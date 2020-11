Chiffre d'affaires trimestriel : 728,1 millions $

Bénéfice d'exploitation trimestriel conforme aux PCGR : 101,1 millions $

Bénéfice d'exploitation trimestriel non conforme aux PCGR : 138,9 millions $

BPA trimestriel conforme aux PCGR : 0,38 $

BPA trimestriel non conforme aux PCGR : 0,84 $

Le ratio de levier financier de la dette nette au 30 septembre 2020 s'élève à 1,3 contre 3,8 au 30 juin 20201.

PITTSBURGH, États-Unis, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- II-VI Incorporated (Nasdaq : IIVI) (ci-après « II-VI », « nous » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats au titre de son premier trimestre fiscal 2021 clos le 30 septembre 2020.

« Nous avons communiqué de nombreux faits importants pour le premier trimestre 2021, tout en continuant à nous focaliser sans relâche sur la gestion des risques et la sécurité des employés face à la Covid-19. Le leadership ininterrompu de nos gammes de produits diversifiées et étendues, les solides résultats qui ont reflété les tendances de croissance sur l'ensemble de nos marchés finaux, la navigation à travers les nouvelles restrictions commerciales, ainsi que l'extension de notre part de marché en détection 3D, n'ont été que quelques-unes de nos réalisations extraordinaires durant ce trimestre. La date du 24 septembre 2020 a marqué le premier anniversaire de notre plus importante acquisition à ce jour, qui nous a permis de démontrer notre capacité à identifier et développer nos compétences en matière d'intégration des fusions. Je constate avec satisfaction la consignation de revenus en hausse, de synergies générées plus tôt que prévu, une augmentation de nos marges brutes de 330 points de base et la reconquête d'un certain nombre de clients qui se trouvaient en marge avant l'approbation de la transaction. Au vu de la demande que nous observons sur nos produits de datacom et télécom, cette acquisition opportune a été, et continue d'être conforme à notre stratégie, qui mise sur certaines des plus grandes tendances au monde, telles que la 5G et l'informatique cloud, pour assurer une croissance durable », a commenté Vincent D. (Chuck) Mattera, Jr.

Et d'ajouter : « Notre progression dans la détection 3D se manifeste par une croissance de 200 % en glissement annuel, et nous avons obtenu de solides résultats au cours du trimestre sur l'ensemble de l'activité, malgré les nouvelles restrictions commerciales. Nous avons renforcé notre bilan grâce à une levée de capital réussie de 920 millions $, avec le soutien enthousiaste de nos actionnaires, ce qui a réduit à 1,3 x le ratio de levier de notre dette nette1 et rehaussé notre solde de trésorerie à 684 millions $. Durant la phase d'intégration intermédiaire de Finisar, nous avons poursuivi le positionnement d'II-VI en faveur d'opportunités de croissance incrémentielle en finalisant les acquisitions d'Ascatron et d'Innovion, afin d'étendre notre expertise en matériaux SiC à des modules et dispositifs qui entendent répondre aux prévisions de croissance du marché de l'énergie à mesure que l'électrification du transport s'accélère ».

_____________

1 Le ratio de levier de la dette nette est calculé conformément aux termes de l'accord de crédit.

Table 1 Financial Metrics $ Millions, except per share amounts and % (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues $ 728.1 $ 746.2 $ 340.4 GAAP Gross Profit $ 286.6 $ 302.2 $ 123.1 Non-GAAP Gross Profit (2) $ 288.4 $ 315.7 $ 123.7 GAAP Operating Income (Loss) (1) $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income (2) $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0 GAAP Net Earnings (Loss) $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Non-GAAP Net Earnings (2) $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 GAAP Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Non-GAAP Diluted Earnings Per Share (2)(3) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53 Other Selected Financial Metrics GAAP Gross margin 39.4% 40.5% 36.2% Non-GAAP gross margin (2) 39.6% 42.3% 36.3% GAAP Operating margin 13.9% 9.0% (5.4)% Non-GAAP operating margin (2) 19.1% 16.7% 14.4% GAAP Return on sales 6.4% 6.9% (7.6)% Non-GAAP return on sales (2) 13.8% 15.8% 10.5%





