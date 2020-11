PITTSBURGH, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, II-VI Incorporated (Nasdaq:IIVI) (“II-VI,” “Kami” atau “Syarikat”) telah melaporkan hasilnya untuk suku tahun pertama fiskal 2021 yang berakhir pada 30 September 2020.

“Kami memberikan banyak sorotan pada suku tahun pertama Tahun Fiskal 2021 sementara kami meneruskan fokus tanpa henti kami terhadap pengurusan risiko dan keselamatan pekerja dalam menghadapi Covid-19. Kepimpinan mampan portfolio produk kami yang pelbagai dan meluas, hasil kukuh yang menggambarkan trend yang semakin mengembang dalam semua pasaran akhir kami, pengemudian sekatan dagangan baharu dan pencapaian saham yang lebih besar dalam pasaran Penderiaan 3D, merupakan antara beberapa pencapaian besar kami pada suku tahun ini. 24hb September, 2020 merupakan ulang tahun 12 bulan bagi pemerolehan terbesar dalam sejarah kami, lantas membolehkan kami menunjukkan keupayaan kami mengenal pasti dan menskalakan kemahiran bersepadu gabungan kami. Saya gembira kerana kami telah mencapai hasil yang meningkat, melancarkan sinergi awal daripada jadual, meningkatkan margin kasar sebanyak 330 mata asas dan melibatkan semula sebilangan pelanggan yang sedang menunggu sebelum urus niaga diluluskan. Memandangkan permintaan yang kami lihat untuk produk datakomunikasi dan telekomunikasi kami, perolehan pada waktu yang tepat ini kekal konsisten dengan strategi kami yang berharap pada beberapa trend mega paling besar di dunia seperti 5G dan Pengkomputeran Awan untuk menyampaikan pertumbuhan yang mampan,” ujar Dr. Vincent D. (Chuck) Mattera, Jr.

Sambung Dr. Mattera lagi, “Perkongsian penderiaan 3D kami ditonjolkan dengan pertumbuhan tahun demi tahun sebanyak 200% dan kami dapat menyampaikan hasil yang kukuh dalam suku tahun untuk seluruh perniagaan, walaupun terdapat sekatan dagangan baharu. Kami mengukuhkan kunci kira-kira kami melalui kejayaan pengumpulan modal sebanyak $920J, bersama sokongan penuh semangat oleh pemegang saham kami, lalu menurunkan nisbah leveraj hutang bersih1 kami kepada 1.3x dan meningkatkan baki tunai kami kepada $684J. Dalam proses penyepaduan Finisar, kami terus meletakkan II-VI pada kedudukan dengan peluang pertumbuhan yang meningkat apabila kami menyelesaikan pemerolehan Ascatron dan Innovion, untuk mengembangkan kepakaran bahan SiC kami dalam modul dan peranti untuk memenuhi peningkatan permintaan pasaran tenaga yang sudah dijangkakan apabila pengelektrikan pengangkutan semakin pantas berlaku.”

____________

1 Nisbah leveraj hutang bersih dikira mengikut terma Perjanjian Kredit.

Gambaran

Gambaran bagi suku fiskal kedua yang berakhir pada 31 Disember 2020 ialah hasil daripada $750.0 juta kepada $780.0 juta dan pendapatan bagi setiap saham tercair pada dasar bukan GAAP adalah daripada $0.86 kepada $0.95. Ini adalah mengikut kadar pertukaran hari ini dan kesan cukai yang dianggarkan sebanyak 24% pada hari ini. Kedua-dua ini tertakluk pada kebolehubahan. Bagi sesaham pendapatan bukan GAAP, kami menambah balik amaun pracukai pendapatan GAAP sebanyak $21 juta dalam pelunasan, $17 juta dalam pampasan berdasarkan saham serta $2 juta dalam kos urus niaga. Sifat pelarasan bukan GAAP adalah sangat berubah-ubah dan kami mempunyai kebolehlihatan yang terhad bagi julat yang mungkin dikenakan pada masa akan datang.

