PITTSBURGH, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- II-VI Incorporated (Nasdaq:IIVI) (“II-VI” “Kami” atau “Perusahaan”) hari ini melaporkan realisasi kuartal pertama tahun buku 2021 yang berakhir pada 30 September 2020.

“Banyak hal-hal penting yang berhasil kami wujudkan pada kuartal pertama Tahun Buku 2021 sekaligus senantiasa berfokus pada pengelolaan risiko dan keselamatan karyawan selama pandemi Covid-19. Kuartal ini ditandai dengan sejumlah prestasi besar. Beberapa diantaranya adalah mengukuhkan posisi kami sebagai yang terdepan di industri ini karena portofolio produk kami beragam dan luas, realisasi yang menjanjikan dan menunjukkan tren bisnis positif di seluruh pasar, mematuhi pembatasan dagang yang baru, dan berhasil memperluas pangsa pasar Penginderaan 3D. 24 September 2020 merupakan peringatan 12 bulan akuisisi terbesar dalam sejarah perusahaan kami sehingga kami dapat menunjukkan kemampuan kami dalam mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan integrasi merger kami. Saya merasa bahagia karena kami berhasil meningkatkan pendapatan, melakukan sinergi lebih awal, meningkatkan margin kotor sebesar 330 basis poin, dan menarik kembali beberapa calon pelanggan sebelum transaksi disetujui. Mengingat permintaan yang kami lihat untuk produk komunikasi data dan telekomunikasi kami, akuisisi ini sudah dan senantiasa sesuai dengan strategi kami dalam mengandalkan beberapa tren besar terbesar di dunia seperti 5G dan Komputasi Awan demi pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Dr. Vincent D. (Chuck) Mattera, Jr.

Dr. Mattera junga mengatakan,“Pertumbuhan pangsa pasar penginderaan 3D kami terbukti dengan kenaikan tahunan di angka 200%. Kami dapat mencatat hasil positif pada kuartal ini di semua lini bisnis meskipun terdapat pembatasan perdagangan baru. Kami berhasil memperkuat neraca perdagangan kami melalui peningkatan modal yang signifikan sebesar $920 juta. Semua berkat dukungan para pemegang saham kami sehingga rasio solvabilitas bersih kami1 turun 1,3x dan saldo kas kami naik menjadi $684 juta. Ketika mengakuisisi Finisar, kami terus berusaha agar II-VI dapat meningkatkan pertumbuhannya saat kami menyelesaikan proses akuisisi Ascatron dan Innovion. Tujuannya, agar kami dapat mengembangkan keahlian kami dalam teknologi bahan SiC ke dalam modul dan perangkat demi menjawab lonjakan permintaan di pasar tenaga listrik karena pesatnya perkembangan elektrifikasi transportasi.”

____________

1 Rasio solvabitias bersih dihitung berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit.

Prospek

Prospek untuk kuartal kedua tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah pendapatan sebesar $750,0 juta sampai $780,0 juta dan laba dilusian per saham biasa non-GAAP sebesar $0,86 hingga $0,95. Angka tersebut didasarkan pada nilai tukar dan perkiraan dampak pajak sebesar 24% pada hari ini. Namun, keduanya dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk laba per saham non-GAAP, kami kembali menambahkan ke total laba GAAP sebelum pajak, yaitu $21 juta untuk amortisasi, kompensasi saham sebesar $17 juta, dan biaya transaksi sebesar $2 juta. Penyesuaian non-GAAP pada dasarnya sangat fluktuatif dan kita kesulitan melihat memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa depan.

Informasi tentang Panggilan Konferensi & Webcast

Perusahaan akan menggelar panggilan konferensi pada pukul 21.00 WIB pada hari Kamis, 5 November 2020 untuk membahas realisasi ini. Siapa pun yang ingin mengikuti webcast dapat mengakses acaranya di situs web Perusahaan dengan mengunjungi www.i i-vi.com atau melalui https://tinyurl.com/IIVIQ1FY21Earnings . Jika Anda ingin mengikuti panggilan konferensi, hubungi nomor +1 (877) 316-5288 untuk wilayah A.S. dan +1 (734) 385-4977 untuk wilayah di luar A.S. Untuk mengikuti dalam panggilan konferensi, masukkan ID# 4349251, lalu sebutkan nama dan afiliasi perusahaan Anda.