(1 ) Le bénéfice (ou la perte) d'exploitation conformément aux PCGR est défini(e) comme le bénéfice (ou la perte) avant impôts sur les revenus, intérêts débiteurs et autres dépenses ou revenus, net(te). (2 ) Tous les montants non conformes aux PCGR excluent certains ajustements pour la rémunération en actions, les charges d'amortissement des actifs incorporels acquis, certains frais de transaction ponctuels, les ajustements de la période d'évaluation de la juste valeur et les éléments de restructuration et connexes. Voir le tableau 4 pour le rapprochement des mesures PCGR et des mesures non conformes aux PCGR. (3 ) Le bénéfice dilué par action ordinaire sur une base non conforme aux PCGR pour la période clôturée au 30 septembre 2019 a été mis à jour à partir de 0,56 $, afin d'inclure l'impact dilutif de nos billets de premier rang convertibles en circulation arrivant à échéance en 2022 (les « billets de premier rang convertibles en 2022 ») au taux de 0,25 %.

Perspectives

Les prévisions pour le deuxième trimestre clôturé le 31 décembre 2020 tablent sur un chiffre d'affaires de 750,0 à 780,0 millions $ et un bénéfice par action diluée sur une base non conforme aux PCGR compris entre 0,86 et 0,95 $. Cette prévision s'appuie sur le taux de change et d'incidence fiscale actuel, estimé à 24 %. Ces deux facteurs sont sujets à variabilité. Pour le calcul des bénéfices par action hors PCGR, nous avons ajouté aux bénéfices PCGR les montants avant imposition de 21 millions $ au titre des amortissements, 17 millions $ sous forme de rémunération en actions et 2 millions $ en coûts de transaction. Les ajustements hors PCGR sont, par nature, hautement volatils et nous ne disposons que d'une faible visibilité sur la plage qui pourrait être encourue à l'avenir.

Informations sur la conférence téléphonique et le webcast

La Société tiendra une conférence téléphonique le jeudi 5 novembre 2020 à 9 h 00 (heure de l'Est) pour débattre de ces résultats. Les personnes souhaitant assister au webcast peuvent accéder à l'événement sur le site de la Société à l'adresse www.ii-vi.com , ou via le site https://tinyurl.com/IIVIQ1FY21Earnings . Si vous souhaitez participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le +1 (877) 316-5288 depuis les États-Unis, ou le +1 (734) 385-4977 pour les appels en dehors des États-Unis. Pour rejoindre la conférence téléphonique, veuillez saisir l'identifiant n° 4349251, puis décliner votre identité et votre affiliation professionnelle.

La conférence téléphonique sera enregistrée et une rediffusion sera disponible pour les parties intéressées qui ne sont pas en mesure de participer à la téléconférence en direct. Ce service sera disponible jusqu'au lundi 9 novembre 2020 à 23 h 59 (heure de l'Est) en composant le +1 (855) 859-2056 depuis les États-Unis, ou le +1 (404) 537-3406 en dehors des États-Unis, puis en saisissant l'identifiant n° 4349251.

À propos d'II-VI Incorporated

II-VI Incorporated, l'un des leaders mondiaux des matériaux de conception et composants optoélectroniques, est une société de fabrication verticalement intégrée qui met au point des produits innovants destinés à des applications diversifiées dans les secteurs des communications, du traitement de matériaux, de l'aérospatiale, de la défense, des équipements capitaux à semi-conducteurs, des sciences de la vie, de l'électronique grand public et de l'automobile. Entreprise américaine sise à Saxonburg, en Pennsylvanie, la Société exploite des sites de recherche et développement, de fabrication, de vente, de service et de distribution dans le monde entier. La Société produit une grande variété de matériaux et de composants photoniques et électroniques destinés à des applications spécifiques, et les déploie sous différentes formes, y compris sous forme d'intégration à des logiciels avancés en soutien à nos clients. Pour de plus amples informations, visitez notre site www.ii-vi.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs relatifs à des événements et attentes futurs qui sont fondés sur certaines hypothèses et contingences. Les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions de la sphère de sécurité de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995, et ils concernent les performances de la Société à l'avenir. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse impliquent des risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats, les performances ou les tendances réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse ou dans des communications antérieures.

