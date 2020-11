November 16, 2020 09:00 ET

SEATTLE, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAFR von RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) gab heute eine globale Partnerschaft mit dem deutschen Technologieunternehmen G2K Group GmbH bekannt, um die Echtzeit-Videoanalyse zu revolutionieren. Die Hauptfunktionen von SAFR, darunter Gesichtserkennung, Maskenerkennung, Personenerkennung und demografische Analyse, wurden in Parsifal integriert - einer robusten KI-Plattform, die umsetzbare Videoanalyse für vertikale Bereiche wie Einzelhandel, Transport, intelligente Städte sowie Sport und Unterhaltung bietet. Die SAFR Maskenerkennung und der berührungslose Körpertemperatur-Scan von Parsifal überzeugten die UEFA und brachte G2K den Zuschlag für die Durchführung von Eintrittskontrollen für Zuschauer, die am Super Cup-Finale 2020 teilnehmen.



"Die Zusammenarbeit von SAFR von RealNetworks der G2K Group passt perfekt zusammen und ist gekennzeichnet von Innovation, Qualität und Professionalität beider Unternehmen. Die überlegene Maskenerkennung von SAFR und die zusätzlichen Videoanalyse-Funktionen konnten problemlos in die Parsifal-Plattform integriert werden. Im Beispiel UEFA Super Cup Finale wurde mittels gesichtsbasierter Videoanalyse die im Vordergrund stehende Gesundheit der Stadiumbesucher und die damit verbundene allgemeine Sicherheit garantiert", so Jose Larrucea, SVP EMEA & LATAM RealNetworks.

Die außergewöhnliche Leistung von SAFR bei Live-Videobildern macht es zu einem natürlichen Bestandteil von Parsifal. Ziel ist, durch umsetzbare Echtzeit-Einblicke die allgemeine Überwachung, Verhaltensvorhersagen, Zugangskontrolle und die Einhaltung von COVID-19 Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern.

Die intelligente Plattform trug dazu bei, dass mehr als 15.000 Zuschauer unter den erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen in das Stadion zurückkehren konnten. Parsifal wurde an jedem Eingang mit Kameras eingesetzt, um eine schnelle, automatische Fieberabtastung und Maskenerkennung durchzuführen und um die Betreuer bei Anomalien zu alarmieren.

Laut Andreas Schar, Chief of Venue Operations UEFA, half die von G2K eingesetzte automatisierte Screening-Technologie der UEFA und dem ungarischen Fußballverband dabei, zum ersten Mal seit Beginn der COVID-19-Pandemie ein sicheres und geschütztes Fußball-Großereignis mit Publikumsbeteiligung durchzuführen.

Die Zusammenarbeit mit SAFR hat mit dem sehr erfolgreichen Projekt mit der UEFA für das Super-Cup-Finale 2020 in Budapest ihre nächste Stufe erreicht. Der Einsatz des hochpräzisen Maskenerkennungsalgorithmus von SAFR stellte einen einzigartigen Wertbeitrag für die Gesamtlösung dar. G2K freut sich auf viele weitere Projekte und eine weitere Stärkung der erfolgreichen Partnerschaft mit SAFR", sagte Georg Rennenkampff, VP Partnership Management G2K.

Erfahren Sie mehr über den Einsatz von SAFR und Parsifal beim UEFA Super Cup Finale: https://safr.com/case-studies/UEFA

About SAFR

SAFR (www.safr.com) ist die weltweit führende Gesichtserkennungs- und Videoanalyse-Plattform mit gesichts- und personenbasierten Funktionen für Live-Videointelligenz. SAFR ist so konzipiert, dass sie hochpräzise, umsetzbare Erkenntnisse unter herausfordernden Bedingungen der realen Welt liefert. SAFR kann vor Ort, in der Cloud oder mit einem VMS eingesetzt werden, ganz gleich ob SAFR für Füllstandmessung, Erkennung von Gesichtsmasken, allgemeine Sicherheitsverbesserung oder den kontaklosen sicheren Zugang verwendet wird. SAFR erhöht die Sicherheit, schärft das Situationsbewusstsein und liefert Erkenntnisse, die die operative Effizienz verbessern und die Gesundheit und Sicherheit der Menschen schützen.

About G2K

Die G2K-Gruppe (www.g2k.ai) steht für KI made in Germany. Die Erfahrung des Technologieunternehmens erstreckt sich über alle Disziplinen der Wertschöpfung aus Daten; von der Sammlung, Transformation, Korrelation, Vernetzung bis hin zur intelligenten Handlungsableitung. Die drei Hauptgeschäftsfelder sind der Gefahrenschutz im präventiven Sicherheitsmanagement, die Gewinnung von Daten zur Optimierung der Kundenerfahrung und die Reduzierung von Infektionsrisiken zur Eindämmung von COVID-19. G2K ist Mitglied im Bundesverband Künstliche Intelligenz (KI Bundesversband) und Gründungsmitglied des Bundesverbandes zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (BSKI).

