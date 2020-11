Lundin Energy AB meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Energy Norway AS (tillsammans Lundin Energy), har slutfört prospekteringsborrning 7221/4-1, på Polmakstrukturen i licens PL609 och PL1027 i södra Barents hav. Borrningen var torr.



Det primära målet för borrningen på Polmakstrukturen var att påvisa kolväte i sandsten från triasperiod, i Kobbeformationen. Borrningen påträffade tecken på kolväten i ett 9 meters intervall i en reservoar av låg kvalitet och borrningen har bedömts vara torr.

Borrningen genomfördes 30 km öster om Johan Castbergfyndigheten, med den halvt nedsänkbara borriggen West Bollsta. Lundin Energy är operatör för Polmak med en 47,51 -procentig licensandel. Partners är Wintershall DEA Norge AS med 25 procent, INPEX Norge AS med 10 procent, DNO Norge AS med 10 procent och Idemitsu Petroleum Norge AS med 7,5 procent.

Borriggen West Bollsta kommer nu att genomföra en borrning på Baskstrukturen i PL533B, där Lundin Energy är operatör (40-procentig licensandel). Borrning 7219/11-1 har som målsättning att nå sandsten från paleocen som uppskattas innehålla prospekteringsresurser (unrisked) om 250 MMbo, brutto. Partners är Aker BP och Wintershall DEA med licensandelar om 35 respektive 25 procent.





1Betingad av slutförandet av det tidigare meddelade förvärvet av vissa licensandelar från Idemitsu Petroleum Norge AS.