La Société estime que tous les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse resposent sur un fondement raisonnable, mais rien ne garantit que les attentes, croyances ou projections de la direction, telles qu'elles sont exprimées dans les énoncés prospectifs, se produiront ou se révèleront exactes. Outre la conjoncture économique mondiale et sectorielle en général, les facteurs susceptibles de conduire à ce que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse incluent, sans s'y limiter : (i) le fait qu'une ou plusieurs des hypothèses mentionnées ci-dessus ne se révéleraient pas correctes ; (ii) les risques relatifs aux énoncés prospectifs et autres « facteurs de risque » présentés dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 30 juin 2020 ; (iii) les habitudes d'achat des clients et des utilisateurs finaux ; (iv) la commercialisation en temps opportun de nouveaux produits et l'acceptation de ces nouveaux produits par le marché ; (v) l'introduction de nouveaux produits par la concurrence et d'autres réponses concurrentielles ; (vi) la capacité de la Société à assimiler les entreprises récemment acquises, ainsi que les risques, coûts et incertitudes associés à de telles acquisitions ; (vii) la capacité de la Société à concevoir et mettre en œuvre des stratégies pour répondre aux conditions du marché ; et/ou (viii) les risques de perturbations commerciales et économiques liés à l'épidémie de COVID-19 en cours, ainsi qu'à toute autre épidémie ou pandémie susceptible de survenir à l'avenir. La Société décline toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou évolutions futur(e)s ou autrement.

Usage des mesures financières non conformes aux PCGR

La Société a divulgué dans le présent communiqué de presse des mesures financières qui représentent des informations financières considérées comme non conformes aux PCGR. Ces mesures ne remplacent pas les mesures conformes aux PCGR, bien que la direction de la Société utilise ces mesures à titre d'aide pour surveiller les performances financières continues de celle-ci. Le bénéfice net non conforme aux PCGR, le bénéfice par action non conforme aux PCGR, le bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR, le bénéfice brut non conforme aux PCGR, la recherche et le développement internes non conformes aux PCGR, les ventes, opérations générales et l'administration non conformes aux PCGR, les intérêts et autres dépenses (de revenu) non conformes aux PCGR, ainsi que l'impôt sur le revenu (bénéfices) non conforme aux PCGR, mesurent respectivement le revenu et le bénéfice d'exploitation (ou les pertes), respectivement, à l'exclusion des éléments non récurrents ou inhabituels qui sont considérés par la direction comme hors des opérations standard de la Société, et à l'exclusion de certains éléments non monétaires. Le BAIIA est une mesure financière ajustée non conforme aux PCGR qui est considérée par la direction comme utile pour mesurer la rentabilité entre les entreprises du secteur en reflétant les résultats d'exploitation de la Société, exception faite des facteurs non opérationnels. L'application de mesures financières non conformes aux PCGR comporte des limites, notamment le fait que ces mesures ne sont peut-être pas entièrement comparables aux mesures libellées de la même manière par d'autres sociétés, compte tenu des différences potentielles entre les méthodes de calcul. Rien ne garantit par conséquent que (i) les éléments exclus des mesures financières non conformes aux PCGR se produiront à l'avenir, ni que (ii) des coûts en numéraire seront associés aux éléments exclus des mesures financières non conformes aux PCGR. La Société compense ces limitations en appliquant ces mesures financières non conformes aux PCGR comme compléments aux mesures financières conformes aux PCGR, et en fournissant les rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR avec leurs mesures financières PCGR les plus comparables. Les investisseurs doivent envisager les mesures ajustées en plus des mesures de performances financières élaborées conformément aux PCGR, et non en tant que mesures substitutives ou supérieures à celles-ci.

II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Statement of Earnings (Loss) (Unaudited) ($000 except per share data) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues $ 728,084 $ 746,290 $ 340,409 Costs, Expenses & Other Expense (Income) Cost of goods sold 441,520 444,153 217,269 Internal research and development 78,248 100,489 36,120 Selling, general and administrative 107,186 134,152 105,495 Interest expense 17,214 25,521 6,968 Other expense (income), net 24,339 1,264 5,079 Total Costs, Expenses, & Other Expense (Income) 668,507 705,579 370,931 Earnings (Loss) Before Income Taxes 59,577 40,711 (30,522 ) Income Taxes 13,311 (10,550 ) (4,524 ) Net Earnings (Loss) $ 46,266 $ 51,261 $ (25,998 ) Series A Mandatory Convertible Preferred Stock Dividends 6,440 — — Net Earnings (Loss) available to the Common Shareholders 39,826 51,261 (25,998 ) Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Basic Earnings (Loss) Per Share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Average Shares Outstanding - Diluted 105,247 102,142 65,969 Average Shares Outstanding - Basic 102,809 91,517 65,969

