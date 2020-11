Quartalsumsatz von 728,1 Millionen USD

Operatives Quartalsergebnis nach GAAP von 101,1 Millionen USD

Nicht auf GAAP basierendes operatives Quartalsergebnis von 138,9 Millionen USD

Quartals-EPS nach GAAP von 0,38 USD

Nicht auf GAAP basierendes Quartals-EPS von 0,84 USD

Zum 30. September 2020 belief sich der Nettoverschuldungsgrad auf das 1,3-Fache, was eine Verringerung gegenüber dem 3,8-Fachen am 30. Juni 2020 darstellt1

PITTSBURGH, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- II-VI Incorporated (Nasdaq:IIVI) („II-VI“," „wir“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahrs 2021 veröffentlicht, das am 30. September 2020 endete.

„Wir verzeichneten im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2021 viele hervorragende Leistungen, während wir uns weiter kompromisslos auf das Risikomanagement und die Sicherheit der Mitarbeiter angesichts von COVID-19 konzentrierten. Die anhaltende Führungsrolle unseres diversifizierten und breit gefächerten Produktportfolios, die starken Ergebnisse, die die Expansion der Trends in allen unseren Endmärkten widerspiegeln, der Umgang mit den neuen Handelsbeschränkungen und die Erlangung eines größeren Anteils am 3D-Sensorik-Markt waren nur einige der großartigen Errungenschaften in diesem Quartal. Am 24. September 2020 feierten wir den ersten Jahrestag der größten Übernahme in unserer Geschichte, die es uns ermöglichte, unsere Fähigkeit zur Identifizierung und Skalierung unserer Fusions- und Integrationsfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Es freut mich, dass wir höhere Erträge erwirtschaftet, vorzeitig Synergien erzielt, die Bruttomarge um 330 Basispunkte gesteigert und etliche Kunden neu eingebunden haben, die vor der Genehmigung der Transaktion aus dem Fokus geraten waren. In Anbetracht der Nachfrage sind wir der Ansicht, dass für unsere Datenkommunikations- und Telekommunikationsprodukte diese zeitgerechte Übernahme unserer Strategie entsprach, auf einige der wichtigsten Megatrends der Welt, wie 5G und Cloud Computing, zu setzen, um ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, und dass sie dieser Strategie weiterhin entspricht“, so Dr. Vincent D. (Chuck) Mattera, Jr.

Dr. Mattera fügt hinzu: „Unser größerer Marktanteil im Bereich der 3D-Sensorik äußert sich im 200%igen Wachstum gegenüber dem Vorjahr, und wir waren trotz der neuen Handelsbeschränkungen in der Lage, während des Quartals für das gesamte Geschäft starke Ergebnisse zu erzielen. Wir stärkten unsere Bilanz durch eine erfolgreiche Kapitalbeschaffung in Höhe von 920 Mio. USD, mit der begeisterten Unterstützung unserer Aktionäre, womit wir unseren Nettoverschuldungsgrad1 auf das 1,3-Fache absenken und unseren Kassenbestand auf 684 Mio. USD erhöhen konnten. Inmitten der Finisar-Integration positionierten wir II-VI weiterhin für inkrementelle Wachstumsgelegenheiten, indem wir die Ascatron- und die Innovion-Übernahme abschlossen, um unsere Fachkompetenz im Bereich SiC-Materialien auf Module und Geräte auszuweiten und das erwartete Nachfragewachstum auf dem Energiemarkt zu bedienen, wenn sich die Elektrifizierung des Transportwesens beschleunigt.“

Table 1 Financial Metrics $ Millions, except per share amounts and % (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues $ 728.1 $ 746.2 $ 340.4 GAAP Gross Profit $ 286.6 $ 302.2 $ 123.1 Non-GAAP Gross Profit (2) $ 288.4 $ 315.7 $ 123.7 GAAP Operating Income (Loss) (1) $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income (2) $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0 GAAP Net Earnings (Loss) $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Non-GAAP Net Earnings (2) $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 GAAP Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Non-GAAP Diluted Earnings Per Share (2)(3) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53 Other Selected Financial Metrics GAAP Gross margin 39.4 % 40.5 % 36.2 % Non-GAAP gross margin (2) 39.6 % 42.3 % 36.3 % GAAP Operating margin 13.9 % 9.0 % (5.4 )% Non-GAAP operating margin (2) 19.1 % 16.7 % 14.4 % GAAP Return on sales 6.4 % 6.9 % (7.6 )% Non-GAAP return on sales (2) 13.8 % 15.8 % 10.5 %





