Le monde de la franchise est incontestablement un secteur dynamique et extrêmement concurrentiel où les notions de communication, de marketing et de publicité se positionnent comme des données stratégiques. Dans ce contexte, chaque année, des budgets conséquents sont débloqués pour permettre aux réseaux de franchises de bénéficier d’un réel rayonnement à l’échelle nationale, mais également au niveau régional pour profiter aux points de vente locaux.

À travers cette courte présentation, l’on comprend parfaitement la difficulté de mettre en place un tel projet et la nécessité de déployer des dispositifs permettant de maîtriser et optimiser ses budgets publicitaires engagés. Sur ce sujet, au regard de la croissance des investissements réalisés sur le digital, il est fondamental de prendre en compte cette nouvelle dimension qui nécessite de s’appuyer sur un pilotage spécifique pour suivre la pertinence de ses campagnes.

Intégrer les spécificités du secteur de la franchise

Alors, comment faire ? Il convient tout d’abord de définir les canaux les plus pertinents. Sur ce point, Facebook et Google Ads s’imposent comme les médias les plus performants au regard de leur puissance et des fonctionnalités proposées. Une fois cette donnée évoquée, il convient donc de prendre le temps de sélectionner des dispositifs qui permettront de prendre en compte la gestion des campagnes publicitaires dans leur ensemble.

Cela permettra ainsi de répondre à de nombreux points opérationnels permettant de piloter finement sa campagne. Il sera ainsi possible d’apporter une réponse concrète à des sujets pratiques tels que : permettre aux franchisés d'activer des campagnes publicitaires préconstruites par la tête de réseau, donner aux franchiseurs une lisibilité sur les actions réalisées par les acteurs locaux, dynamiser l'activité avec la gestion des coupons de budget publicitaire ou encore gérer les problématiques logistiques liées à la facturation des campagnes Facebook et Google Ads, aux landing pages, au tracking, etc.

Ne pas engager des investissements publicitaires digitaux sans mesure

En pilotant finement leurs campagnes digitales, les têtes de réseau des franchises pourront ainsi proposer aux enseignes locales des campagnes de promotion ultra ciblées qui intègreront leurs spécificités : offre, zone de chalandise, météo, etc. Les franchisés pourront ainsi entrer dans des tunnels de promotion normalisés à l’échelle nationale, mais prenant en compte leurs spécificités.

Au final, les franchisés devraient améliorer leurs performances et dynamiser leurs activités locales. La tête de réseau pourra de son côté piloter la gestion des campagnes de manière industrielle, mettre à disposition de nouvelles opérations et accéder à de nombreuses statistiques. Une chose est sûre, les caractéristiques propres au monde de la franchise nécessitent de piloter ses campagnes de promotion digitale selon une approche respectant leurs spécificités métiers.

Par Mikael WITWER, associé chez Kamp’n