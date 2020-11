GOFORE OYJ JOHDON LIIKETOIMET 16.11.2020 KLO 12.00

Gofore Oyj – Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Asko Vesanen

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Terhi Vesanen

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Gofore Oyj

LEI: 743700JIW1LAUZDH9012

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700JIW1LAUZDH9012_20201115193718_2

Liiketoimen päivämäärä: 2020-11-13

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000283130

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 12,75 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 370 Keskihinta: 12,75 EUR