(1 ) Das operative Ergebnis (der operative Verlust) nach GAAP ist als Ertrag (Verlust) vor Ertragsteuern, Zinsaufwendungen und sonstigen Ausgaben bzw. Nettoertrag definiert. (2 ) Alle nicht auf GAAP basierenden Beträge schließen bestimmte Anpassungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für erworbene immaterielle Abschreibungen, bestimmte einmalige Transaktionskosten, Anpassungen des Zeitraums für die Bewertung zum Zeitwert sowie die Umstrukturierung und damit verbundene Elemente aus. Weitere Informationen zur Überleitung von GAAP-Kennzahlen auf nicht auf GAAP basierende Kennzahlen finden Sie in Tabelle 4. (3 ) Das nicht auf GAAP basierende verwässerte Ergebnis je Stammaktie wurde für den Zeitraum zum 30. September 2019 gegenüber 0,56 USD berichtigt, um die verwässernde Wirkung unserer ausstehenden, mit 0,25 % verzinsten und 2022 fälligen wandelbaren erstrangigen Schuldverschreibungen („die wandelbaren erstrangigen 2022er-Schuldverschreibungen“) zu berücksichtigen.





Prognose

Die Prognose für das zweite Geschäftsquartal zum 31. Dezember 2020 beläuft sich auf einen Umsatzanstieg von 750,0 Millionen USD auf 780,0 Millionen USD und einen Anstieg der nicht auf GAAP basierenden Ergebnisses je verwässerter Aktie von 0,86 USD auf 0,95 USD. Dies gilt beim heutigen Wechselkurs und der heutigen geschätzten steuerlichen Auswirkung in Höhe von 24 %. Beide Faktoren unterliegen Änderungen. Was das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie betrifft, so addierten wir zum Ergebnis nach GAAP vorsteuerliche Beträge in Höhe von 21 Millionen USD für Abschreibungen, 17 Millionen USD für aktienbasierte Vergütungen und 2 Millionen USD für Transaktionskosten. Nicht auf GAAP basierende Anpassungen sind naturgemäß hochgradig volatil und weisen eine geringe Prognosesicherheit bezüglich ihrer Höhe in der Zukunft auf.

Über II-VI Incorporated

II-VI Incorporated, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen technische Werkstoffe und optoelektronische Bauteile, ist ein vertikal integriertes Fertigungsunternehmen, das innovative Produkte für diversifizierte Anwendungen in den Märkten Kommunikation, Materialbearbeitung, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, Halbleiter-Investitionsgüter, Biowissenschaften, Unterhaltungselektronik und Automobile entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Saxonburg, Pennsylvania, besitzt Einrichtungen für Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Kundendienst und Distribution in aller Welt. Das Unternehmen stellt eine breite Palette an anwendungsspezifischen photonischen und elektronischen Materialien und Bauteilen her und liefert diese in unterschiedlichen Formen, auch mit integrierter fortschrittlicher Software zur Unterstützung seiner Kunden. Weitere Informationen finden Sie bei uns unter www.ii-vi.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf künftige Ereignisse und Erwartungen, die auf bestimmten Annahmen und Eventualitäten beruhen. Die zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und beziehen sich auf die künftige Performance des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die tatsächliche Performance oder die tatsächlichen Trends wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen im vorliegenden Dokument oder in früheren Veröffentlichungen zum Ausdruck gebracht wurden.