II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) ($000) September 30, June 30, 2020 2020 Assets Current Assets Cash and cash equivalents $ 683,985 $ 493,046 Accounts receivable 577,127 598,124 Inventories 639,833 619,810 Prepaid and refundable income taxes 12,794 12,279 Prepaid and other current assets 78,003 65,710 Total Current Assets 1,991,742 1,788,969 Property, plant & equipment, net 1,218,575 1,214,772 Goodwill 1,254,338 1,239,009 Other intangible assets, net 757,770 758,368 Investments 75,188 73,767 Deferred income taxes 27,940 22,938 Other assets 145,066 136,891 Total Assets $ 5,470,619 $ 5,234,714 Liabilities and Shareholders’ Equity Current Liabilities Current portion of long-term debt $ 62,050 $ 69,250 Accounts payable 256,029 268,773 Operating lease current liabilities 24,142 24,634 Accruals and other current liabilities 302,672 310,236 Total Current Liabilities 644,893 672,893 Long-term debt 1,468,096 2,186,092 Deferred income taxes 55,031 45,551 Operating lease liabilities 99,566 94,701 Other liabilities 156,356 158,674 Total Liabilities 2,423,942 3,157,911 Total Shareholders' Equity 3,046,677 2,076,803 Total Liabilities and Shareholders’ Equity $ 5,470,619 $ 5,234,714

II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2020 2019 Cash Flows from Operating Activities Net cash provided by (used in) operating activities $ 134,327 $ (25,615 ) Cash Flows from Investing Activities Additions to property, plant & equipment (33,792 ) (25,636 ) Purchases of businesses, net of cash acquired (36,064 ) (1,036,609 ) Other investing activities — (1,940 ) Net cash used in investing activities (69,856 ) (1,064,185 ) Cash Flows from Financing Activities Proceeds from issuance of common shares 460,000 — Proceeds from issuance of preferred shares 460,000 — Proceeds from borrowings of Term A Facility — 680,000 Proceeds from borrowings of Term B Facility — 720,000 Proceeds from borrowings of Revolving Credit Facility — 160,000 Proceeds from borrowings under prior Credit Facility — 10,000 Payments on borrowings under prior Term Loan, Credit Facility and other loans — (172,780 ) Payments on borrowings under Term A Facility (15,513 ) — Payments on borrowings under Term B Facility (714,600 ) — Payments on borrowings under Revolving Credit Facility (25,000 ) — Debt issuance costs — (63,510 ) Equity issuance costs (36,092 ) — Proceeds from exercises of stock options 1,083 2,975 Payments in satisfaction of employees' minimum tax obligations (5,574 ) (9,418 ) Other financing activities (1,329 ) (660 ) Net cash provided by financing activities 122,975 1,326,607 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 3,493 (2,128 ) Net increase in cash and cash equivalents 190,939 234,679 Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period 493,046 204,872 Cash and Cash Equivalents at End of Period $ 683,985 $ 439,551

Table 2 Segment Revenues, GAAP Operating Income (Loss) & Margins, and Non-GAAP Operating Income (Loss) & Margins* $ Millions, except % (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues: Photonic Solutions $ 497.7 $ 517.2 $ 141.4 Compound Semiconductors 230.4 229.0 177.0 Unallocated and Other — — 22.1 Consolidated $ 728.1 $ 746.2 $ 340.4 GAAP Operating Income (Loss): Photonic Solutions $ 50.4 $ 49.1 $ 13.0 Compound Semiconductors 50.7 19.6 26.5 Unallocated and Other — (1.3 ) (58.0 ) Consolidated $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income (Loss): Photonic Solutions $ 78.2 $ 88.8 $ 17.9 Compound Semiconductors 60.7 35.8 31.2 Unallocated and Other — — (0.2 ) Consolidated $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0 GAAP Operating Margin: Photonic Solutions 10.1% 9.5% 9.2% Compound Semiconductors 22.0% 8.6% 15.0% Unallocated and Other NA NA NA Consolidated 13.9% 9.0% -5.4% Non-GAAP Operating Margin: Photonic Solutions 15.7% 17.2% 12.7% Compound Semiconductors 26.4% 15.6% 17.6% Unallocated and Other NA NA NA Consolidated 19.1% 16.7% 14.4%

