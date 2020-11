MADRID, Spain, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales para finanzas y recursos humanos en la nube, ha anunciado la disponibilidad Workday Accounting Center y las previsiones basadas en el Machine Learning (ML) de Workday Adaptive Planning, así como funcionalidades adicionales en sus servicios financieros, que permiten una mejor comprensión, agilidad y eficiencia. Estas innovaciones transforman la forma en que los clientes se relacionan con los datos, aportando nuevos niveles de visibilidad y control departamento del Director Financiero (CFO).



Los equipos financieros modernos se enfrentan al reto de lograr mayor agilidad en el siempre cambiante panorama empresarial, potenciado por la pandemia actual. Los datos y la información en tiempo real son clave para la agilidad, sin embargo, muchas organizaciones financieras tienen separadas sus fuentes de datos y sus sistemas de contabilidad heredados, los cuales ya no pueden seguir el ritmo en un mundo en constante cambio. Se invierte un valioso tiempo en recopilar, conciliar y validar los datos en lugar de facilitar a la organización información valiosa. Para hacer frente a estos retos críticos, Workday continúa avanzando en sus soluciones de planificación en la nube y de gestión financiera con capacidades de gestión de datos y de ML.

Creando agilidad con una base de datos inteligente

Workday está traspasando los límites de los sistemas tradicionales de planificación de recursos empresariales (ERP) para resolver un problema de la industria durante décadas: mantener el volumen cada vez más alto de datos operacionales y convertirlo en contabilidad y e información de manera más rápida y eficiente. Por eso, Workday Accounting Center representa un cambio fundamental en la forma en que los financieros gestionan los datos operacionales. Esta innovación ya está disponible y hay compañías como CNA y Shelter Insurance que se han convertido en sus primeros usuarios (clientes en productivo).

Workday Accounting Center permite a sus usuarios introducir datos operacionales, enriquecerlos con atributos significativos y transformarlos en contabilidad. Esto posibilita gestionar los datos operativos y financieros de múltiples fuentes con un único punto de control en toda la empresa.

Por ejemplo, con Workday Accounting Center, una compañía de seguros puede cargar sus transacciones operacionales —como reclamaciones o datos de pólizas— en el sistema, crear registros contables (libro diario) para esas transacciones, y luego informar y analizar sobre esas transacciones con un completo desglose y visibilidad de las transacciones de origen, lo que se denomina linaje de datos. Esto elimina la necesidad de que los equipos de finanzas dependan de TI, con un ahorro de costes estimado en más del 50 por ciento al mantener las reglas de contabilidad. La combinación Workday Prism Analytics y Workday Financial Management crea una fuente de datos inteligente que también alimenta las transacciones y los procesos habilitados con ML.

El Machine Learning potencia la planificación inteligente y proporciona previsiones predictivas

La planificación se ha vuelto aún más crítica para las organizaciones afectadas por la pandemia, ya que la actividad de previsión aumenta hasta 30 veces con respecto a las operaciones anteriores a la pandemia. Para permitir la predicción más precisa, Workday continúa desarrollando sus capacidades de planificación inteligente, que permite la planificación sin límites y anticipa lo que vendrá con mayor precisión y confianza, aprovechando el ML en el núcleo.

Utilizando la predicción de series de tiempo —el proceso de modelar eventos durante un período de tiempo para hacer predicciones más precisas—, Workday aplica el poder del ML para permitir el análisis predictivo gracias a Workday Adaptive Planning. Los algoritmos de ML utilizan datos históricos y actuales para predecir los resultados probables de ingresos, gastos y otras variables empresariales críticas, creando un pronóstico predictivo. Los pronósticos predictivos se crean en base a miles o incluso cientos de miles de puntos de datos agregados de toda la empresa, incluyendo datos de ventas, RRHH, marketing y fabricación, por ejemplo. Utilizando la detección de anomalías en Workday Adaptive Planning, se identifican las irregularidades y se avisa automáticamente a un planificador sobre un posible problema. Las nuevas capacidades de presentación de informes facilitan la comparación de un pronóstico impulsado por el ML con el pronóstico de un planificador para detectar posibles problemas antes de que se actúe sobre cualquiera de los dos pronósticos, de modo que las organizaciones puedan tomar mejores decisiones con un mayor nivel de fiabilidad.