Das Unternehmen ist überzeugt, dass alle zukunftsgerichtete Aussagen, die von ihm in dieser Mitteilung gemacht wurden, auf angemessenen Grundlagen beruhen, jedoch kann nicht sichergestellt werden, dass die Erwartungen, Überzeugungen oder Prognosen des Managements, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen. Zusätzlich zu allgemeinen Branchen- und weltweiten Wirtschaftsbedingungen könnten insbesondere folgende Faktoren zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen führen: (i) das Nichteintreten einer oder mehrerer der vorstehend getroffenen Annahmen; (ii) die Risiken in Verbindung mit zukunftsgerichteten Aussagen und andere „Risikofaktoren“, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 erörtert werden; (iii) das Kaufverhalten von Kunden und Endbenutzern; (iv) die zeitgerechte Markteinführung neuer Produkte sowie die Akzeptanz dieser neuen Produkte durch den Markt; (v) die Einführung neuer Produkte durch Mitbewerber und sonstige Reaktionen des Wettbewerbs; (vi) die Fähigkeit des Unternehmens zur Integration kürzlich übernommener Unternehmen sowie Risiken, Kosten und Unsicherheiten in Verbindung mit solchen Übernahmen; (vii) die Fähigkeit des Unternehmens zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien, um auf Marktbedingungen zu reagieren; und/oder (viii) die Risiken geschäftlicher und wirtschaftlicher Störungen im Zusammenhang mit dem aktuellen COVID-19-Ausbruch und möglichen anderen weltweiten Epidemien und Krankheitsausbrüchen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Verwendung von nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung Finanzkennzahlen veröffentlicht, die finanzielle Angaben darstellen, die als nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen angesehen werden. Diese Kennzahlen sind kein Ersatz für GAAP-Kennzahlen, auch wenn das Management des Unternehmens diese Kennzahlen als Unterstützung bei der Überwachung der laufenden finanziellen Performance des Unternehmens heranzieht. Das nicht auf GAAP basierende Nettoergebnis, das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie, das nicht auf GAAP basierende operative Ergebnis, der nicht auf GAAP basierende Bruttogewinn, die nicht auf GAAP basierenden internen Forschungs- und Entwicklungskosten, die nicht auf GAAP basierenden Vertriebs-, Verwaltungs- und sonstigen Gemeinkosten, die nicht auf GAAP basierenden Zinsen und sonstige (Erträge) Aufwendungen sowie die nicht auf GAAP basierende Einkommensteuer (Vorteile) dienen der Messung des Ergebnisses bzw. des operativen Ergebnisses (Verlusts) unter Ausschluss nicht wiederkehrender oder außergewöhnlicher Posten, die vom Management als nicht zum standardmäßigen Betrieb des Unternehmens gehörig angesehen werden, sowie unter Ausschluss bestimmter nicht zahlungswirksamer Posten. Das EBITDA ist eine angepasste, nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahl, die vom Management als nützlich bei der vergleichenden Messung der Rentabilität von Unternehmen innerhalb der Branche angesehen wird, da es das operative Ergebnis des Unternehmens unter Ausschluss nicht operativer Faktoren widerspiegelt. Es bestehen Beschränkungen in Verbindung mit der Nutzung nicht auf GAAP basierender Finanzkennzahlen, einschließlich der Tatsache, dass solche Kennzahlen gegebenenfalls aufgrund möglicher Unterschiede bei der Berechnungsmethodik nicht vollständig mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Daher kann nicht sichergestellt werden, ob (i) Posten, die aus den nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ausgeschlossen wurden, in der Zukunft vorhanden sein werden oder (ii) ob Barkosten in Verbindung mit Posten entstehen werden, die aus den nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen ausgeschlossen wurden. Das Unternehmen trägt diesen Beschränkungen Rechnung, indem es diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen zusätzlich zu den GAAP-Finanzkennzahlen nutzt und eine Überleitung der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf deren am ehesten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahlen bereitstellt. Anleger sollten angepasste Kennzahlen als Ergänzung und nicht als Ersatz für in Übereinstimmung mit GAAP erstellte Kennzahlen für die finanzielle Performance oder als aussagekräftiger als diese ansehen.









II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Statement of Earnings (Loss) (Unaudited) ($000 except per share data) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues $ 728,084 $ 746,290 $ 340,409 Costs, Expenses & Other Expense (Income) Cost of goods sold 441,520 444,153 217,269 Internal research and development 78,248 100,489 36,120 Selling, general and administrative 107,186 134,152 105,495 Interest expense 17,214 25,521 6,968 Other expense (income), net 24,339 1,264 5,079 Total Costs, Expenses, & Other Expense (Income) 668,507 705,579 370,931 Earnings (Loss) Before Income Taxes 59,577 40,711 (30,522 ) Income Taxes 13,311 (10,550 ) (4,524 ) Net Earnings (Loss) $ 46,266 $ 51,261 $ (25,998 ) Series A Mandatory Convertible Preferred Stock Dividends 6,440 — — Net Earnings (Loss) available to the Common Shareholders 39,826 51,261 (25,998 ) Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Basic Earnings (Loss) Per Share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Average Shares Outstanding - Diluted 105,247 102,142 65,969 Average Shares Outstanding - Basic 102,809 91,517 65,969









