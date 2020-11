Receita Trimestral de US $ 728,1 milhões

Resultado Operacional Trimestral GAAP de US $ 101,1 milhões

Rendimento Operacional Trimestral Não GAAP de US $ 138,9 milhões

EPS GAAP Trimestral de US $ 0,38

EPS Trimestral Não GAAP de US $ 0,84

O índice de alavancagem da dívida líquida de 30 de setembro de 2020 foi de 1,3x, reduzido de 3,8x em 30 de junho de 20201

PITTSBURGH, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A II-VI Incorporated (Nasdaq:IIVI) ("II-VI", "Nós” ou a "Empresa") divulgou hoje o resultado do primeiro trimestre fiscal de 2021 encerrado em 30 de setembro de 2020.

“Conforme prometido, tivemos muitos destaques no primeiro trimestre do AF21, dando continuidade ao nosso foco inflexível na gestão de riscos e segurança dos funcionários diante da Covid-19. A liderança sustentada do nosso portfólio diversificado e amplo de produtos, os fortes resultados que refletiram as tendências de expansão em todos os nossos mercados finais, a navegação pelas novas restrições comerciais e a conquista de maior participação no mercado de 3D Sensing, foram apenas algumas das tremendas conquistas deste trimestre. 24 de setembro de 2020 foi o aniversário de 12 meses da maior aquisição da nossa história, um exemplo da nossa capacidade de identificar e dimensionar as nossas competências de integração de fusões. Estou muito contente por termos alcançado aumento da receita, proporcionado sinergias antes do previsto, aumentado as margens brutas em 330 pontos base e reativado uma série de clientes que estavam à margem antes da aprovação da transação. Devido à demanda dos nossos produtos de comunicação de dados e telecomunicações, essa aquisição oportuna foi e continua a estar alinhada com a nossa estratégia de contar com algumas das maiores mega tendências do mundo, como 5G e Cloud Computing, para proporcionar um crescimento sustentável” disse o Dr. Vincent D. (Chuck) Mattera, Jr.

O Dr. Mattera continuou: “Nossa maior participação na detecção 3D é demonstrada pelo crescimento de 200% em relação ao ano anterior, com fortes resultados no trimestre em toda a empresa, apesar das novas restrições comerciais. Fortalecemos nosso balanço com um aumento de capital de US $ 920 MILHÕES com o apoio entusiástico de nossos acionistas, reduzimos o nosso índice de alavancagem da dívida líquida 1 para 1,3x e aumentamos o saldo de caixa para US $ 684 milhões. Durante a integração da Finisar, continuamos a posicionar a II-VI para oportunidades de crescimento incremental, fechamos as aquisições da Ascatron e da Innovion, para expandir nossa experiência em materiais SiC em módulos e dispositivos para atender ao crescimento antecipado da demanda do mercado de energia devido à eletrificação da aceleração do transporte.”

Table 1 Financial Metrics $ Millions, except per share amounts and % (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues $ 728.1 $ 746.2 $ 340.4 GAAP Gross Profit $ 286.6 $ 302.2 $ 123.1 Non-GAAP Gross Profit (2) $ 288.4 $ 315.7 $ 123.7 GAAP Operating Income (Loss) (1) $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income (2) $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0 GAAP Net Earnings (Loss) $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Non-GAAP Net Earnings (2) $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 GAAP Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Non-GAAP Diluted Earnings Per Share (2)(3) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53 Other Selected Financial Metrics GAAP Gross margin 39.4 % 40.5 % 36.2 % Non-GAAP Gross Profit (2) 39.6 % 42.3 % 36.3 % GAAP Operating margin 13.9 % 9.0 % (5.4 )% Non-GAAP operating margin (2) 19.1 % 16.7 % 14.4 % GAAP Return on sales 6.4 % 6.9 % (7.6 )% Non-GAAP return on sales (2) 13.8 % 15.8 % 10.5 %





(1 ) O lucro (perda) operacional GAAP é definido como lucro (perda) antes do imposto de renda, despesa de juros e outra despesa ou receita, líquida. (2 ) Todos os valores não GAAP excluem certos ajustes para remuneração baseada em ações, despesa de amortização intangível adquirida, certas despesas de transação única, ajustes do período de mensuração pelo valor justo e reestruturação e itens relacionados. Consulte a Tabela 4 para a reconciliação de medidas GAAP com medidas não GAAP. (3 ) Os lucros diluídos por ação ordinária em base não GAAP para o período de 30 de setembro de 2019 foram atualizados de US $ 0,56, para incluir o impacto dilutivo das nossas notas seniores conversíveis de 0,25% em circulação com vencimento em 2022 (as "notas seniores conversíveis de 2022”).