Con la previsión predictiva incorporada en el motor analítico de Workday Adaptive Planning, éste seguirá aprendiendo con el tiempo, y cuantos más datos se añadan, se obtendrán conocimientos aún mayores. La capacidad de previsión predictiva está disponible ahora para todos los clientes de Workday Adaptive Planning.

Innovación continua para la Dirección Financiera

La última versión de Workday también incluye avances clave para los clientes de la oficina del CFO centrados en permitir un insight más detalles y rendición de cuentas por rendimiento. Los avances más importantes incluyen:

Análisis ad hoc incorporado en los datos en tiempo real . La disponibilidad de Discovery Boards refleja el enfoque permanente de Workday en la incorporación de análisis en las aplicaciones financieras. Con Discovery Boards, los equipos de contabilidad y finanzas son capaces de ver y analizar fácilmente los datos en tiempo real de las transacciones de Workday, todo en un solo sistema. Con acceso a casi 200 fuentes de datos en toda la gestión financiera básica y gestión de gastos, los clientes pueden realizar de forma fácil y segura un análisis ad-hoc con una herramienta de visualización que tiene integrado un sistema de arrastrar y soltar.





. La disponibilidad de Discovery Boards refleja el enfoque permanente de Workday en la incorporación de análisis en las aplicaciones financieras. Con Discovery Boards, los equipos de contabilidad y finanzas son capaces de ver y analizar fácilmente los datos en tiempo real de las transacciones de Workday, todo en un solo sistema. Con acceso a casi 200 fuentes de datos en toda la gestión financiera básica y gestión de gastos, los clientes pueden realizar de forma fácil y segura un análisis ad-hoc con una herramienta de visualización que tiene integrado un sistema de arrastrar y soltar. Planificación y ejecución unificadas. Los clientes de Workday pueden ahora pasar los planes Workday Adaptive Planning directamente a Workday Financial Management y viceversa, lo que facilita la comparación de los planes reales con las previsiones del sistema, racionalizando aún más los procesos financieros. Esto proporciona un acceso fácil para el análisis en tiempo real y comprime el ciclo de planificación y ejecución para una mayor agilidad.



Declaraciones

"Seguimos trabajando en nuestra visión del mundo de las finanzas en constante cambio a través de la ampliación de la gestión de datos, los análisis de autoservicio y los procesos de aprendizaje automático para ayudar a los líderes financieros a navegar mejor por los continuos obstáculos y cambios", afirma Barbara Larson, directora general de Workday Financial Management. "Estas innovaciones desbloquean el poder de los datos de nuevas maneras, dando a los clientes la posibilidad de obtener conocimientos que antes eran difíciles, o incluso imposibles, de obtener. Junto con nuestros clientes estamos desarrollando procesos financieros sin fricciones y las mejores prácticas que ofrecen un mayor valor a la organización."

"Con Workday Accounting Center, hemos podido retirar nuestra solución de contabilidad heredada y hemos simplificado nuestro entorno tecnológico, mejorando la flexibilidad y la escalabilidad, y proporcionando una mayor propiedad y control del software a nuestro equipo de contabilidad y finanzas", apunta Bharat Shahdadpuri, AVP, Workday Finance & Data Management, CNA, una de las mayores compañías de seguros de propiedad comercial y de accidentes de los Estados Unidos. "Ahora, los datos financieros se proporcionan a los contables utilizando el lenguaje de los negocios, sin necesidad de interpretación técnica. Los informes financieros se hacen en Workday, y hemos podido mejorar los sistemas utilizados para el análisis financiero, el linaje de datos y la corrección de errores. Y, estamos complacidos de que ya hemos reducido nuestro coste de propiedad mientras que también hemos podido introducir nuevas capacidades más rápidamente."

"Los directores financieros y los CIOs reconocen que deben adoptar las nuevas tecnologías digitales para gestionar un volumen y unas fuentes de datos cada vez mayores como las que se requieren hoy en día", dice R "Ray" Wang, fundador y analista principal de Constellation Research, Inc. "Y debido a que es tan difícil abandonar los sistemas heredados, las empresas líderes reconocen que necesitan una solución que pueda escalar y evolucionar durante la próxima década y más allá". Los datos inteligentes, el Machine Learning y un ecosistema robusto son factores críticos para las empresas a la hora de elegir su próximo socio para los sistemas de gestión financiera.”