II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) ($000) September 30, June 30, 2020 2020 Assets Current Assets Cash and cash equivalents $ 683,985 $ 493,046 Accounts receivable 577,127 598,124 Inventories 639,833 619,810 Prepaid and refundable income taxes 12,794 12,279 Prepaid and other current assets 78,003 65,710 Total Current Assets 1,991,742 1,788,969 Property, plant & equipment, net 1,218,575 1,214,772 Goodwill 1,254,338 1,239,009 Other intangible assets, net 757,770 758,368 Investments 75,188 73,767 Deferred income taxes 27,940 22,938 Other assets 145,066 136,891 Total Assets $ 5,470,619 $ 5,234,714 Liabilities and Shareholders’ Equity Current Liabilities Current portion of long-term debt $ 62,050 $ 69,250 Accounts payable 256,029 268,773 Operating lease current liabilities 24,142 24,634 Accruals and other current liabilities 302,672 310,236 Total Current Liabilities 644,893 672,893 Long-term debt 1,468,096 2,186,092 Deferred income taxes 55,031 45,551 Operating lease liabilities 99,566 94,701 Other liabilities 156,356 158,674 Total Liabilities 2,423,942 3,157,911 Total Shareholders' Equity 3,046,677 2,076,803 Total Liabilities and Shareholders’ Equity $ 5,470,619 $ 5,234,714









II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2020 2019 Cash Flows from Operating Activities Net cash provided by (used in) operating activities $ 134,327 $ (25,615 ) Cash Flows from Investing Activities Additions to property, plant & equipment (33,792 ) (25,636 ) Purchases of businesses, net of cash acquired (36,064 ) (1,036,609 ) Other investing activities — (1,940 ) Net cash used in investing activities (69,856 ) (1,064,185 ) Cash Flows from Financing Activities Proceeds from issuance of common shares 460,000 — Proceeds from issuance of preferred shares 460,000 — Proceeds from borrowings of Term A Facility — 680,000 Proceeds from borrowings of Term B Facility — 720,000 Proceeds from borrowings of Revolving Credit Facility — 160,000 Proceeds from borrowings under prior Credit Facility — 10,000 Payments on borrowings under prior Term Loan, Credit Facility and other loans — (172,780 ) Payments on borrowings under Term A Facility (15,513 ) — Payments on borrowings under Term B Facility (714,600 ) — Payments on borrowings under Revolving Credit Facility (25,000 ) — Debt issuance costs — (63,510 ) Equity issuance costs (36,092 ) — Proceeds from exercises of stock options 1,083 2,975 Payments in satisfaction of employees' minimum tax obligations (5,574 ) (9,418 ) Other financing activities (1,329 ) (660 ) Net cash provided by financing activities 122,975 1,326,607 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 3,493 (2,128 ) Net increase in cash and cash equivalents 190,939 234,679 Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period 493,046 204,872 Cash and Cash Equivalents at End of Period $ 683,985 $ 439,551









Table 2 Segment Revenues, GAAP Operating Income (Loss) & Margins, and Non-GAAP Operating Income (Loss) & Margins* $ Millions, except % (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues: Photonic Solutions $ 497.7 $ 517.2 $ 141.4 Compound Semiconductors 230.4 229.0 177.0 Unallocated and Other — — 22.1 Consolidated $ 728.1 $ 746.2 $ 340.4 GAAP Operating Income (Loss): Photonic Solutions $ 50.4 $ 49.1 $ 13.0 Compound Semiconductors 50.7 19.6 26.5 Unallocated and Other — (1.3 ) (58.0 ) Consolidated $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income (Loss): Photonic Solutions $ 78.2 $ 88.8 $ 17.9 Compound Semiconductors 60.7 35.8 31.2 Unallocated and Other — — (0.2 ) Consolidated $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0 GAAP Operating Margin: Photonic Solutions 10.1 % 9.5 % 9.2 % Compound Semiconductors 22.0 % 8.6 % 15.0 % Unallocated and Other NA NA NA Consolidated 13.9 % 9.0 % -5.4 % Non-GAAP Operating Margin: Photonic Solutions 15.7 % 17.2 % 12.7 % Compound Semiconductors 26.4 % 15.6 % 17.6 % Unallocated and Other NA NA NA Consolidated 19.1 % 16.7 % 14.4 %









