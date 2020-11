PITTSBURGH, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- II-VI Incorporated (Nasdaq:IIVI) ("II-VI", “Nosotros” o la "Empresa"), hoy reportó los resultados de su primer trimestre del año fiscal 2021 finalizado el 30 de septiembre de 2020.

“Cumplimos con muchos puntos importantes en el primer del año fiscal 2021, mientras continuamos nuestro enfoque incansable en la gestión de riesgo y seguridad de los empleados durante el Covid-19. El liderazgo sostenido de nuestra cartera de productos amplia y diversificada, los resultados sólidos que reflejaron las tendencias en expansión en todos nuestros mercados finales, la navegación por las nuevas restricciones comerciales y el logro de una mayor participación en el mercado de detección 3D, fueron apenas unos pocos de los grandes logros alcanzados este trimestre. El 24 de septiembre de 2020 fue el aniversario de 12 meses de la mayor adquisición de nuestra historia, lo que nos permitió demostrar nuestra capacidad para identificar y perfeccionar nuestras habilidades de integración de fusiones. Estoy muy contento de haber alcanzado un aumento de los ingresos, generado sinergias antes de lo previsto, aumentado los márgenes brutos 330 puntos básicos y reactivado una serie de clientes que estaban al margen antes de la aprobación de la transacción. En vista de la demanda que estamos observando de nuestros productos de comunicaciones de datos y telecomunicaciones, esta adquisición oportuna fue y continúa siendo consistente con nuestra estrategia para contar con algunas de las mega tendencias más grandes del mundo, como 5G y Cloud Computing, para ofrecer un crecimiento sostenible", dijo el Dr. Vincent D. (Chuck) Mattera, Jr.

El Dr. Mattera continuó: “Nuestra mayor participación en la detección 3D está demostrada por el crecimiento interanual del 200%, y pudimos obtener resultados sólidos en el trimestre en toda la empresa, a pesar de las nuevas restricciones comerciales. Fortalecemos nuestro balance financiero gracias a un exitoso aumento de capital de $ 920M con el apoyo entusiasta de nuestros accionistas, disminuimos nuestro índice de apalancamiento de deuda neta 1 a 1.3x y aumentamos nuestro saldo de efectivo a $ 684M. En medio de la integración de Finisar, continuamos posicionando a II-VI para oportunidades de crecimiento incremental mientras cerramos las adquisiciones de Ascatron e Innovion, para expandir nuestra experiencia en materiales SiC en módulos y dispositivos para atender el crecimiento anticipado en la demanda del mercado de energía mientras se acelera la electrificación del transporte”.

____________

1 El índice de apalancamiento de deuda neta se calcula de acuerdo con los términos del Contrato de Crédito.

Perspectivas

Las perspectivas para el segundo trimestre fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2020 son utilidades de $ 750.0 millones a $ 780.0 millones y ganancias por acción diluida sobre una base no-GAAP de $ 0.86 a $ 0.95. Esto es a la tasa de cambio actual y el impacto fiscal estimado de hoy del 24%. Ambos están sujetos a variabilidad. Para las ganancias por acción no-GAAP, agregamos nuevamente a las ganancias antes de impuestos GAAP montos de $ 21 millones en amortización, $ 17 millones en compensación basada en acciones y $ 2 millones en costos de transacción. Los ajustes no-GAAP son por naturaleza, altamente volátiles y tenemos poca visibilidad en cuanto al alcance que puede incurrir en el futuro.

Información de conferencia telefónica y transmisión vía web

La Empresa auspiciará una conferencia telefónica a las 9:00 a.m. hora del este, el jueves 5 de noviembre de 2020 para tratar estos resultados. Las personas que deseen participar en la transmisión web pueden acceder al evento en el sitio web de la Empresa visitando www.i i-vi.com o vía https://tinyurl.com/IIVIQ1FY21Earnings . Si desea participar en la conferencia telefónica, marque +1 (877) 316-5288 para llamadas desde Estados Unidos y +1 (734) 385-4977 para llamadas desde fuera de Estados Unidos. Para unirse a la conferencia telefónica, ingrese el ID# 4349251 y luego proporcione su nombre y afiliación a la empresa.

La conferencia telefónica se grabará, y estará disponible una retransmisión para las partes interesadas que no puedan asistir a la llamada en vivo. Este servicio estará disponible hasta las 11:59 p.m. hora del este el lunes 9 de noviembre de 2020, marcando +1 (855) 859-2056 para llamadas desde Estados Unidos y +1 (404) 537-3406 para llamadas desde fuera de Estados Unidos e ingresando el ID# 4349251.

Acerca de II-VI Incorporated

II-VI Incorporated, un líder mundial en materiales de ingeniería y componentes optoelectrónicos, es una empresa de fabricación integrada verticalmente que desarrolla productos innovadores para aplicaciones diversificadas en los mercados de comunicaciones, procesamiento de materiales, aeroespacial y de defensa, equipos de capital de semiconductores, ciencias biológicas, electrónica de consumo y automotriz. La Empresa, con sede en Saxonburg, Pensilvania, tiene instalaciones de investigación y desarrollo, fabricación, ventas, servicio y distribución en todo el mundo. La Empresa produce una amplia variedad de materiales y componentes fotónicos y electrónicos específicos de la aplicación, y los implementa en varias formas, incluso integrados con software avanzado para apoyar a nuestros clientes. Para más información, visite www.ii-vi.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con eventos y expectativas futuras basadas en ciertas suposiciones y contingencias. Las declaraciones prospectivas se realizan de conformidad con las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995 y están relacionadas con el desempeño de la Empresa sobre una base continua. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa implican riesgos e incertidumbres, que podrían causar que los resultados reales, el rendimiento o las tendencias difieran de forma sustancial de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas en este documento o en divulgaciones anteriores.