Panggilan konferensi akan direkam. Versi rekaman itu tersedia bagi pihak-pihak berkepentingan yang tidak dapat mengikuti panggilan langsung. Layanan tersedia hingga pukul 11.59 WIB pada hari Selasa, 10 November 2020 dengan menghubungi nomor +1 (855) 859-2056 untuk wilayah A.S. dan +1 (404) 537-3406 untuk wilayah di luar A.S., dan memasukkan ID# 4349251.

Tentang II-VI Incorporated

II-VI Incorporated, perusahaan terdepan di dunia dalam material rekayasa dan komponen optoelektronik, adalah perusahaan manufaktur yang terintegrasi secara vertikal dalam mengembangkan produk inovatif untuk berbagai penggunaan di bidang komunikasi, pemrosesan bahan, kedirgantaraan & pertahanan, peralatan modal semikonduktor, life science, elektronik konsumen, dan pasar otomotif. Berkantor pusat di Saxonburg, Pennsylvania, Perusahaan kami memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan, manufaktur, penjualan, layanan, dan distribusi di seluruh dunia. Perusahaan ini tidak hanya memproduksi berbagai macam material serta komponen fotonik dan elektronik dengan fungsi khusus, tetapi juga menerapkannya dalam berbagai bentuk, termasuk diintegrasikan dengan perangkat lunak canggih untuk mendukung kebutuhan pelanggan kami. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi kami di www.ii-vi.com .

Pernyataan Prospektif

Siaran pers ini menyajikan pernyataan prospektif yang berhubungan dengan peristiwa dan ekspektasi pada masa mendatang berdasarkan asumsi dan kontingensi tertentu. Pernyataan prospektif disusun berdasarkan ketentuan safe harbor berdasarkan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta A.S. tahun 1995 dan terkait dengan kinerja Perusahaan pada masa mendatang. Pernyataan prospektif dalam siaran pers ini juga menyertakan risiko dan ketidakpastian. Oleh karena itu, mungkin terdapat perbedaan mendasar antara realisasi, kinerja, atau tren dengan pernyataan prospektif ini atau pernyataan sebelumnya.

Perusahaan meyakini bahwa semua pernyataan prospektif yang diberikan dalam siaran ini memiliki dasar yang wajar. Namun, ini bukan berarti bahwa ekspektasi, keyakinan, atau proyeksi manajemen sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif akan benar-benar terjadi atau terbukti kebenarannya. Selain kondisi umum yang dialami industri dan ekonomi global, terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan mendasar dalam realisasi hasil dari yang diuraikan dalam pernyataan prospektif di siaran pers. Faktor tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada: (i) melesetnya salah satu atau beberapa asumsi yang disebutkan di atas; (ii) risiko terkait pernyataan prospektif dan "Faktor Risiko" lainnya yang diuraikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan pada Formulir 10-K untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020; (iii) pola pembelian pelanggan dan pengguna akhir; (iv) peluncuran produk baru pada momen yang tepat, dan penerimaan pasar terhadap produk baru tersebut; (v) kompetitor memperkenalkan produk baru dan respons kompetitif lainnya; (vi) kemampuan Perusahaan untuk mengasimilasi bisnis yang baru saja diakuisisi, serta risiko, biaya, dan ketidakpastian terkait akuisisi tersebut; (vii) kemampuan Perusahaan untuk merancang dan melaksanakan strategi demi menanggapi kondisi pasar; dan/atau (viii) risiko gangguan bisnis dan ekonomi terkait pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda serta epidemi dan pandemi kesehatan di seluruh dunia lainnya yang mungkin timbul. Perusahaan tidak wajib memperbarui informasi yang terdapat dalam pernyataan prospektif ini, baik sebagai akibat dari adanya informasi baru, peristiwa atau perkembangan pada masa mendatang, maupun sebaliknya.