Table 3 Reconciliation of Segment Non-GAAP Operating Income (Loss) to GAAP Segment Operating Income (Loss) $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Non-GAAP Photonic Solutions Operating Income $ 78.2 $ 88.8 $ 17.9 Measurement period adjustment on long-lived assets — (1.9 ) — Share-based compensation (10.5 ) (17.9 ) (2.7 ) Amortization of acquired intangibles (17.3 ) (15.9 ) (2.1 ) Restructuring and related expenses — (4.0 ) — Photonic Solutions GAAP Operating Income (Loss) $ 50.4 $ 49.1 $ 13.0 Non-GAAP Compound Semiconductors Operating Income $ 60.7 $ 35.8 $ 31.2 Measurement period adjustment on long-lived assets — (7.2 ) — Share-based compensation (5.0 ) (6.1 ) (2.7 ) Amortization of acquired intangibles (2.9 ) (2.9 ) (2.0 ) Transaction expenses related to acquisitions (2.1 ) — — Compound Semiconductors GAAP Operating Income (Loss) $ 50.7 $ 19.6 $ 26.5 Non-GAAP Unallocated and Other Operating Income (Loss) $ — $ — $ (0.2 ) Finisar results — — 1.9 Transaction expenses related to acquisitions — (1.3 ) (5.4 ) Severance and related - Share-based compensation — — (10.7 ) Severance and related - Other compensation — — (7.7 ) Amortization of acquired intangibles — — (2.0 ) Preliminary fair value adjustment on acquired inventory — — (7.1 ) One-time costs related to the Finisar acquisition — — (26.8 ) Unallocated and Other GAAP Operating Income (Loss) $ — $ (1.3 ) $ (58.0 ) Total GAAP Operating Income (Loss) $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income $ 138.9 $ 124.6 $ 48.9

*Die Beträge können rundungsbedingte Abweichungen aufweisen.









Table 4 Reconciliation of GAAP Measures to non-GAAP Measures $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 (8) Gross profit on GAAP basis $ 286.6 $ 302.2 $ 123.1 Finisar results (1) — — (6.5 ) Share-based compensation 1.8 4.4 — Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Gross profit on non-GAAP basis $ 288.4 $ 315.7 $ 123.7 Internal research and development on GAAP basis $ 78.2 $ 100.5 $ 36.1 Share-based compensation (4) (2.6 ) (6.1 ) (0.6 ) Finisar results (1) — — (2.9 ) Severance, restructuring and related costs (5) — (3.5 ) — Internal research and development on non-GAAP basis $ 75.6 $ 90.9 $ 32.6 Selling, general and administrative on GAAP basis $ 107.2 $ 134.2 $ 105.5 Share-based compensation (4) (11.1 ) (13.5 ) (4.8 ) Transaction expenses related to acquisitions (3) (2.1 ) (1.3 ) (32.4 ) Finisar results (1) — — (1.7 ) Severance, restructuring and related costs (5) — (0.5 ) (18.4 ) Amortization of acquired intangibles (20.2 ) (18.8 ) (6.1 ) Selling, general and administrative on non-GAAP basis $ 73.8 $ 100.2 $ 42.1 Operating income (loss) on GAAP basis $ 101.1 $ 67.5 $ (18.5 ) Finisar results (1) — — (1.9 ) Share-based compensation (4) 15.5 24.0 5.4 Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Amortization of acquired intangibles 20.2 18.8 6.1 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Severance, restructuring and related costs (5) — 4.0 18.4 Transaction expenses related to acquisitions (6) 2.1 1.3 32.4 Operating income on non-GAAP basis $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0









