TORONTO, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a annoncé aujourd’hui le nouveau Sage Business Cloud Marketplace au Canada. Il offre aux clients de Sage une sélection organisée du secteur des applis infonuagiques natives de pointe pour aider les entreprises à maximiser leur performance. Sage Marketplace s'appuie sur le succès nuagique de l'entreprise et favorise un écosystème robuste qui soutient les communautés de partenaires et permet la transformation des canaux.



Le nouveau commerce électronique optimisé de Sage Marketplace soutient l’évolution continue des partenaires de Sage et des éditeurs de logiciels indépendants, et ouvre une voie au nuage aux éditeurs de logiciels indépendants et aux distributeurs à valeur ajoutée non natifs. Dans le nouveau Sage Marketplace, l’expérience client a été nettement enrichie, accompagnée d’une meilleure automatisation des processus et des capacités libre-service pour les éditeurs de logiciels indépendants.

« Sage Marketplace illustre notre engagement continu à travailler avec les partenaires pour répondre aux besoins d’affaires les plus pressants de nos clients, et tout cela à partir d'une plateforme intelligente et conviviale, » a déclaré Nancy Tichbon, Directrice générale, Sage Canada. « Il s’agit d’un point d’accès innovant pour les clients, qui leur permet de choisir parmi une sélection organisée d’applis connectées et fiables qui contribuent à apporter des améliorations à leur entreprise.

Dans l’ensemble, des millions d’entreprises utilisent déjà Sage Business Cloud. Grâce à Sage Marketplace, les entreprises peuvent, entre autres :

Relever des défis avec des applis certifiées

Automatiser des tâches chronophages

Libérer du temps précieux et se concentrer sur la gestion de leur entreprise de façon plus efficace

Utiliser des solutions intégrées qui offrent des informations financières pertinentes en temps réel

Prendre des décisions plus informées grâce à l’IA (Intelligence artificielle) et aux capacités d’apprentissage automatique



Les nouveaux logiciels ajoutés à Sage Marketplace au Canada, tels que True Sky, est une solution d’établissement de budget, de planification et de prévision pour les entreprises, et Credit Hound, un logiciel de gestion de collection automatisé qui montre instantanément aux clients les montants qui leur sont dus et le moment de faire le suivi des dettes impayées:

« L’occasion pour Draycir de promouvoir notre marque Credit Hound sur une plateforme mondiale comme Sage Marketplace est très emballante » a affirmé Chris Hazeldine, Global Sales & Marketing Director, Draycir. « Nous avons déjà fait l’expérience de Sage Marketplace dans d'autres régions du monde, qui nous a permis de toucher un public beaucoup plus large, permettant ainsi à Draycir de réaliser ses objectifs pour devenir une marque mondiale. Nous espérons continuer à tirer parti de cette nouvelle plateforme au Canada pour développer notre entreprise et notre partenariat stratégique avec Sage. »

« Faire la promotion de la solution d’établissement de budget, de planification et de prévision de True Sky dans Sage Marketplace s’avère un grand pas dans nos relations entre True Sky et Sage, » a dit George Braun, Président de True Sky. « Sage Marketplace est un outil efficace pour les partenaires commerciaux de Sage et les éditeurs de logiciels indépendants comme True Sky pour travailler ensemble, et offrir des solutions de pointe aux clients de Sage. »

Le nouveau Sage Marketplace renforce la valeur des produits et services dans Sage Business Cloud pour les clients, en plus d’être doté d’un éventail d’applis intégrées, éprouvées et certifiées rigoureusement testées par Sage, qui simplifient les processus d’affaires pour aider les clients à développer leur entreprise, en leur fournissant des informations plus pertinentes et des solutions de pointe.



« Le lancement de Sage Business Cloud Marketplace au Canada est sans aucun doute un moment palpitant. Sage Marketplace offre une excellente plateforme pour les éditeurs de logiciels indépendants et les développeurs pour présenter leurs applis et services inégalés aux clients de Sage, dans le cadre d'un écosystème robuste de solutions infonuagiques natives, » affirme Juha Harkonen, V.-P., Ecosystem and Marketplace Strategy, Partner Center of Excellence, Sage.



Contact des médias :

Monique Daniel

Sage

monique.daniel@sage.com

(905) 781-0758

À propos de Sage

Sage est le chef de file mondial du marché de la technologie qui offre aux petites et moyennes entreprises la visibilité, la flexibilité et l’efficacité de gérer leurs finances, leurs opérations et leurs ressources humaines. Accompagnés de nos partenaires, des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien. Fort de nos années d’expérience, nos collègues et partenaires comprennent la façon de servir nos clients et les communautés à travers les meilleures périodes, et les plus difficiles. Nous sommes là pour vous aider, en vous offrant des conseils pratiques, des solutions, de l’expertise et des perspectives.