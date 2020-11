SEATTLE, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAFR from RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) anunciou hoje uma parceria global com a empresa de tecnologia alemã G2K Group GmbH para revolucionar a análise de vídeo em tempo real. Os principais recursos do SAFR, incluindo reconhecimento facial, detecção de máscara, detecção de pessoa e análise demográfica, foram integrados ao Parsifal - uma plataforma de IA robusta que fornece análises de vídeo acionáveis para verticais como varejo, transporte, cidades inteligentes, esportes e entretenimento. A detecção de máscara do SAFR e o escaneamento de temperatura corporal sem contato do Parsifal convenceram a UEFA e fizeram com que o G2K ganhasse um importante contrato para fornecer controle de entrada para os espectadores presentes na Final da Supercopa Europeia de 2020.



“A parceria do SAFR from RealNetworks com o Grupo G2K é caracterizada pela inovação, qualidade e profissionalismo de ambas as empresas. Os recursos de visão computacional do SAFR adicionam dados críticos à plataforma Parsifal, aprimorando a oferta geral de análise de vídeo e possibilitando novos casos de uso de clientes, como detecção de máscara,” disse Jose Larrucea, SVP EMEA & LATAM da RealNetworks.

O alto desempenho do SAFR em vídeo ao vivo tornou-o um ajuste natural para integração ao Parsifal, que depende de insights acionáveis em tempo real para melhorar a vigilância geral, previsões comportamentais, controle de acesso e medidas de saúde e segurança contra o COVID-19.

A primeira grande implantação de Parsifal com SAFR foi em setembro na Final da Supercopa Europeia 2020 em Budapeste, onde foi testado um retorno parcial dos espectadores sob as orientações das Autoridades de Saúde Pública da Hungria. A plataforma Parsifal habilitada para SAFR permitiu que mais de 15.000 espectadores retornassem ao estádio nas condições de saúde e segurança exigidas.

Parsifal foi implantado em câmeras em cada entrada, realizando uma rápida varredura automática de febre e detecção de máscara enquanto alertava os assistentes sobre anormalidades. De acordo com Andreas Schar, Chefe de Operações Local da UEFA, a tecnologia de rastreio automatizado implementada pelo G2K ajudou a UEFA e a Federação Húngara de Futebol a proporcionar um grande evento de futebol seguro e protegido com a participação do público pela primeira vez desde o início da pandemia COVID-19.

“A parceria com o SAFR atingiu a sua próxima fase com o projeto de muito sucesso com a UEFA para a Final da Supercopa 2020. O uso do algoritmo de detecção de máscara altamente preciso do SAFR fortaleceu a solução Parsifal em geral, tornando-a mais capaz de atender os clientes que lidam com a realidade de uma pandemia global. A G2K espera muitos mais projetos e fortalecer ainda mais sua próspera parceria com o SAFR,” disse Georg Rennenkampff, Vice-presidente de Gestão de Parcerias da G2K.

Saiba mais sobre a implantação na Final da Supercopa Europeia de 2020: https://safrbrasil.com/case-uefa/

Sobre o SAFR

SAFR (SAFRBrasil.com) é a principal plataforma de reconhecimento facial do mundo, com recursos de visão computacional baseados em rosto e pessoa para inteligência de vídeo ao vivo. É projetada para fornecer percepções altamente precisas e acionáveis sob condições desafiadoras do mundo real. Quer seja usado para contagem de ocupação, detecção de máscara facial, gerenciamento de lista de observação ou acesso seguro baseado em rosto, o SAFR pode ser implantado no local, na nuvem e com um VMS. O SAFR melhora a segurança, aumenta a consciência situacional e oferece percepções que melhoram a eficiência operacional e protegem a saúde e a segurança das pessoas em todos os lugares.

Sobre o G2K

G2K Group ( www.g2k.ai ) representa a IA desenvolvida na Alemanha. A experiência da empresa de tecnologia se estende a todas as disciplinas de criação de valor a partir de dados; desde coleta, transformação, correlação, networking até a derivação de ação inteligente. Os três principais segmentos de negócios são proteção contra ameaças no gerenciamento preventivo da segurança, obtendo percepções do cliente para otimização da experiência e redução dos riscos de infecção para conter o COVID-19. G2K é membro da Associação Federal Alemã de Inteligência Artificial (KI Bundesversband) e membro fundador da Associação Federal Alemã para a Proteção de Infraestruturas Críticas (BSKI).