Perspectivas

A perspectiva para o segundo trimestre fiscal que termina em 31 de dezembro de 2020 é de receita de US $ 750,0 milhões a US $ 780,0 milhões, e lucro por ação diluída em uma base não-GAAP de US $ 0,86 a US $ 0,95. De acordo com a taxa de câmbio de hoje e o impacto fiscal estimado de 24%. Ambos podem variar. Para os ganhos por ação não GAAP, adicionamos de volta aos ganhos GAAP antes de impostos valores de US $ 21 milhões na amortização, US $ 17 milhões na remuneração baseada em ações e US $ 2 milhões nos custos de transação. Os ajustes não-GAAP são, por natureza, altamente voláteis e temos baixa visibilidade quanto à faixa que pode ser incorrida no futuro.

Sobre a II-VI Incorporated

A II-VI Incorporated, líder global em materiais projetados e componentes optoeletrônicos, é uma empresa de fabricação verticalmente integrada que desenvolve produtos inovadores para aplicações diversificadas em comunicações, processamento de materiais, aeroespacial e defesa, equipamentos de capital de semicondutores, ciências da vida, eletrônica de consumo e mercados automotivos. Com sede em Saxonburg, Pensilvânia, a Empresa possui instalações de pesquisa e desenvolvimento, fabricação, vendas, serviços e distribuição em todo o mundo. A Empresa produz uma grande variedade de materiais e componentes fotônicos e eletrônicos específicos para aplicações e os implanta de várias formas, incluindo em integração com software avançado para apoiar nossos clientes. Para mais informação, visite www.ii-vi.com .

II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Statement of Earnings (Loss) (Unaudited) ($000 except per share data) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues $ 728,084 $ 746,290 $ 340,409 Costs, Expenses & Other Expense (Income) Cost of goods sold 441,520 444,153 217,269 Internal research and development 78,248 100,489 36,120 Selling, general and administrative 107,186 134,152 105,495 Interest expense 17,214 25,521 6,968 Other expense (income), net 24,339 1,264 5,079 Total Costs, Expenses, & Other Expense (Income) 668,507 705,579 370,931 Earnings (Loss) Before Income Taxes 59,577 40,711 (30,522 ) Income Taxes 13,311 (10,550 ) (4,524 ) Net Earnings (Loss) $ 46,266 $ 51,261 $ (25,998 ) Series A Mandatory Convertible Preferred Stock Dividends 6,440 — — Net Earnings (Loss) available to the Common Shareholders 39,826 51,261 (25,998 ) Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Basic Earnings (Loss) Per Share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Average Shares Outstanding - Diluted 105,247 102,142 65,969 Average Shares Outstanding - Basic 102,809 91,517 65,969













II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) ($000) September 30, June 30, 2020 2020 Assets Current Assets Cash and cash equivalents $ 683,985 $ 493,046 Accounts receivable 577,127 598,124 Inventories 639,833 619,810 Prepaid and refundable income taxes 12,794 12,279 Prepaid and other current assets 78,003 65,710 Total Current Assets 1,991,742 1,788,969 Property, plant & equipment, net 1,218,575 1,214,772 Goodwill 1,254,338 1,239,009 Other intangible assets, net 757,770 758,368 Investments 75,188 73,767 Deferred income taxes 27,940 22,938 Other assets 145,066 136,891 Total Assets $ 5,470,619 $ 5,234,714 Liabilities and Shareholders’ Equity Current Liabilities Current portion of long-term debt $ 62,050 $ 69,250 Accounts payable 256,029 268,773 Operating lease current liabilities 24,142 24,634 Accruals and other current liabilities 302,672 310,236 Total Current Liabilities 644,893 672,893 Long-term debt 1,468,096 2,186,092 Deferred income taxes 55,031 45,551 Operating lease liabilities 99,566 94,701 Other liabilities 156,356 158,674 Total Liabilities 2,423,942 3,157,911 Total Shareholders' Equity 3,046,677 2,076,803 Total Liabilities and Shareholders’ Equity $ 5,470,619 $ 5,234,714