Table 3 Reconciliation of Segment Non-GAAP Operating Income (Loss) to GAAP Segment Operating Income (Loss) $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Non-GAAP Photonic Solutions Operating Income $ 78.2 $ 88.8 $ 17.9 Measurement period adjustment on long-lived assets — (1.9 ) — Share-based compensation (10.5 ) (17.9 ) (2.7 ) Amortization of acquired intangibles (17.3 ) (15.9 ) (2.1 ) Restructuring and related expenses — (4.0 ) — Photonic Solutions GAAP Operating Income (Loss) $ 50.4 $ 49.1 $ 13.0 Non-GAAP Compound Semiconductors Operating Income $ 60.7 $ 35.8 $ 31.2 Measurement period adjustment on long-lived assets — (7.2 ) — Share-based compensation (5.0 ) (6.1 ) (2.7 ) Amortization of acquired intangibles (2.9 ) (2.9 ) (2.0 ) Transaction expenses related to acquisitions (2.1 ) — — Compound Semiconductors GAAP Operating Income (Loss) $ 50.7 $ 19.6 $ 26.5 Non-GAAP Unallocated and Other Operating Income (Loss) $ — $ — $ (0.2 ) Finisar results — — 1.9 Transaction expenses related to acquisitions — (1.3 ) (5.4 ) Severance and related - Share-based compensation — — (10.7 ) Severance and related - Other compensation — — (7.7 ) Amortization of acquired intangibles — — (2.0 ) Preliminary fair value adjustment on acquired inventory — — (7.1 ) One-time costs related to the Finisar acquisition — — (26.8 ) Unallocated and Other GAAP Operating Income (Loss) $ — $ (1.3 ) $ (58.0 ) Total GAAP Operating Income (Loss) $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income $ 138.9 $ 124.6 $ 48.9 *Les montants peuvent ne pas être recalculés en raison des arrondis.

Table 4 Reconciliation of GAAP Measures to non-GAAP Measures $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 (8) Gross profit on GAAP basis $ 286.6 $ 302.2 $ 123.1 Finisar results (1) — — (6.5 ) Share-based compensation 1.8 4.4 — Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Gross profit on non-GAAP basis $ 288.4 $ 315.7 $ 123.7 Internal research and development on GAAP basis $ 78.2 $ 100.5 $ 36.1 Share-based compensation (4) (2.6 ) (6.1 ) (0.6 ) Finisar results (1) — — (2.9 ) Severance, restructuring and related costs (5) — (3.5 ) — Internal research and development on non-GAAP basis $ 75.6 $ 90.9 $ 32.6 Selling, general and administrative on GAAP basis $ 107.2 $ 134.2 $ 105.5 Share-based compensation (4) (11.1 ) (13.5 ) (4.8 ) Transaction expenses related to acquisitions (3) (2.1 ) (1.3 ) (32.4 ) Finisar results (1) — — (1.7 ) Severance, restructuring and related costs (5) — (0.5 ) (18.4 ) Amortization of acquired intangibles (20.2 ) (18.8 ) (6.1 ) Selling, general and administrative on non-GAAP basis $ 73.8 $ 100.2 $ 42.1 Operating income (loss) on GAAP basis $ 101.1 $ 67.5 $ (18.5 ) Finisar results (1) — — (1.9 ) Share-based compensation (4) 15.5 24.0 5.4 Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Amortization of acquired intangibles 20.2 18.8 6.1 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Severance, restructuring and related costs (5) — 4.0 18.4 Transaction expenses related to acquisitions (6) 2.1 1.3 32.4 Operating income on non-GAAP basis $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0