Panggilan Persidangan & Maklumat Siaran Web

Syarikat ini akan mengadakan panggilan persidangan pada pukul 9:00 pg Waktu Timur pada hari Khamis, 5 November 2020 untuk membincangkan hasil ini. Individu yang ingin menyertai siaran web boleh mengakses acara pada laman web Syarikat dengan melayari www.i i-vi.com atau melalui https://tinyurl.com/IIVIQ1FY21Earnings . Jika anda ingin terlibat dalam panggilan persidangan, sila dail +1 (877) 316-5288 untuk panggilan daripada A.S. dan +1 (734) 385-4977 untuk panggilan di luar A.S. Untuk menyertai panggilan persidangan, sila masukkan ID# 4349251, kemudian berikan nama dan afiliasi syarikat.

Panggilan persidangan akan dirakam dan main semula akan tersedia kepada sesiapa yang berminat dan tidak dapat menghadiri panggilan secara langsung. Perkhidmatan ini akan tersedia sehingga 11:59 mlm Waktu Timur pada hari Isnin, 9 November 2020 dengan mendail +1 (855) 859-2056 untuk panggilan daripada A.S. dan +1 (404) 537-3406 untuk panggilan dari luar A.S. dan masukkan ID# 4349251.

Perihal II-VI Incorporated

II-VI Incorporated, sebuah peneraju global dalam bahan tereka bentuk dan komponen elektronik optik yang merupakan syarikat pengeluaran bersepadu menegak yang membangunkan produk inovatif untuk aplikasi yang pelbagai dalam komunikasi, pemprosesan bahan, aeroangkasa & pertahanan, kelengkapan modal semikonduktor, sains hayat, elektronik pengguna dan pasaran automotif. Syarikat yang beribu pejabat di Saxonburg, Pennsylvania ini mempunyai kemudahan penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran, jualan, perkhidmatan serta kemudahan pengagihan di seluruh dunia. Syarikat ini mengeluarkan pelbagai jenis bahan dan komponen foton serta elektronik khusus untuk aplikasi, serta mengeluarkannya dalam pelbagai bentuk, termasuk bersepadu dengan perisian canggih bagi menyokong pelanggan kami. Bagi maklumat lanjut, sila layari www.ii-vi.com .

Pernyataan Prospektif

Siaran akhbar ini mengandungi pernyataan prospektif berkaitan dengan peristiwa akan datang dan jangkaan yang berdasarkan anggapan dan kontingensi tertentu. Pernyataan prospektif dibuat mengikut peruntukan pelabuhan selamat Akta 1995 Reformasi Litigasi Keselamatan Persendirian A.S. dan berkaitan prestasi Syarikat mengikut dasar maju ke hadapan. Pernyataan prospektif dalam siaran akhbar ini melibatkan risiko dan ketidaktentuan, yang boleh menyebabkan hasil sebenar, prestasi atau trend berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif di sini atau dalam pendedahan sebelumnya.

Syarikat yakin bahawa semua pernyataan prospektif yang dibuat dalam siaran ini mempunyai asas yang munasabah, tetapi tiada jaminan bahawa jangkaan, kepercayaan atau unjuran pihak pengurusan seperti yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif ini akan sebenarnya berlaku atau terbukti benar. Selain keadaan ekonomi industri dan global secara umum, faktor yang boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza dari segi bahan daripada yang dibincangkan dalam pernyataan prospektif dalam siaran akhbar ini termasuklah, tetapi tidak terhad kepada: (i) kegagalan mana-mana satu atau lebih anggapan yang dinyatakan di atas terbukti benar; (ii) risiko berkaitan pernyataan prospektif dan “Faktor Risiko” lain dibincangkan dalam Laporan Tahunan Syarikat pada Borang 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Jun 2020; (iii) pola pembelian pelanggan dan pengguna akhir; (iv) keluaran produk baharu pada masa yang tepat dan penerimaan produk baharu itu oleh pasaran; (v) pengenalan produk baharu oleh pesaing dan maklum balas persaingan yang lain; (vi) keupayaan Syarikat untuk mengasimilasikan perniagaan yang baru diperoleh dan risiko, kos serta ketidaktentuan yang berkaitan dengan pemerolehan tersebut; (vii) keupayaan Syarikat untuk merangka dan melaksanakan strategi untuk bertindak balas terhadap keadaan pasaran; dan/ atau (viii) risiko gangguan perniagaan dan ekonomi berkaitan wabak COVID-19 yang sedang berlaku dan sebarang epidemik kesihatan dan wabak di seluruh dunia yang mungkin berlaku. Syarikat ini menafikan sebarang kewajipan untuk mengemas kini maklumat yang terkandung dalam pernyataan prospektif ini sama ada sebagai hasil maklumat baharu, peristiwa atau pembangunan akan datang atau sebaliknya.