Table 4 Reconciliation of GAAP Measures to non-GAAP Measures (Continued) $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 (8) Interest and other (income) expense, net on GAAP basis $ 41.5 $ 26.8 $ 12.0 Finisar results (1) — — 0.3 Foreign currency exchange gains (losses), net (4.7 ) (6.3 ) (1.1 ) Additional interest expense related to Finisar acquisition (1) — — (1.7 ) Debt extinguishment expense (5) (7) (24.7 ) — (3.9 ) Interest and other (income) expense, net on non-GAAP basis $ 12.1 $ 20.5 $ 5.6 Income taxes (benefit) on GAAP basis $ 13.3 $ (10.6 ) $ (4.5 ) Tax impact of non-GAAP measures (8) 13.1 (2.6 ) 12.8 Tax impact of fair value adjustments — (0.4 ) — Income taxes (benefit) on non-GAAP basis $ 26.4 $ (13.6 ) $ 8.3 Net earnings (loss) on GAAP basis $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Finisar results (1) — — (1.6 ) Share-based compensation (4) 15.5 24.0 5.4 Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Amortization of acquired intangibles 20.2 18.8 6.2 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Transaction expenses related to acquisitions (6) 2.1 1.3 32.4 Severance, restructuring and related costs (5) — 4.0 18.4 Foreign currency exchange (gains) losses, net 4.7 6.3 1.1 Additional interest expense related to Finisar acquisition (5) — — 1.7 Debt extinguishment expense (7) 24.7 — 3.9 Tax impact of non-GAAP measures and fair value adjustments (8) (13.1 ) 3.0 (12.8 ) Net earnings on non-GAAP basis $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 Per share data: Net earnings (loss) on GAAP basis Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Basic Earnings (Loss) Per Share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Net earnings on non-GAAP basis Diluted Earnings Per Share (9) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53 Basic Earnings Per Share $ 0.91 $ 1.29 $ 0.54

*Die Beträge können rundungsbedingte Abweichungen aufweisen.

Die „Ergebnisse von Finisar“ umfassen den konsolidierten Betrieb von Finisar während des Zeitraums zwischen dem Tag der Übernahme am 24. September 2019 und dem 30. September 2019, worin zusätzliche Zinsaufwendungen und Aufwendungen für die Tilgung von Schulden infolge der Finanzierung der Übernahme enthalten sind. Die Ergebnisse von Finisar wurden in den Berichtszeiträumen nach den drei Monaten zum 30. September 2019 mit den Segmenten Photonics Solutions und Compound Semiconductors konsolidiert. Die Berichtigung des beizulegenden Zeitwerts um 7,1 Millionen USD spiegelt die Werterhöhung durch das im Rahmen der Übernahme von Finisar erworbene Inventar wider. Darstellung des Wertverlusts als Auswirkung von Anpassungen des Messzeitraums bezüglich des beizulegenden Zeitwerts langlebiger Vermögenswerte, die im Rahmen der Übernahme von Finisar erworben wurden. Gesamtheit der Aufwendungen durch aktienbasierte Vergütungen in den drei Monaten zum 30. September 2019, einschließlich 10,7 Millionen USD im Zusammenhang mit abfindungsbezogenen Aufwendungen, wie nachstehend in Erläuterung 5 beschrieben. Umstrukturierungs- und damit verbundene Kosten umfassen Aufwendungen zur Erreichung der Kostensynergiestrategie des Unternehmens. In Verbindung mit der Übernahme von Finisar verbuchte das Unternehmen während der drei Monate zum 30. September 2019 Kosten für Abfindungen und die Bindung von Mitarbeitern in Höhe von 18,4 Millionen USD. Dieser Betrag beinhaltet 10,7 Millionen USD aus aktienbasierten Vergütungen. Während des Geschäftsjahres 2020 stellen die Transaktionskosten hauptsächlich Übernahme- und Integrationskosten in Verbindung mit der Übernahmen von Finisar dar. Das Unternehmen verbuchte Aufwendungen zur Schuldentilgung in Höhe von 24,7 Millionen USD in Verbindung mit der Tilgung der Term B Loan Facility während der drei Monate zum 30. September 2020. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen für die drei Monate zum 30. September 2019 wurden angepasst, damit sie der Darstellung der laufenden Zeiträume entsprechen. Das nicht auf GAAP basierende verwässerte Ergebnis je Stammaktie wurde für den Zeitraum zum 30. September 2019 gegenüber 0,56 USD berichtigt, um die verwässernde Wirkung unserer ausstehenden, mit 0,25 % verzinsten und 2022 fälligen wandelbaren erstrangigen Schuldverschreibungen („die wandelbaren erstrangigen 2022er-Schuldverschreibungen“) zu berücksichtigen.