II-VI Incorporated and Subsidiaries Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Three Months Ended September 30, 2020 2019 Cash Flows from Operating Activities Net cash provided by (used in) operating activities $ 134,327 $ (25,615 ) Cash Flows from Investing Activities Additions to property, plant & equipment (33,792 ) (25,636 ) Purchases of businesses, net of cash acquired (36,064 ) (1,036,609 ) Other investing activities — (1,940 ) Net cash used in investing activities (69,856 ) (1,064,185 ) Cash Flows from Financing Activities Proceeds from issuance of common shares 460,000 — Proceeds from issuance of preferred shares 460,000 — Proceeds from borrowings of Term A Facility — 680,000 Proceeds from borrowings of Term B Facility — 720,000 Proceeds from borrowings of Revolving Credit Facility — 160,000 Proceeds from borrowings under prior Credit Facility — 10,000 Payments on borrowings under prior Term Loan, Credit Facility and other loans — (172,780 ) Payments on borrowings under Term A Facility (15,513 ) — Payments on borrowings under Term B Facility (714,600 ) — Payments on borrowings under Revolving Credit Facility (25,000 ) — Debt issuance costs — (63,510 ) Equity issuance costs (36,092 ) — Proceeds from exercises of stock options 1,083 2,975 Payments in satisfaction of employees' minimum tax obligations (5,574 ) (9,418 ) Other financing activities (1,329 ) (660 ) Net cash provided by financing activities 122,975 1,326,607 Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 3,493 (2,128 ) Net increase in cash and cash equivalents 190,939 234,679 Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period 493,046 204,872 Cash and Cash Equivalents at End of Period $ 683,985 $ 439,551













Table 2 Segment Revenues, GAAP Operating Income (Loss) & Margins, and Non-GAAP Operating Income (Loss) & Margins* $ Millions, except % (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Revenues: Photonic Solutions $ 497.7 $ 517.2 $ 141.4 Compound Semiconductors 230.4 229.0 177.0 Unallocated and Other — — 22.1 Consolidated $ 728.1 $ 746.2 $ 340.4 GAAP Operating Income (Loss): Photonic Solutions $ 50.4 $ 49.1 $ 13.0 Compound Semiconductors 50.7 19.6 26.5 Unallocated and Other — (1.3 ) (58.0 ) Consolidated $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income (Loss): Photonic Solutions $ 78.2 $ 88.8 $ 17.9 Compound Semiconductors 60.7 35.8 31.2 Unallocated and Other — — (0.2 ) Consolidated $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0 GAAP Operating Margin: Photonic Solutions 10.1 % 9.5 % 9.2 % Compound Semiconductors 22.0 % 8.6 % 15.0 % Unallocated and Other NA NA NA Consolidated 13.9 % 9.0 % -5.4 % Non-GAAP Operating Margin: Photonic Solutions 15.7 % 17.2 % 12.7 % Compound Semiconductors 26.4 % 15.6 % 17.6 % Unallocated and Other NA NA NA Consolidated 19.1 % 16.7 % 14.4 %













