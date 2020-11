TORONTO, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ataccama , l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion et de gouvernance autopilotées des données, a annoncé aujourd'hui la deuxième génération de sa plateforme Ataccama ONE, qui regroupe la qualité des données, la gestion des données de référence, le catalogue de données, la gouvernance des données, l'intégration des données et d'autres capacités de gestion des données en une seule plateforme, pour maintenir l'intégrité des données dans toutes les organisations. Prévue pour une disponibilité générale en février 2021, la solution unifiée permet une automatisation inégalée grâce à une capacité d'autopilotage basée sur une IA. Elle supprime les limites des tâches monotones et fastidieuses tout en offrant la souplesse dont les entreprises ont besoin pour encourager les innovations, une confiance et une sécurité accrues pour assurer la gouvernance des données et la plus grande flexibilité sur l'emplacement des données en supportant les environnements cloud et sur site.



Les équipes chargées des données s'efforcent aujourd'hui de réagir promptement à l'évolution rapide des besoins des entreprises, mais cette réactivité est souvent obtenue au détriment de la sécurité et de la gouvernance des données, voire retarde l'obtention de renseignements critiques pour les utilisateurs métier. En outre, les organisations sont limitées par des processus manuels historiquement longs et coûteux. La solution d'Ataccama fluidifie ces processus, couvrant tous les domaines critiques de la gestion et de la gouvernance des données, tant pour les équipes chargées de ces données que pour les utilisateurs métier.

« La poussée rapide pour la transformation numérique dans la nouvelle normalité d'aujourd'hui montre clairement que les données sont les actifs les plus stratégiques de toute organisation, mais leur utilité dépend de la façon dont on les gère », a déclaré Michal Klaus, PDG d'Ataccama. « De nos jours, les entreprises sont accablées par des dizaines d'outils de gestion de données monovalents, écrasées par la tâche monotone de déplacer les données de l'un à l'autre et exposées à des risques croissants pour la sécurité et l'intégrité des données à chaque étape. Avec la deuxième génération d'Ataccama ONE, les organisations disposent d'une plateforme unique qui fluidifie l'ensemble du cycle de vie de la gestion et de la gouvernance des données et utilise une IA pour apprendre et automatiser les fonctions répétitives ainsi que prévenir les erreurs. Il est temps pour les entreprises de bénéficier d'une gestion et d'une gouvernance des données autopilotées, et de voir ce qu'elles peuvent réellement faire lorsque les risques sont réduits et les talents libérés ».

Fonctionnalités et avantages

La deuxième génération de la plateforme ONE d'Ataccama propose aux organisations :

Un tissu unifié : Les disciplines disparates de la gouvernance et de la gestion des données, dont la qualité des données, la gestion des données de référence, le catalogue de données, la gouvernance des données et le traitement des données, sont désormais assemblées dans un seul et même tissu véritablement unifié, cousu par les métadonnées. Cela permet aux entreprises de détecter, d'appliquer, de suivre et de mesurer activement l'efficacité de leurs données et politiques à l'échelle de l'entreprise. En s'appuyant sur une seule plateforme, les organisations peuvent commencer à petite échelle et se développer, en utilisant une partie de la solution selon leurs besoins, mais aussi en étant capables d'ajouter rapidement des fonctionnalités au fil du temps sans intégrer des produits entièrement nouveaux.





Une gestion autopilotée des données à l'échelle de l'entreprise : L'unification de plusieurs disciplines de gestion des données permet à ONE d'être intelligent et très automatisé, libérant ainsi les organisations des tâches routinières et chronophages à grande échelle - sur l'ensemble de l'écosystème de données, de tous les pipelines et des environnements. La plateforme exploite l'IA et le machine learning pour automatiser les tâches et apprend constamment de l'interaction avec les utilisateurs. La capacité d'autopilotage de ONE offre de nouveaux niveaux d'agilité et permet aux entreprises d'innover à une vitesse jamais atteinte auparavant.





Pas de limites pour les données : Alors que les entreprises accélèrent considérablement les migrations vers le cloud, la plateforme ONE supprime les limites liées à l'emplacement des données et peut traiter de manière sûre et efficace celles des écosystèmes complexes, non seulement dans le cloud, mais aussi dans toute combinaison d'environnements sur site, multi-cloud ou hybrides. Ataccama fournit de la visibilité sur les données, leur emplacement et leur qualité, ce qui permet de travailler dessus à partir d'un lieu central. Elle offre aux organisations la tranquillité d'esprit permise par des données fiables, sécurisées et gouvernées dans tous les environnements, peu importe leur emplacement.



Citations de l'industrie

« Pouvoir gérer en toute sécurité de grands ensembles de données, les transformer en un actif dont la confidentialité est améliorée et en tirer de la valeur est au cœur de nos activités », a déclaré Miroslav Umlauf, Chief Data Officer chez Avast. « La plateforme ONE d'Ataccama et ses capacités d'autopilotage permettent à notre équipe d'innover, de rester flexible face aux changements du marché et de libérer véritablement la puissance des données. Cette plateforme de deuxième génération sera essentielle pour nous en vue d'une intégration complète et réelle de nos efforts de gestion et de gouvernance des données, ce qui nous permettra de poursuivre l'innovation à un rythme plus soutenu ».

« L'économie de l'information repose sur des données de haute qualité. Avec tant de nouvelles sources mises en ligne, les organisations doivent adopter l'automatisation si elles comptent prospérer », a déclaré Eric Kavanagh, PDG du Bloor Group. « La gestion autopilotée des données est le moyen le plus efficace pour y parvenir. Une poignée d'entreprises sont aujourd'hui pionnières dans ce nouvel espace passionnant, et, parmi elles, nous considérons Ataccama comme le chef de file. Avec la version bêta d'Ataccama ONE Gen2, qui utilise le machine learning pour automatiser une foule de fonctions de gestion des données, il marque la voie vers un avenir dans lequel les acteurs de l'information pourront aller au-delà des tâches courantes, ouvrant la porte à une nouvelle ère d'innovation commerciale ».

Avec la deuxième génération de ONE, Ataccama sort également une offre freemium enrichie de deux nouveaux outils gratuits : Ataccama Data Prep, une extension du profileur de données gratuit d'Ataccama, qui a déjà fait ses preuves sur le marché, ainsi qu'une version freemium de son catalogue de données.

De plus, Ataccama propose désormais un programme bêta limité pour la plateforme Ataccama ONE Gen2. Les participants sélectionnés bénéficieront de six mois gratuits.

Si vous voulez en apprendre plus sur la plateforme ONE Gen2 d'Ataccama et ses nouvelles caractéristiques et capacités, visitez le site web ou assistez au lancement virtuel du produit le 16 novembre à 11h00 ET / 16h00 GMT, ou le 17 novembre à 10h00 AEDT, et participez à une séance de questions-réponses en direct avec le PDG Michal Klaus et l'équipe d'Ataccama.

À propos d'Ataccama

Ataccama réinvente la façon dont les données sont gérées pour créer de la valeur à l'échelle de l'entreprise. En unifiant la gouvernance des données, la qualité des données et la gestion des données de référence en une seule structure alimentée par l'intelligence artificielle dans les environnements hybrides et le cloud, Ataccama donne à votre entreprise et à vos équipes chargées des données la possibilité d'innover avec une rapidité sans précédent, tout en maintenant la confiance, la sécurité et la gouvernance de vos données. Plus d'informations sur www.ataccama.com .