Penggunaan Ukuran Kewangan Bukan GAAP

Syarikat telah mendedahkan ukuran kewangan dalam siaran akhbar ini yang membentangkan maklumat kewangan yang dianggap sebagai ukuran kewangan bukan GAAP. Ukuran ini bukanlah pengganti ukuran GAAP, walaupun pengurusan Syarikat menggunakan ukuran ini sebagai bantuan dalam memantau prestasi kewangan Syarikat yang berterusan. Pendapatan bersih bukan GAAP, pendapatan sesaham bukan GAAP, pendapatan operasi bukan GAAP, keuntungan kasar bukan GAAP, penyelidikan dan pembangunan dalaman bukan GAAP, penjualan bukan GAAP, umum dan pentadbiran, faedah bukan GAAP dan perbelanjaan (pendapatan) lain serta cukai pendapatan bukan GAAP (faedah), ukuran pendapatan perolehan dan operasi (rugi) masing-masing, tidak termasuk item yang tidak berulang atau tidak lazim yang dianggap oleh pihak pengurusan sebagai luar daripada operasi standard Syarikat dan kecuali item bukan tunai yang tertentu. EBITDA merupakan ukuran kewangan bukan GAAP yang dianggap berguna oleh pihak pengurusan dalam mengukur keberuntungan antara syarikat dalam industri dengan menggambarkan hasil operasi Syarikat, tidak termasuk faktor bukan operasi. Terdapat batasan berkaitan dengan penggunaan ukuran kewangan bukan GAAP, termasuk ukuran yang mungkin tidak boleh dibandingkan sepenuhnya dengan ukuran dengan tajuk serupa yang digunakan oleh syarikat lain, disebabkan perbezaan yang mungkin berlaku dalam kaedah pengiraan. Oleh itu, tiada jaminan bahawa (i) item yang dikecualikan daripada ukuran kewangan bukan GAAP akan berlaku pada masa akan datang atau (ii) terdapat kos tunai berkaitan item yang dikecualikan daripada ukuran kewangan bukan GAAP. Syarikat mengimbangi batasan ini menggunakan ukuran kewangan bukan GAAP sebagai penambahan kepada ukuran kewangan GAAP dan dengan menyediakan penyesuaian ukuran kewangan bukan GAAP kepada kebanyakan ukuran kewangan GAAP yang paling boleh dibandingkan. Pelabur seharusnya menganggap ukuran dilaraskan sebagai tambahan kepada, dan bukannya pengganti, atau mengatasi, ukuran prestasi kewangan yang disediakan mengikut GAAP.

II-VI Incorporated and Subsidiaries

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited)

Three Months Ended

September 30,

2020 2019

Cash Flows from Operating Activities

Net cash provided by (used in) operating activities $ 134,327 $ (25,615 )

Cash Flows from Investing Activities

Additions to property, plant & equipment (33,792 ) (25,636 )

Purchases of businesses, net of cash acquired (36,064 ) (1,036,609 )

Other investing activities — (1,940 )

Net cash used in investing activities (69,856 ) (1,064,185 )

Cash Flows from Financing Activities

Proceeds from issuance of common shares 460,000 —

Proceeds from issuance of preferred shares 460,000 —

Proceeds from borrowings of Term A Facility — 680,000

Proceeds from borrowings of Term B Facility — 720,000

Proceeds from borrowings of Revolving Credit Facility — 160,000

Proceeds from borrowings under prior Credit Facility — 10,000

Payments on borrowings under prior Term Loan, Credit Facility and other loans — (172,780 )

Payments on borrowings under Term A Facility (15,513 ) —

Payments on borrowings under Term B Facility (714,600 ) —

Payments on borrowings under Revolving Credit Facility (25,000 ) —

Debt issuance costs — (63,510 )

Equity issuance costs (36,092 ) —

Proceeds from exercises of stock options 1,083 2,975

Payments in satisfaction of employees' minimum tax obligations (5,574 ) (9,418 )

Other financing activities (1,329 ) (660 )

Net cash provided by financing activities 122,975 1,326,607

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 3,493 (2,128 )

Net increase in cash and cash equivalents 190,939 234,679

Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period 493,046 204,872