Table 3 Reconciliation of Segment Non-GAAP Operating Income (Loss) to GAAP Segment Operating Income (Loss) $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Non-GAAP Photonic Solutions Operating Income $ 78.2 $ 88.8 $ 17.9 Measurement period adjustment on long-lived assets — (1.9 ) — Share-based compensation (10.5 ) (17.9 ) (2.7 ) Amortization of acquired intangibles (17.3 ) (15.9 ) (2.1 ) Restructuring and related expenses — (4.0 ) — Photonic Solutions GAAP Operating Income (Loss) $ 50.4 $ 49.1 $ 13.0 Non-GAAP Compound Semiconductors Operating Income $ 60.7 $ 35.8 $ 31.2 Measurement period adjustment on long-lived assets — (7.2 ) — Share-based compensation (5.0 ) (6.1 ) (2.7 ) Amortization of acquired intangibles (2.9 ) (2.9 ) (2.0 ) Transaction expenses related to acquisitions (2.1 ) — — Compound Semiconductors GAAP Operating Income (Loss) $ 50.7 $ 19.6 $ 26.5 Non-GAAP Unallocated and Other Operating Income (Loss) $ — $ — $ (0.2 ) Finisar results — — 1.9 Transaction expenses related to acquisitions — (1.3 ) (5.4 ) Severance and related - Share-based compensation — — (10.7 ) Severance and related - Other compensation — — (7.7 ) Amortization of acquired intangibles — — (2.0 ) Preliminary fair value adjustment on acquired inventory — — (7.1 ) One-time costs related to the Finisar acquisition — — (26.8 ) Unallocated and Other GAAP Operating Income (Loss) $ — $ (1.3 ) $ (58.0 ) Total GAAP Operating Income (Loss) $ 101.1 $ 67.4 $ (18.5 ) Non-GAAP Operating Income $ 138.9 $ 124.6 $ 48.9

* Os valores podem não ser recalculados devido aos arredondamentos.













Table 4 Reconciliation of GAAP Measures to non-GAAP Measures $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 (8) Gross profit on GAAP basis $ 286.6 $ 302.2 $ 123.1 Finisar results (1) — — (6.5 ) Share-based compensation 1.8 4.4 — Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Gross profit on non-GAAP basis $ 288.4 $ 315.7 $ 123.7 Internal research and development on GAAP basis $ 78.2 $ 100.5 $ 36.1 Share-based compensation (4) (2.6 ) (6.1 ) (0.6 ) Finisar results (1) — — (2.9 ) Severance, restructuring and related costs (5) — (3.5 ) — Internal research and development on non-GAAP basis $ 75.6 $ 90.9 $ 32.6 Selling, general and administrative on GAAP basis $ 107.2 $ 134.2 $ 105.5 Share-based compensation (4) (11.1 ) (13.5 ) (4.8 ) Transaction expenses related to acquisitions (3) (2.1 ) (1.3 ) (32.4 ) Finisar results (1) — — (1.7 ) Severance, restructuring and related costs (5) — (0.5 ) (18.4 ) Amortization of acquired intangibles (20.2 ) (18.8 ) (6.1 ) Selling, general and administrative on non-GAAP basis $ 73.8 $ 100.2 $ 42.1 Operating income (loss) on GAAP basis $ 101.1 $ 67.5 $ (18.5 ) Finisar results (1) — — (1.9 ) Share-based compensation (4) 15.5 24.0 5.4 Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Amortization of acquired intangibles 20.2 18.8 6.1 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Severance, restructuring and related costs (5) — 4.0 18.4 Transaction expenses related to acquisitions (6) 2.1 1.3 32.4 Operating income on non-GAAP basis $ 138.9 $ 124.6 $ 49.0