Penggunaan Pengukuran Keuangan Non-GAAP

Perusahaan telah mengungkapkan pengukuran keuangan dalam siaran pers ini. Pengukuran tersebut menyajikan informasi keuangan yang dianggap sebagai pengukuran keuangan non-GAAP. Pengukuran ini bukan merupakan pengganti pengukuran GAAP, meskipun manajemen Perusahaan menggunakannya untuk membantu memantau kinerja keuangan Perusahaan yang sedang berjalan. Laba bersih non-GAAP, laba per saham non-GAAP, laba operasi non-GAAP, laba kotor non-GAAP, penelitian dan pengembangan internal non-GAAP, penjualan non-GAAP, umum dan administrasi, bunga dan beban (laba) non-GAAP lainnya, dan pajak penghasilan (untung) non-GAAP, mengukur laba dan laba operasi (rugi), masing-masing, kecuali item yang tidak berulang atau tidak biasa yang menurut manajemen berada di luar operasi standar Perusahaan dan kecuali item nontunai tertentu. EBITDA merupakan penyesuaian pengukuran keuangan non-GAAP. Menurut manajemen, EBITDA dapat membantu mengukur profitabilitas antar perusahaan dalam industri dengan menyajikan pendapatan operasi Perusahaan, tetapi tidak termasuk faktor non-operasional. Penggunaan perhitungan keuangan non-GAAP memiliki beberapa batasan. Salah satunya adalah bahwa perhitungan tersebut mungkin tidak sepenuhnya dapat dibandingkan penghitungan non-GAAP yang dilakukan oleh perusahaan lain. Alasannya, karena adanya setiap metodologi penghitungan berpotensi memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, kami tidak dapat menjamin bahwa (i) item yang dikecualikan dalam pengukuran keuangan non-GAAP akan muncul pada masa mendatang atau (ii) item tersebut akan menimbulkan biaya tunai. Perusahaan menerapkan dua cara untuk menyiasati batasan ini. Pertama, menggunakan pengukuran non-GAAP sebagai tambahan atas pengukuran GAAP. Kedua, menyediakan rekonsiliasi antara pengukuran non-GAAP dengan pengukuran keuangan GAAP yang paling sebanding. Selain pengukuran kinerja finansial yang diatur sesuai GAAP, investor juga perlu menyiapkan pengukuran yang telah disesuaikan agar tidak menggantikan atau mengesampingkan pengukuran kinerja finansial sebelumnya, tetapi sebagai pelengkap saja.

II-VI Incorporated and Subsidiaries

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited)

Three Months Ended

September 30,

2020 2019

Cash Flows from Operating Activities

Net cash provided by (used in) operating activities $ 134,327 $ (25,615 )

Cash Flows from Investing Activities

Additions to property, plant & equipment (33,792 ) (25,636 )

Purchases of businesses, net of cash acquired (36,064 ) (1,036,609 )

Other investing activities — (1,940 )

Net cash used in investing activities (69,856 ) (1,064,185 )

Cash Flows from Financing Activities

Proceeds from issuance of common shares 460,000 —

Proceeds from issuance of preferred shares 460,000 —

Proceeds from borrowings of Term A Facility — 680,000

Proceeds from borrowings of Term B Facility — 720,000

Proceeds from borrowings of Revolving Credit Facility — 160,000

Proceeds from borrowings under prior Credit Facility — 10,000

Payments on borrowings under prior Term Loan, Credit Facility and other loans — (172,780 )

Payments on borrowings under Term A Facility (15,513 ) —

Payments on borrowings under Term B Facility (714,600 ) —

Payments on borrowings under Revolving Credit Facility (25,000 ) —

Debt issuance costs — (63,510 )

Equity issuance costs (36,092 ) —

Proceeds from exercises of stock options 1,083 2,975

Payments in satisfaction of employees' minimum tax obligations (5,574 ) (9,418 )

Other financing activities (1,329 ) (660 )

Net cash provided by financing activities 122,975 1,326,607

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 3,493 (2,128 )

Net increase in cash and cash equivalents 190,939 234,679

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period 493,046 204,872