Table 5 Reconciliation of GAAP Net Income (Loss), EBITDA and Adjusted EBITDA $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Net earnings (loss) on GAAP basis $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Income taxes (benefit) 13.3 (10.6 ) (4.5 ) Depreciation and amortization 64.7 73.8 26.9 Interest expense 17.2 25.5 7.0 EBITDA (1) $ 141.5 $ 140.0 $ 3.5 EBITDA margin 19.4 % 18.8 % 1.0 % Fair value adjustment on acquired inventory — — 7.1 Share-based compensation 15.5 24.0 5.4 Transaction expenses related to other acquisitions 2.1 1.3 32.4 Foreign currency exchange (gains) losses, net 4.7 6.3 1.1 Severance, restructuring and related costs — 4.0 18.4 Debt extinguishment expense 24.7 — 3.9 Special items - Other income (expense), net — — 4.3 Adjusted EBITDA (2) $ 188.5 $ 175.6 $ 75.9 Adjusted EBITDA margin 25.9 % 23.5 % 22.3 %





*Die Beträge können rundungsbedingte Abweichungen aufweisen. (1 ) Das EBITDA ist als Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern, Wertverlust und Abschreibung definiert. (2 ) Das bereinigte EBITDA schließt nicht auf GAAP basierende Anpassungen für aktienbasierte Vergütungen, Abschreibungsaufwendungen für erworbene immaterielle Vermögenswerte, bestimmte einmalige Transaktionskosten, die Auswirkung der Umstrukturierung und damit verbundene Posten, Aufwendungen für die Schuldentilgung und die Auswirkungen von Wechselkursgewinnen und -verlusten aus.









Table 6 GAAP Earnings Per Share Calculation $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Numerator Net earnings (loss) $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Series A Mandatory Convertible Preferred Stock dividends (6.4 ) — — Basic earnings available to common shareholders $ 39.8 $ 51.3 $ (26.0 ) Effect of dilutive securities: Add back interest on Convertible Senior Notes Due 2022 $ — $ 2.8 $ — Diluted earnings available to common shareholders $ 39.8 $ 54.1 $ (26.0 ) Denominator Weighted average shares (1) 102.8 91.5 66.0 Effect of dilutive securities: Common stock equivalents 2.4 3.2 — 0.25% Convertible Senior Notes due 2022 — 7.3 — Diluted weighted average common shares 105.2 102.0 66.0 Basic earnings (loss) per common share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Diluted earnings (loss) per common share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 )





*Die Beträge können rundungsbedingte Abweichungen aufweisen. (1 ) Die gewichteten durchschnittlichen Aktien während der drei Monate zum 30. September 2020 umfassen 10,7 Millionen Stammaktien, die im Juli 2020 infolge des garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots begeben wurden.









Table 7 Non-GAAP Earnings Per Share Calculation $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Numerator Net earnings on non-GAAP basis $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 Series A Mandatory Convertible Preferred Stock dividends (6.4 ) — — Basic earnings available to common shareholders $ 94.0 $ 117.8 $ 35.8 Effect of dilutive securities: Add back interest on Convertible Senior Notes Due 2022 $ 3.1 $ 2.8 $ 2.7 Add back Series A preferred stock dividends 6.4 — — Diluted earnings available to common shareholders $ 103.5 $ 120.6 $ 38.5 Denominator Weighted average shares (2) 102.8 91.5 66.0 Effect of dilutive securities: Common stock equivalents 2.4 3.2 — 0.25% Convertible Senior Notes due 2022 7.3 7.3 7.3 Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 10.4 — — Diluted weighted average common shares 123.0 102.0 73.3 Basic earnings (loss) per common share on non-GAAP basis $ 0.91 $ 1.29 $ 0.54 Diluted earnings (loss) per common share on non-GAAP basis (1) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53





*Die Beträge können rundungsbedingte Abweichungen aufweisen. (1 ) Das nicht auf GAAP basierende verwässerte Ergebnis je Stammaktie wurde für den Zeitraum zum 30. September 2019 gegenüber 0,56 USD berichtigt, um die verwässernde Wirkung unserer ausstehenden, mit 0,25 % verzinsten und 2022 fälligen wandelbaren erstrangigen Schuldverschreibungen („die wandelbaren erstrangigen 2022er-Schuldverschreibungen“) zu berücksichtigen. (2 ) Die gewichteten durchschnittlichen Aktien während der drei Monate zum 30. September 2020 umfassen 10,7 Millionen Stammaktien, die im Juli 2020 infolge des garantierten öffentlichen Zeichnungsangebots begeben wurden. (3 ) Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie für die drei Monate zum 30. September 2019 wurde angepasst, um die steuerlichen Auswirkungen der Rechnungslegungsanpassungen im Zusammenhang mit dem Kauf von Finisar zu berücksichtigen und die Übereinstimmung mit der Darstellung der laufenden Zeiträume zu gewährleisten.