Table 4 Reconciliation of GAAP Measures to non-GAAP Measures (Continued) $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 (8) Interest and other (income) expense, net on GAAP basis $ 41.5 $ 26.8 $ 12.0 Finisar results (1) — — 0.3 Foreign currency exchange gains (losses), net (4.7 ) (6.3 ) (1.1 ) Additional interest expense related to Finisar acquisition (1) — — (1.7 ) Debt extinguishment expense (5) (7) (24.7 ) — (3.9 ) Interest and other (income) expense, net on non-GAAP basis $ 12.1 $ 20.5 $ 5.6 Income taxes (benefit) on GAAP basis $ 13.3 $ (10.6 ) $ (4.5 ) Tax impact of non-GAAP measures (8) 13.1 (2.6 ) 12.8 Tax impact of fair value adjustments — (0.4 ) — Income taxes (benefit) on non-GAAP basis $ 26.4 $ (13.6 ) $ 8.3 Net earnings (loss) on GAAP basis $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Finisar results (1) — — (1.6 ) Share-based compensation (4) 15.5 24.0 5.4 Fair value adjustment on acquired inventory (2) — — 7.1 Amortization of acquired intangibles 20.2 18.8 6.2 Measurement period adjustment on long-lived assets (3) — 9.1 — Transaction expenses related to acquisitions (6) 2.1 1.3 32.4 Severance, restructuring and related costs (5) — 4.0 18.4 Foreign currency exchange (gains) losses, net 4.7 6.3 1.1 Additional interest expense related to Finisar acquisition (5) — — 1.7 Debt extinguishment expense (7) 24.7 — 3.9 Tax impact of non-GAAP measures and fair value adjustments (8) (13.1 ) 3.0 (12.8 ) Net earnings on non-GAAP basis $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 Per share data: Net earnings (loss) on GAAP basis Diluted Earnings (Loss) Per Share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 ) Basic Earnings (Loss) Per Share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Net earnings on non-GAAP basis Diluted Earnings Per Share (9) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53 Basic Earnings Per Share $ 0.91 $ 1.29 $ 0.54

*Os valores podem não ser recalculados devido aos arredondamentos.

“Resultados da Finisar” inclui as operações consolidadas da Finisar para o período entre a data de aquisição de 24 de setembro de 2019 e 30 de setembro de 2019, que inclui despesa adicional de juros e despesa de extinção de dívida como resultado do financiamento da aquisição. Os resultados da Finisar foram consolidados nos segmentos de Photonics Solutions and Compound Semiconductors em períodos subsequentes aos três meses findos em 30 de setembro de 2019. O ajuste de valor justo de US $ 7,1 milhões representa o ajuste do valor de intensificação do estoque adquirido da aquisição da Finisar. Representa o impacto da depreciação dos ajustes do período de medição ao valor justo dos ativos de longa duração adquiridos com a aquisição da Finisar. A despesa total de remuneração baseada em ações para os três meses findos em 30 de setembro de 2019 inclui US $ 10,7 milhões incorridos em relação às despesas relacionadas a rescisões, conforme descrito abaixo na nota explicativa nº 5. Reestruturação e custos relacionados incluem despesas para o alcance da estratégia de sinergia de custos da Empresa. Em conexão com a aquisição da Finisar, a Empresa registrou despesas de rescisão e retenção de US $ 18,4 milhões para os três meses findos em 30 de setembro de 2019. Este valor inclui US $ 10,7 milhões de remuneração com base em ações. Durante o exercício de 2020, os custos de transação representam principalmente os custos de aquisição e integração relacionados à aquisição da Finisar. A Empresa registrou despesas de extinção de dívida de US $ 24,7 milhões em conexão com a extinção da Term B Loan Facility durante os três meses findos em 30 de setembro de 2020. As medidas financeiras não GAAP para os três meses findos em 30 de setembro de 2019 foram ajustadas de acordo com a apresentação do período atual. Os lucros diluídos por ação ordinária em base não GAAP para o período de 30 de setembro de 2019 foram atualizados de US $ 0,56, para incluir o impacto dilutivo das nossas notas seniores conversíveis de 0,25% em circulação com vencimento em 2022 (as "notas seniores conversíveis de 2022”).















Table 5 Reconciliation of GAAP Net Income (Loss), EBITDA and Adjusted EBITDA $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Net earnings (loss) on GAAP basis $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Income taxes (benefit) 13.3 (10.6 ) (4.5 ) Depreciation and amortization 64.7 73.8 26.9 Interest expense 17.2 25.5 7.0 EBITDA (1) $ 141.5 $ 140.0 $ 3.5 EBITDA margin 19.4 % 18.8 % 1.0 % Fair value adjustment on acquired inventory — — 7.1 Share-based compensation 15.5 24.0 5.4 Transaction expenses related to other acquisitions 2.1 1.3 32.4 Foreign currency exchange (gains) losses, net 4.7 6.3 1.1 Severance, restructuring and related costs — 4.0 18.4 Debt extinguishment expense 24.7 — 3.9 Special items - Other income (expense), net — — 4.3 Adjusted EBITDA (2) $ 188.5 $ 175.6 $ 75.9 Adjusted EBITDA margin 25.9 % 23.5 % 22.3 %





