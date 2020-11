TORONTO, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ataccama , un proveedor líder de soluciones de gestión y gobernanza de datos, anunció hoy la segunda generación de su plataforma Ataccama ONE, que consolida en una única Plataforma la calidad de datos, la gestión de datos maestros, el catálogo de datos, la integración de datos y otras capacidades de gestión de datos con el objetivo de mantener la integridad de estos en todas las organizaciones. Disponible en febrero 2021 de manera general, la solución unificada permite una automatización sin precedentes gracias a sus características self-driving impulsadas por IA. Elimina las limitaciones de las tareas laboriosas y monótonas, y al mismo tiempo proporciona la agilidad que las empresas necesitan para impulsar la innovación, generar mayor confianza y seguridad para garantizar la gobernanza de los datos, así como más flexibilidad en el lugar donde residen los datos. Esto incluye el soporte para entornos tanto en la nube como locales.



A día de hoy los expertos en datos están trabajando para reaccionar rápidamente a las necesidades comerciales, que cambian con gran celeridad. Pero a menudo, esta velocidad implica un coste en lo referente a la seguridad y la gobernanza de los datos, o a retrasar la información de datos críticos para los usuarios de la línea de negocios. La solución de Ataccama agiliza este proceso, abarcando todas las áreas críticas de gestión y gobernanza de datos, tanto para los expertos en datos como para los usuarios de la línea de negocio.

"El rápido impulso de la transformación digital en el escenario actual deja claro que los datos son el activo más estratégico de toda organización, pero los datos son tan útiles como la forma en que se administran", dijo Michal Klaus, director ejecutivo de Ataccama. "Hoy en día las empresas están sobrecargadas con decenas de herramientas de administración de datos de un solo propósito, lo cual implica la ardua tarea de mover datos entre unas y otras, y exponerse a cada paso a riesgos de seguridad e integridad de los datos. Con la segunda generación de Ataccama ONE, las organizaciones tienen una sola plataforma, y esto agiliza todo el ciclo de vida de la gestión y gobernanza de datos, utilizando además la inteligencia artificial para aprender y automatizar funciones repetitivas y evitar errores. Es hora de que las empresas se beneficien de la gestión y self-driving, y vean lo que realmente pueden hacer cuando se reduce el riesgo, y se fomenta el talento".

Características y Beneficios

La plataforma ONE de segunda generación de Ataccama ofrece a las organizaciones:

Una estructura unificada: las disciplinas dispares de la gobernanza y la gestión de datos, incluida la calidad de los datos, la gestión de datos maestros, el catálogo de datos, la gobernanza de datos y el procesamiento de datos, se tejen ahora en una estructura única y verdaderamente unificada, conectada por metadatos. Esto permite a las empresas detectar, rastrear y medir activamente la efectividad de sus datos, así como hacer valer políticas a escala empresarial. Aprovechando solo una plataforma, las organizaciones pueden comenzar con pequeñas iniciativas y crecer, utilizando una parte de la plataforma según sea necesario. Esto permite también agregar funcionalidad rápidamente sin la necesidad de integrar productos completamente nuevos.





las disciplinas dispares de la gobernanza y la gestión de datos, incluida la calidad de los datos, la gestión de datos maestros, el catálogo de datos, la gobernanza de datos y el procesamiento de datos, se tejen ahora en una estructura única y verdaderamente unificada, conectada por metadatos. Esto permite a las empresas detectar, rastrear y medir activamente la efectividad de sus datos, así como hacer valer políticas a escala empresarial. Aprovechando solo una plataforma, las organizaciones pueden comenzar con pequeñas iniciativas y crecer, utilizando una parte de la plataforma según sea necesario. Esto permite también agregar funcionalidad rápidamente sin la necesidad de integrar productos completamente nuevos. Gestión de datos self-driving a escala empresarial: Unificar múltiples disciplinas de administración de datos permite que ONE sea inteligente y altamente automatizado, liberando a las organizaciones de tareas rutinarias y laboriosas a escala – en todo el ecosistema de datos, todas las líneas de datos y todos los entornos. La plataforma aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar el trabajo y aprender constantemente de la interacción del usuario. La capacidad self-driving de ONE proporciona nuevos niveles de agilidad y permite a las empresas innovar a una velocidad inédita.





