AMSTERDAM, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, kondigt vandaag de beschikbaarheid aan van Workday Accounting Center, voorspellende prognoses op basis van machine learning voor Workday Adaptive Planning en extra functionaliteit voor het gehele finance-portfolio dat inzichten, wendbaarheid en efficiency versterkt. Deze innovaties veranderen de manier waarop klanten omgaan met data en bieden de afdeling van de Chief Financial Officer (CFO) een hoger zichtbaarheids- en controleniveau.



Financiële teams staan vandaag de dag voor de uitdaging om veel wendbaarder te worden in het steeds veranderende zakelijke landschap, een ontwikkeling die door de pandemie wordt aangewakkerd. Real-time data en inzichten zijn cruciaal voor die wendbaarheid. Toch hebben veel financiële afdelingen te maken met databronnen die niet zijn verbonden met hun legacy-administratiesystemen, die daardoor de veranderende wereld van vandaag niet meer kunnen bijhouden. Er gaat veel kostbare tijd verloren met het verzamelen, samenvoegen en het valideren van data; tijd die besteed had kunnen worden aan het leveren van betrouwbare inzichten aan de organisatie. Juist voor deze cruciale uitdagingen blijft Workday zijn cloudoplossingen voor planning en financieel management versterken met machine learning (ML) en datamanagementfunctionaliteiten.

Meer wendbaarheid dankzij intelligent datafundament

Workday gaat verder dan traditionele ERP-systemen om het probleem op te lossen waar de industrie al decennia mee kampt – bijblijven bij de steeds grotere hoeveelheid operationele data en deze sneller en efficiënter omzetten voor boekhouding en inzicht. Workday Accounting Center biedt een fundamentele verandering in de manier waarop finance de operationele gegevens beheert, en is nu beschikbaar op de markt met early adopters zoals CNA en Shelter Insurance die de oplossing al in gebruik hebben.

Workday Accounting Center stelt klanten in staat om operationele data in te brengen, deze te verrijken met zinvolle toevoegingen en bruikbaar te maken voor accounting. Dit stelt klanten in staat om operationele en financiële gegevens uit diverse bronnen te beheren met één enkele beheerlocatie in de hele organisatie.

Met Workday Accounting Center kan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij operationele data - zoals claims of polisgegevens - in het systeem laden, boekhoudkundige (journaal)posten voor die transacties maken en vervolgens rapporteren en analyseren over die transacties met volledige details van en inzichten in de brontransacties; hetgeen data lineage wordt genoemd. Zo zijn financiële teams hiervoor niet meer afhankelijk van informatietechnologie (IT). Dat brengt bij het uitvoeren van de boekhoudregels kostenbesparingen van naar schatting ruim 50 procent met zich mee. De combinatie van Workday Prism Analytics en Workday Financial Management zorgt voor een intelligent datafundament dat ook de transacties en processen voedt die door ML worden ondersteund.

Machine learning maakt intelligent plannen mogelijk en biedt voorspellende prognoses

Planning is nog crucialer geworden voor organisaties die de pandemie het hoofd moeten bieden, een tijd waarin de prognoseactiviteiten tot wel 30 keer toegenomen zijn, vergeleken met de tijd vóór de pandemie. Om nog nauwkeurigere prognoses te kunnen maken, blijft Workday de mogelijkheden voor intelligente planning ontwikkelen. Daardoor wordt het mogelijk zonder beperkingen te plannen en met meer nauwkeurigheid en zekerheid te anticiperen op wat er komt, dankzij ML in het hart van het systeem.

Met behulp van tijdreeksvoorspellingen - het proces waarin gebeurtenissen in een bepaalde periode worden gemodelleerd om nauwkeurigere prognoses te maken – zet Workday de kracht van ML in om voorspellende analytics mogelijk te maken met Workday Adaptive Planning. De ML-algoritmen gebruiken historische en actuele gegevens om waarschijnlijke uitkomsten te genereren voor omzet, uitgaven en andere kritische bedrijfsvariabelen waardoor een voorspellende prognose ontstaat. Voorspellende prognoses worden gecreëerd op basis van duizenden of zelfs honderdduizenden datapunten die uit de hele onderneming afkomstig zijn, waaronder data uit sales, HR, marketing en productie. Met behulp van anomaliedetectie worden in Workday Adaptive Planning onregelmatigheden geïdentificeerd en krijgt een planner automatisch een signaal over een potentieel probleem. Nieuwe rapportagemogelijkheden maken het eenvoudig om een prognose op basis van ML te vergelijken met de prognose van een planner. Zo worden potentiële problemen opgespoord voordat een van beide prognose wordt uitgevoerd. Dat stelt organisaties in staat om met vertrouwen betere beslissingen te nemen.