*Os valores podem não ser recalculados devido aos arredondamentos. (1 ) O EBITDA é definido como lucro antes de juros, imposto de renda, depreciação e amortização. (2 ) O EBITDA Ajustado exclui ajustes não GAAP para remuneração com base em ações, despesa de amortização intangível adquirida, certa despesa de transação única, o impacto da reestruturação e itens relacionados, taxa de extinção de dívida e o impacto dos ganhos e perdas cambiais.













Table 6 GAAP Earnings Per Share Calculation $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Numerator Net earnings (loss) $ 46.3 $ 51.3 $ (26.0 ) Series A Mandatory Convertible Preferred Stock dividends (6.4 ) — — Basic earnings available to common shareholders $ 39.8 $ 51.3 $ (26.0 ) Effect of dilutive securities: Add back interest on Convertible Senior Notes Due 2022 $ — $ 2.8 $ — Diluted earnings available to common shareholders $ 39.8 $ 54.1 $ (26.0 ) Denominator Weighted average shares (1) 102.8 91.5 66.0 Effect of dilutive securities: Common stock equivalents 2.4 3.2 — 0.25% Convertible Senior Notes due 2022 — 7.3 — Diluted weighted average common shares 105.2 102.0 66.0 Basic earnings (loss) per common share $ 0.39 $ 0.56 $ (0.39 ) Diluted earnings (loss) per common share $ 0.38 $ 0.53 $ (0.39 )





*Os valores podem não ser recalculados devido aos arredondamentos. (1 ) As ações médias ponderadas para os três meses findos em 30 de setembro de 2020 incluem 10,7 milhões de ações ordinárias emitidas em julho de 2020 como resultado da oferta pública subscrita.













Table 7 Non-GAAP Earnings Per Share Calculation $ Millions (Unaudited) Three Months Ended Sept 30, Jun 30, Sept 30, 2020 2020 2019 Numerator Net earnings on non-GAAP basis $ 100.4 $ 117.8 $ 35.8 Series A Mandatory Convertible Preferred Stock dividends (6.4 ) — — Basic earnings available to common shareholders $ 94.0 $ 117.8 $ 35.8 Effect of dilutive securities: Add back interest on Convertible Senior Notes Due 2022 $ 3.1 $ 2.8 $ 2.7 Add back Series A preferred stock dividends 6.4 — — Diluted earnings available to common shareholders $ 103.5 $ 120.6 $ 38.5 Denominator Weighted average shares (2) 102.8 91.5 66.0 Effect of dilutive securities: Common stock equivalents 2.4 3.2 — 0.25% Convertible Senior Notes due 2022 7.3 7.3 7.3 Series A Mandatory Convertible Preferred Stock 10.4 — — Diluted weighted average common shares 123.0 102.0 73.3 Basic earnings (loss) per common share on non-GAAP basis $ 0.91 $ 1.29 $ 0.54 Diluted earnings (loss) per common share on non-GAAP basis (1) $ 0.84 $ 1.18 $ 0.53





*Os valores podem não ser recalculados devido aos arredondamentos. (1 ) Os lucros diluídos por ação ordinária em base não GAAP para o período de 30 de setembro de 2019 foram atualizados de US $ 0,56, para incluir o impacto dilutivo das nossas notas seniores conversíveis de 0,25% em circulação com vencimento em 2022 (as "notas seniores conversíveis de 2022”). (2 ) As ações médias ponderadas para os três meses findos em 30 de setembro de 2020 incluem 10,7 milhões de ações ordinárias emitidas em julho de 2020 como resultado da oferta pública subscrita. (3 ) Os lucros por ação não GAAP para os três meses findos em 30 de setembro de 2019 foram revisados para incluir o impacto tributário dos ajustes da contabilidade da compra da Finisar, em conformidade com a apresentação do período atual.