Table 4 Reconciliation of GAAP Measures to non-GAAP Measures (Continued) $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 (8) Interest and other (income) expense, net on GAAP basis $ 41.5 $ 26.8 $ 12.0 Finisar results (1) — — 0.3 Foreign currency exchange gains (losses), net (4.7 ) (6.3 ) (1.1 ) Additional interest expense related to Finisar acquisition (1) — — (1.7 ) Debt extinguishment expense (5) (7) (24.7 ) — (3.9 ) Interest and other (income) expense, net on non-GAAP basis $ 12.1 $ 20.5 $ 5.6 Income taxes (benefit) on GAAP basis $ 13.3 $ (10.6 ) $ (4.5 ) Tax impact of non-GAAP measures (8) 13.1 (2.6 ) 12.8 Tax impact of fair value adjustments — (0.4 ) — Income taxes (benefit) on non-GAAP basis $ 26.4 $ (13.6 ) $ 8.3 Net earnings (loss) on GAAP basis $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Finisar results (1) — — (1.6 ) Share-based compensation (4) 15.5 24.0 5.4 Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Amortization of acquired intangibles 20.2 18.8 6.2 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Transaction expenses related to acquisitions (6) 2.1 1.3 32.4 Severance, restructuring and related costs (5) — 4.0 18.4 Foreign currency exchange (gains) losses, net 4.7 6.3 1.1 Additional interest expense related to Finisar acquisition (5) — — 1.7 Debt extinguishment expense (7) 24.7 — 3.9 Tax impact of non-GAAP measures and fair value adjustments (8) (13.1 ) 3.0 (12.8 ) Net earnings on non-GAAP basis $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 Per share data: Net earnings (loss) on GAAP basis Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Basic Earnings (Loss) Per Share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Net earnings on non-GAAP basis Diluted Earnings Per Share (9) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53 Basic Earnings Per Share $ 0.91 $ 1.29 $ 0.54 *Les montants peuvent ne pas être recalculés en raison des arrondis.

Les « résultats de Finisar » comprennent les opérations consolidées de Finisar pour la période comprise entre la date d'acquisition du 24 septembre 2019 et le 30 septembre 2019, en incluant les intérêts et charges d'extinction de la dette supplémentaires qui résultent du financement de l'acquisition. Les résultats de Finisar ont été consolidés pour les segments des solutions photoniques et des semi-conducteurs composés au cours des périodes qui ont suivi le trimestre clos au 30 septembre 2019. L'ajustement de la valeur équitable de 7,1 millions de dollars représente l'ajustement progressif de la valeur des stocks acquis à compter du rachat de Finisar. La valeur représente l'impact de l'amortissement des ajustements de la période de mesure par rapport à la juste valeur des actifs de longue durée acquis lors du rachat de Finisar. Le total des charges de rémunération en actions pour le trimestre clos au 30 septembre 2019 inclut les 10,7 millions $ engagés au titre des dépenses de cessation de service décrites dans la note 5 ci-dessous. La restructuration et les coûts associés comprennent les dépenses nécessaires pour atteindre la stratégie de synergie de coûts de la Société. Dans le cadre de l'acquisition de Finisar, la Société a comptabilisé des dépenses de restructuration et de rétention s'élevant à 18,4 millions $ pour le trimestre clos au 30 septembre 2019. Ce montant inclut 10,7 millions de dollars de rémunération en actions. Au cours de l'exercice 2020, les coûts de transaction ont représenté principalement les coûts d'acquisition et d'intégration liés au rachat de Finisar. La Société a comptabilisé des dépenses d'extinction de dette de 24,7 millions $ en lien avec l'extinction de la facilité de prêt à terme de type B au cours du trimestre clos au 30 septembre 2020. Les mesures financières non conformes aux PCGR pour le trimestre clos au 30 septembre 2019 ont été ajustées de manière à correspondre à la présentation de la période en cours. Le bénéfice dilué par action ordinaire sur une base non conforme aux PCGR pour la période clôturée au 30 septembre 2019 a été mis à jour à partir de 0,56 $, afin d'inclure l'impact dilutif de nos billets de premier rang convertibles en circulation arrivant à échéance en 2022 (les « billets de premier rang convertibles en 2022 ») au taux de 0,25 %.

