour prévoir les revenus, les dépenses et autres variables commerciales essentielles. Les prévisions prédictives sont créées sur la base de milliers, voire de centaines de milliers de points de données agrégés à travers l'entreprise, y compris ceux relatifs aux ventes, aux RH, au marketing et à la production. Grâce à la détection d’anomalies dans Workday Adaptive Planning, ces dernières sont identifiées et signalées automatiquement. De nouvelles fonctionnalités de reporting permettent de comparer facilement les prévisions d’un chargé de planification à celles basées sur le Machine Learning afin de détecter les problèmes éventuels, de sorte que les entreprises puissent prendre de meilleures décisions en toute confiance.

Grâce à l’analyse prédictive intégrée au moteur de Workday Adaptive Planning, la solution continuera à apprendre au fil du temps et plus il y aura de données ajoutées, plus l’analyse prédictive sera précise. La fonctionnalité d’analyse prédictive est désormais disponible pour tous les clients de Workday Adaptive Planning.

Une innovation continue au service des DAF

La dernière version de Workday comprend également des avancées clés pour les directions financières, offrant une meilleure visibilité et performance. Parmi les principales innovations, citons :

L’analyse ad hoc intégrée à des données en temps réel . Les Discovery Boards reflètent l’attention constante que porte Workday à l’intégration de l'analyse au cœur des applications financières. Avec Discovery Boards, les équipes comptables et financières peuvent facilement voir et analyser les données en temps réel sur les transactions de Workday, le tout dans un seul système. Grâce à l'accès à près de 200 sources de données à travers la gestion financière et la gestion des dépenses, les clients peuvent facilement et en toute sécurité effectuer des analyses ad hoc avec un outil de visualisation intégré par glisser-déposer.

. Les Discovery Boards reflètent l’attention constante que porte Workday à l’intégration de l'analyse au cœur des applications financières. Avec Discovery Boards, les équipes comptables et financières peuvent facilement voir et analyser les données en temps réel sur les transactions de Workday, le tout dans un seul système. Grâce à l'accès à près de 200 sources de données à travers la gestion financière et la gestion des dépenses, les clients peuvent facilement et en toute sécurité effectuer des analyses ad hoc avec un outil de visualisation intégré par glisser-déposer. Une planification et une exécution unifiées. Les clients peuvent désormais élaborer des plans à partir de Workday Adaptive Planning directement dans Workday Financial Management et vice-versa. Cela facilite la comparaison des données réelles dans le même système tout en rationalisant davantage les processus financiers. L’accès à l’analyse en temps réel s’en trouve simplifié et le cycle de planification et d'exécution réduit, le tout pour plus d’agilité.

Commentaires

“Nous continuons à nous adapter à l’évolution du secteur financier en développant la gestion des données, les analyses en self-service et le Machine Learning pour aider les directions financières à garder le cap dans un contexte mouvant,” déclare Barbara Larson, General Manager, Workday Financial Management. “Ces innovations libèrent la puissance des données et donnent à nos clients des informations essentielles qui étaient auparavant difficiles, voire impossibles, à obtenir. Avec nos clients, nous créons des processus financiers fluides et de meilleures pratiques qui offrent une plus grande valeur à l'entreprise.”

“Avec Workday Accounting Center, nous avons pu nous affranchir de notre solution comptable existante, nous avons simplifié notre environnement technologique, en avons amélioré la flexibilité et l'évolutivité, et fourni une meilleure maîtrise du logiciel à nos équipes comptables et financières,” déclare Bharat Shahdadpuri, AVP, Workday Finance & Data Management chez CNA, l'une des plus grandes sociétés américaines d’assurance sur les risques d’entreprise. “Désormais, les données financières sont disponibles pour les comptables dans leur langage, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une interprétation technique. Les rapports financiers sont établis dans Workday, et nous avons pu améliorer les systèmes utilisés pour l'analyse financière, le lignage des données et la correction des erreurs. Nous sommes ravis d'avoir déjà réduit notre coût de possession tout en étant en mesure d'introduire de nouvelles fonctionnalités plus rapidement.”

“Les DAF et les DSI reconnaissent qu'ils doivent adopter les nouvelles technologies numériques afin de gérer un volume et des sources de données de plus en plus importants,” déclare R “Ray” Wang, Founder et Principal Analyst chez Contellation Research, Inc. “Et parce qu'il est si difficile de se détacher des systèmes traditionnels, les grandes entreprises reconnaissent qu'elles ont besoin d'une solution qui puisse s'adapter et évoluer au cours de la prochaine décennie, et au-delà. Les données intelligentes, le Machine Learning et un écosystème robuste sont des critères essentiels pour les entreprises lorsqu'elles doivent choisir leur prochain partenaire pour les systèmes de gestion financière.”

Informations complémentaires

À propos de Workday

Workday est l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et des ressources humaines. L’entreprise aide ses clients à s’adapter et se développer dans un monde qui change. Les applications Workday pour la gestion financière, des RH, de la planification, des achats et des notes de frais ainsi que pour l’analyse décisionnelle sont utilisées par des milliers d’entreprises dans le monde entier, tous secteurs confondus, des ETI à plus de 45% des entreprises du classement Fortune 50. Pour plus d’informations, visitez le site www.workday.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant les performances et les avantages attendus des offres de Workday. Les mots “croire”, “pouvoir”, “estimer”, “continuer”, “anticiper”, “avoir l’intention”, “attendre”, “chercher”, “planifier”, “projeter” et autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si les risques se matérialisent ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient être sensiblement différents des résultats impliqués par ces déclarations prospectives. Les risques comprennent, sans s’y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (ci-après dénommée « SEC »), y compris notre formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal se terminant le 31 juillet 2020, et nos futurs rapports que nous pourrions être amenés à soumettre à la SEC à l’avenir, ce qui pourrait entraîner une variation des résultats réels par rapport aux attentes. Workday n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives après la date du présent communiqué, et n'a pas l’intention de le faire.

Tous les services, caractéristiques ou fonctions non publiés mentionnés dans ce document, sur notre site Web ou d’autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles sont sujets à des modifications à la discrétion de Workday et peuvent ne pas être fournis comme prévu ou pas du tout. Les clients qui achètent les services de Workday, Inc. doivent prendre leurs décisions d’achat en fonction des services, des caractéristiques et des fonctions qui sont actuellement disponibles.

© 2020 Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques déposées de Workday, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Contacts presse

Workday

Malika Brahiti

+33 (6) 80 14 14 47

Malika.brahiti@workday.com