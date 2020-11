November 16, 2020 09:00 ET

TORONTO, Kanada, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ataccama , přední česko-kanadský poskytovatel nástrojů v oblasti data managementu a data governance, dnes ohlásil vydání druhé generace platformy Ataccama ONE, která spojuje a automatizuje jinak oddělené datové procesy - datovou kvalitu, master data management, data katalog, datovou integraci a zajištění datové integrity. S plánovanou dostupností pro širokou veřejnost v únoru 2021 nabízí toto řešení komplexní balíček nástrojů s bezkonkurenční AI automatizací. Ta umožňuje minimalizovat množství rutinních i časově náročných úloh a zároveň firmám poskytuje nové prvky zabezpečení dat. Platforma podporuje flexibilitu datových úložišť, včetně moderních cloudových nebo lokálních prostředí.



Datové týmy dnes potřebují pružně reagovat na rychle se měnící potřeby trhu. To je v konfliktu s potřebami zajištění datové bezpečnosti a zdlouhavými schvalovacími procesy. Ty jsou navíc často manuální, časově i finančně náročné. Řešení společnosti Ataccama tento proces zásadně zjednodušuje díky automatizaci, přičemž pokrývá všechny kritické oblasti správy dat pro obě skupiny - koncové uživatele dat i datové vývojáře.

“Naléhavá potřeba digitální transformace ukazuje, že data jsou klíčovým aktivem každé společnosti. Nicméně data jsou hodnotná pouze do té míry, jak je dokážete zpracovat a využít,” říká Michal Klaus, CEO společnosti Ataccama. “Dnešní organizace jsou zatížené množstvím jednoúčelových datových nástrojů, drahými a pracnými projekty integrace, monitorováním a opravou dat. To vše však zároveň zvyšuje riziko v oblasti bezpečnosti a integrity dat. S druhou generací technologie Ataccama ONE se celý komplex procesů správy a poskytování dat realizuje pomocí jednotné snadno použitelné platformy. Nová generace zásadním způsobem využívá umělou inteligenci k tomu, aby se učila automatizovat rutinní úlohy a předcházet chybám. Pro firmy i neziskové organizace se tak otevírá možnost svěřit správu dat chytré technologii a soustředit se na využití kvalitních dat pro skutečně obtížné problémy a kreativní inovace.”

Funkce a výhody

Ataccama ONE Gen2 nabízí:

Data, která “ táhnou za jede n provaz ”: Související oblasti práce s daty, včetně datové kvality, katalogizace, správy master dat a integrace dat, jsou nyní organicky propojeny do jednotného prostředí s konzistentními metadaty. To umožňuje velmi jednoduše využívat data pro vytváření hodnoty a zároveň zajistit a monitorovat jejich bezpečnost napříč celou organizací. Díky tomu, že platforma je jednotná a zároveň modulární, je možné začít využívat pouze vybrané oblasti platformy dle potřeby a postupně zahrnovat další funkce bez nutnosti integrace nových nástrojů.

Související oblasti práce s daty, včetně datové kvality, katalogizace, správy master dat a integrace dat, jsou nyní organicky propojeny do jednotného prostředí s konzistentními metadaty. To umožňuje velmi jednoduše využívat data pro vytváření hodnoty a zároveň zajistit a monitorovat jejich bezpečnost napříč celou organizací. Díky tomu, že platforma je jednotná a zároveň modulární, je možné začít využívat pouze vybrané oblasti platformy dle potřeby a postupně zahrnovat další funkce bez nutnosti integrace nových nástrojů. Autonomní správu dat v měřítku celé firmy: Spojení vícero oblastí správy dat umožňuje autonomní řízení datových procesů v měřítku celé firmy - veškeré datové systémy, prostředí a jejich toky. Platforma ONE využívá umělou inteligenci a strojové učení k automatizaci práce a průběžně se učí z interakce uživatelů. To umožňuje uživatelům soustředit se na reálné problémy a inovace, které přináší digitální transformace.

Data kdekoliv: S rychlým nástupem cloudových úložišť Ataccama ONE stírá rozdíly v tom, kde jsou data uložena - bezpečné a efektivní zpracování dat napříč úložišti je samozřejmostí. A to nejen v rámci cloudových úložišť, ale v kombinaci lokálních, cloudových nebo hybridních prostředí. Ataccama poskytuje přehled o tom, kde data jsou, i jaká je jejich kvalita, a nabízí centrální místo pro jejich správu. Nabízí společnostem jistotu, že data jsou chráněna, zabezpečena a spravována napříč všemi prostředími konzistentně a transparentně, nezávisle na tom, kde se nachází.



První ohlasy z oboru



“Podstatou produktů Avastu je chránit data, identitu a soukromí našich zákazníků. Data, která ve velkých objemech zpracováváme, chceme mít v každý okamžik správně klasifikována a chráněna," říká Miroslav Umlauf, CDO společnosti Avast. “Platforma Atacama ONE a její autonomní schopnosti umožňují našemu týmu pružně reagovat na požadavky trhu a skutečně využít sílu dat. Druhá generace platformy je pro nás klíčová díky plné a skutečné integraci napříč oblastmi data managementu a data governance. Je to zásadní předpoklad našich nadcházejících inovací, které se dějí ve velmi rychlém tempu.”

“Informační ekonomika je přímo závislá na vysoké kvalitě dat. S tím, jak se objevují nové a nové zdroje dat, společnosti, které chtějí prosperovat, musí přistoupit k automatizací jejich zpracování,” říká Eric Kavanagh, CEO analytické společnosti Bloor Group. “Autonomní správa dat je pro nás nejefektivnější způsob, jak toho dosáhnout. Vidíme Ataccamu v čele hrstky technologických průkopníků, kteří se vydali touto cestou. S beta verzí Ataccama ONE Gen2, která využívá AI pro automatizaci řady oblastí správy dat, nám Ataccama ukazuje cestu do budoucnosti, kde se datoví specialisté mohou věnovat novým nápadům a inovacím namísto nudné a obtížné práce při obstarávání kvalitních dat.”

Vyzkoušejte si novou platformu



S nastupující novou generací platformy Ataccama ONE Gen2 rozšiřuje společnost Ataccama svou freemium nabídku dvěma novými nástroji: Ataccama Data Prep, doplněk oblíbeného nástroje na data profiling, a freemium verzí Data Katalogu.

Navíc Ataccama nabízí účast v beta programu pro platformu Ataccama ONE druhé generace.

Vybrané společnosti budou moci využívat výhody platformy 6 měsíců zdarma.



Pokud se chcete dozvědět více o druhé generaci Ataccama ONE a jejích funkcích, navštivte náš web nebo virtuální product launch , který se koná 16. listopadu v 17.00 h, a ptejte se živě CEO Michala Klause a členů Ataccama týmu.

O společnosti Ataccama

Ataccama umožňuje organizacím napříč odvětvími soustředit se na skutečné problémy, výzvy a inovace, díky revoluční AI technologii, která propojuje a automatizuje řadu oblastí práce s daty, jejich bezpečnosti a kvality. Zjistěte více na www.ataccama.com .