Unificar múltiples disciplinas de administración de datos permite que ONE sea inteligente y altamente automatizado, liberando a las organizaciones de tareas rutinarias y laboriosas a escala – en todo el ecosistema de datos, todas las líneas de datos y todos los entornos. La plataforma aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para automatizar el trabajo y aprender constantemente de la interacción del usuario. La capacidad self-driving de ONE proporciona nuevos niveles de agilidad y permite a las empresas innovar a una velocidad inédita. Sin límites para los datos: A medida que las empresas aceleran drásticamente las migraciones a la nube, la plataforma ONE elimina los límites sobre el lugar donde residen los datos. Ataccama ONE puede procesar datos de manera segura y eficiente en ecosistemas complejos, no solo en la nube, sino en cualquier combinación de entornos locales, multi-nube o híbridos. Ataccama proporciona visibilidad a los datos, su ubicación y su calidad, lo que permite trabajar con estos de manera centralizada. Ofrece a las organizaciones la tranquilidad de saber que los datos son confiables, seguros y controlados en todos los entornos, independientemente de dónde residan.



Testimonios

“Ser capaz de gestionar de forma segura grandes conjuntos de datos, transformarlos en un activo con privacidad mejorada y generar valor a partir de ellos es la esencia de lo que hacemos”, dijo Miroslav Umlauf, director de datos de Avast. “La plataforma ONE de Ataccama y las capacidades de self-driving permiten a nuestro equipo innovar, mantenerse ágil en respuesta a los cambios del mercado y realmente explotar el poder de los datos. La segunda generación de esta plataforma será fundamental para nosotros al tener una integración completa y verdadera en nuestros esfuerzos de gestión y gobernanza de datos, proporcionando un camino más rápido hacia la innovación continua".

“La economía de la información depende de datos de alta calidad, y con tantas nuevas fuentes de datos online, las organizaciones deben adoptar la automatización para poder prosperar”, dijo Eric Kavanagh, director ejecutivo de The Bloor Group. “La gestión de datos autónoma es el medio más eficaz para hacer esto. Un puñado de empresas son ahora pioneras en este nuevo y emocionante espacio y, entre ellas, consideramos a Ataccama como pionera. Con la versión beta de Ataccama ONE Gen2, que utiliza el machine learning para automatizar una serie de funciones de gestión de datos, están indicando el camino hacia un futuro en el que los trabajadores de la información pueden ir más allá de la monotonía, abriendo la puerta a una nueva era de la innovación en los negocios."

Nuevas ofertas Freemium y Beta

Con la segunda generación de ONE, Ataccama también provee de una oferta freemium con dos nuevas herramientas gratuitas: Ataccama Data Prep, un complemento del perfilador de datos gratuito de Ataccama, así como una versión freemium de su Data Catalog.

Además, Ataccama ahora ofrece un programa beta limitado para la plataforma Ataccama ONE Gen2. Los participantes seleccionados recibirán seis meses gratis.

Para obtener más información sobre la plataforma ONE Gen2 de Ataccama y sus nuevas características, visite la web o sintonice el lanzamiento virtual del producto el 16 de noviembre a las 11:00 am. ET / 4:00 pm GMT, o el 17 de noviembre a las 10:00 am AEDT, y únase a una sesión de preguntas y respuestas en vivo con el CEO Michal Klaus y el equipo de Ataccama.

Sobre Ataccama

Ataccama reinventa la forma en que se gestionan los datos para generar valor a escala empresarial. Al unificar la gobernanza de datos, la calidad de los datos y la gestión de datos maestros en una única estructura impulsada por la IA en entornos híbridos y en la nube, Ataccama brinda a sus equipos comerciales y de datos la capacidad de innovar con una velocidad sin precedentes mientras mantiene la confianza, la seguridad y la gobernanza de sus datos. Obtenga más información en www.ataccama.com .