La Empresa considera que todas las declaraciones prospectivas hechas en este comunicado de prensa tienen una base razonable, sin embargo, no puede haber ninguna garantía de que expectativas, creencias o proyecciones de la administración tal como se expresan en las declaraciones prospectivas en realidad ocurran o comprueben ser correctas. Además de las condiciones económicas de la industria en general y globales, los factores que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos tratadas en las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa incluyen, sin limitación a; (i) la falla de una o más de las suposiciones anteriormente indicadas no comprueben ser correctas; (ii) los riesgos relacionados con las declaraciones prospectivas y otros “Factores de riesgo” analizados en el Informe anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2020; (iii) los patrones de compra de clientes y usuarios finales; (iv) la publicación oportuna de nuevos productos y la aceptación de tales nuevos productos por el mercado; (v) el lanzamiento de nuevos productos por competidores y otras respuestas competitivas; (vi) la capacidad de la Empresa para asimilar negocios recientemente adquiridos, y los riesgos, costos e incertidumbres asociados con tales adquisiciones; (vii) la capacidad de la Empresa para planificar y ejecutar estrategias para responder a las condiciones del mercado; y/o (viii) los riesgos de interrupción comercial y económica relacionados con el brote de COVID-19 actualmente en curso y cualquier otra epidemia y brote de salud a nivel mundial que pueda surgir. La Empresa rechaza cualquier obligación de actualizar información contenida en estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o emprendimientos, o de otro modo.

Uso de medidas financieras no-GAAP

La Empresa divulgó medidas financieras en este comunicado de prensa que presentan información financiera considerada como medidas financieras no-GAAP. Estas medidas no substituyen las medidas GAAP, aunque la administración de la Empresa utiliza estas medidas como una ayuda en el monitoreo del desempeño financiero continuo de la Empresa. Las ganancias netas no-GAAP, las ganancias por acción no-GAAP, los ingresos operativos no-GAAP, las ganancias brutas no-GAAP, la investigación y desarrollo interno no-GAAP, las ventas, generales y administrativas no-GAAP, los intereses no-GAAP y otros gastos (ingresos), y el impuesto a las ganancias no-GAAP (beneficio), miden las ganancias y los ingresos operativos (pérdida), respectivamente, excluyendo las partidas no recurrentes o inusuales que la administración considera que están fuera de la operación estándar de la Empresa y excluyendo ciertas partidas no monetarias. EBITDA es una medición financiera no-GAAP ajustada que la gerencia considera útil en la medición de la rentabilidad entre las empresas dentro del sector reflejar los resultados operativos de la Empresa excluyendo los factores no operativos. Existen limitaciones asociadas con el uso de medidas financieras no-GAAP, incluyendo que tales medidas pueden no ser totalmente comparables con medidas de similar denominación utilizadas por otras empresas, debido a posibles diferencias entre las metodologías de cálculo. Por lo tanto, no puede haber ninguna garantía de si (i) los artículos excluidos de las medidas financieras no-GAAP ocurrirán en el futuro o (ii) habrá costos en efectivo asociados con los artículos excluidos de las medidas financieras no-GAAP. La Empresa compensa estas limitaciones utilizando estas medidas financieras no-GAAP como suplementos a las medidas financieras GAAP y proporcionando las conciliaciones de las medidas financieras no-GAAP con sus medidas financieras GAAP más comparables. Los inversores deben considerar medidas ajustadas además de, y no como un sustituto o superiores a, las medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con GAAP.

II-VI Incorporated and Subsidiaries

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited)

Three Months Ended

September 30,

2020 2019

Cash Flows from Operating Activities

Net cash provided by (used in) operating activities $ 134,327 $ (25,615 )

Cash Flows from Investing Activities

Additions to property, plant & equipment (33,792 ) (25,636 )

Purchases of businesses, net of cash acquired (36,064 ) (1,036,609 )

Other investing activities — (1,940 )

Net cash used in investing activities (69,856 ) (1,064,185 )

Cash Flows from Financing Activities

Proceeds from issuance of common shares 460,000 —

Proceeds from issuance of preferred shares 460,000 —

Proceeds from borrowings of Term A Facility — 680,000

Proceeds from borrowings of Term B Facility — 720,000

Proceeds from borrowings of Revolving Credit Facility — 160,000

Proceeds from borrowings under prior Credit Facility — 10,000

Payments on borrowings under prior Term Loan, Credit Facility and other loans — (172,780 )

Payments on borrowings under Term A Facility (15,513 ) —

Payments on borrowings under Term B Facility (714,600 ) —

Payments on borrowings under Revolving Credit Facility (25,000 ) —

Debt issuance costs — (63,510 )

Equity issuance costs (36,092 ) —

Proceeds from exercises of stock options 1,083 2,975

Payments in satisfaction of employees' minimum tax obligations (5,574 ) (9,418 )

Other financing activities (1,329 ) (660 )

Net cash provided by financing activities 122,975 1,326,607

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 3,493 (2,128 )

Net increase in cash and cash equivalents 190,939 234,679

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period 493,046 204,872