Met de voorspellende prognoses die ingebed zijn in de analytics-engine van Workday Adaptive Planning, zal het systeem blijven leren. Hoe meer data wordt toegevoegd, des te beter de inzichten die worden verkregen. De functionaliteit voor voorspellende prognoses is nu beschikbaar voor alle klanten van Workday Adaptive Planning.

Continue innovatie voor de finance-afdeling

De nieuwste release van Workday biedt ook belangrijke verbeteringen voor klanten op de afdeling van de CFO, die zijn gericht op het verkrijgen van dieper inzicht in en verantwoording van de performance. Belangrijke verbeteringen zijn onder andere:

Geïntegreerde ad hoc-analyse voor real-time data . De beschikbaarheid van Discovery Boards laat Workday’s voortdurende focus zien op het inbedden van analytics in de belangrijkste financiële applicaties. Dankzij Discovery Boards kunnen de boekhoudkundige en financiële teams gemakkelijk data van live Workday-transacties in real-time zien en analyseren - alles in één systeem. Klanten hebben toegang tot bijna 200 gegevensbronnen in de kern van het financiële management en uitgavenmanagement en kunnen eenvoudig en veilig ad hoc-analyses uitvoeren met een geïntegreerde drag & drop visualisatietool.

. De beschikbaarheid van Discovery Boards laat Workday’s voortdurende focus zien op het inbedden van analytics in de belangrijkste financiële applicaties. Dankzij Discovery Boards kunnen de boekhoudkundige en financiële teams gemakkelijk data van live Workday-transacties in real-time zien en analyseren - alles in één systeem. Klanten hebben toegang tot bijna 200 gegevensbronnen in de kern van het financiële management en uitgavenmanagement en kunnen eenvoudig en veilig ad hoc-analyses uitvoeren met een geïntegreerde drag & drop visualisatietool. Eenduidige planning en uitvoering. Workday-klanten kunnen nu hun planningen van Workday Adaptive Planning rechtstreeks publiceren naar Workday Financial Management en vice versa. Daardoor wordt het eenvoudig om in hetzelfde systeem de actuals te vergelijken met de planning en zo financiële processen verder te stroomlijnen. Dit maakt real-time analyse makkelijker en verkleint de planning- en uitvoeringscyclus en leidt tot meer wendbaarheid.

Reacties op het nieuws

"We blijven onze visie op de veranderende wereld van finance waarmaken door datamanagement, self-service analyses en machine learning-processen uit te breiden. Zo helpen we financiële leiders beter te sturen in tijden van continue disruptie en verandering," zegt Barbara Larson, general manager Workday Financial Management. "Deze innovaties ontsluiten op nieuwe manieren de kracht van data en geven klanten verhelderende inzichten die voorheen moeilijk - zo niet onmogelijk - te verkrijgen waren. Samen met onze klanten creëren we uiterst soepele financiële processen en best practices die meer waarde voor de organisatie opleveren."

"Dankzij Workday Accounting Center konden we onze centrale legacy-boekhoudoplossing met pensioen sturen en hebben we onze technologieomgeving kunnen vereenvoudigen, de flexibiliteit en schaalbaarheid verbeterd en onze boekhoud- en finance-teams meer business-eigenaarschap en betere regie over de software gegeven,” aldus Bharat Shahdadpuri, AVP Workday Finance & Data Management bij CNA, een van de grootste Amerikaanse commerciële vastgoed- en ongevallenverzekeraars. "Nu worden de financiële gegevens aan accountants verstrekt in zakelijke taal, zonder dat er een technische interpretatie nodig is. De financiële rapportages worden in Workday gedaan en we hebben de systemen kunnen verbeteren die we gebruiken voor financiële analyse, data lineage en foutcorrectie. En, we zijn blij dat we onze ‘cost of ownership’ al hebben verlaagd, terwijl we tegelijk in staat zijn om nieuwe functionaliteiten sneller te introduceren."

"CFO's en CIO's zien dat ze nieuwe digitale technologieën moeten omarmen om het steeds groeiende volume aan data en databronnen te beheren,” zegt R. "Ray" Wang, oprichter en hoofdanalist van Constellation Research, Inc. "En omdat het vaak zo’n klus is om van legacy-systemen af te stappen, erkennen toonaangevende bedrijven dat ze een oplossing nodig hebben die in de komende tien jaar en daarna kan blijven schalen en evolueren. Slimme data, machine learning en een solide ecosysteem zijn voor bedrijven cruciale factoren bij de keuze voor hun volgende partner voor financiële managementsystemen."

Aanvullende informatie