Table 5 Reconciliation of GAAP Net Income (Loss), EBITDA and Adjusted EBITDA $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Net earnings (loss) on GAAP basis $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Income taxes (benefit) 13.3 (10.6 ) (4.5 ) Depreciation and amortization 64.7 73.8 26.9 Interest expense 17.2 25.5 7.0 EBITDA (1) $ 141.5 $ 140.0 $ 3.5 EBITDA margin 19.4 % 18.8 % 1.0 % Fair value adjustment on acquired inventory — — 7.1 Share-based compensation 15.5 24.0 5.4 Transaction expenses related to other acquisitions 2.1 1.3 32.4 Foreign currency exchange (gains) losses, net 4.7 6.3 1.1 Severance, restructuring and related costs — 4.0 18.4 Debt extinguishment expense 24.7 — 3.9 Special items - Other income (expense), net — — 4.3 Adjusted EBITDA (2) $ 188.5 $ 175.6 $ 75.9 Adjusted EBITDA margin 25.9 % 23.5 % 22.3 % *Les montants peuvent ne pas être recalculés en raison des arrondis.

(1 ) Le BAIIA se définit comme le bénéfice avant intérêt, impôts sur le revenu, dépréciation et amortissement. (2 ) Le BAIIA ajusté exclut les ajustements non conformes aux PCGR pour la rémunération en actions, les charges d'amortissement des actifs incorporels acquis, certains frais de transaction ponctuels, l'impact des éléments de restructuration et connexes, les dépenses d'extinction de dette et l'impact des gains et pertes de change.

Table 6 GAAP Earnings Per Share Calculation $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Numerator Net earnings (loss) $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Series A Mandatory Convertible Preferred Stock dividends (6.4 ) — — Basic earnings available to common shareholders $ 39.8 $ 51.3 $ (26.0 ) Effect of dilutive securities: Add back interest on Convertible Senior Notes Due 2022 $ — $ 2.8 $ — Diluted earnings available to common shareholders $ 39.8 $ 54.1 $ (26.0 ) Denominator Weighted average shares (1) 102.8 91.5 66.0 Effect of dilutive securities: Common stock equivalents 2.4 3.2 — 0.25% Convertible Senior Notes due 2022 — 7.3 — Diluted weighted average common shares 105.2 102.0 66.0 Basic earnings (loss) per common share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Diluted earnings (loss) per common share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 )

*Les montants peuvent ne pas être recalculés en raison des arrondis. (1 ) La moyenne pondérée des actions pour le trimestre clos au 30 septembre 2020 comprend 10,7 millions d'actions ordinaires émises en juillet 2020 à la suite de l'appel public à l'épargne par voie de prise ferme.

Table 7 Non-GAAP Earnings Per Share Calculation $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Numerator Net earnings on non-GAAP basis $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 Series A Mandatory Convertible Preferred Stock dividends (6.4 ) — — Basic earnings available to common shareholders $ 94.0 $ 117.8 $ 35.8 Effect of dilutive securities: Add back interest on Convertible Senior Notes Due 2022 $ 3.1 $ 2.8 $ 2.7 Add back Series A preferred stock dividends 6.4 — — Diluted earnings available to common shareholders $ 103.5 $ 120.6 $ 38.5 Denominator Weighted average shares (2) 102.8 91.5 66.0 Effect of dilutive securities: Common stock equivalents 2.4 3.2 — 0.25% Convertible Senior Notes due 2022 7.3 7.3 7.3 Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 10.4 — — Diluted weighted average common shares 123.0 102.0 73.3 Basic earnings (loss) per common share on non-GAAP basis $ 0.91 $ 1.29 $ 0.54 Diluted earnings (loss) per common share on non-GAAP basis (1) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53

*Les montants peuvent ne pas être recalculés en raison des arrondis. (1 ) Le bénéfice dilué par action ordinaire sur une base non conforme aux PCGR pour la période clôturée au 30 septembre 2019 a été mis à jour à partir de 0,56 $, afin d'inclure l'impact dilutif de nos billets de premier rang convertibles en circulation arrivant à échéance en 2022 (les « billets de premier rang convertibles en 2022 ») au taux de 0,25 %. (2 ) La moyenne pondérée des actions pour le trimestre clos au 30 septembre 2020 comprend 10,7 millions d'actions ordinaires émises en juillet 2020 à la suite de l'appel public à l'épargne par voie de prise ferme. (3 ) Le bénéfice par action non conforme aux PCGR pour le trimestre clos au 30 septembre 2019 a été révisé pour inclure les répercussions fiscales des ajustements comptables liés à l'achat de Finisar, et se conformer à la présentation de la période en cours.





