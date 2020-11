TORONTO, Kanada, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ataccama , führender Anbieter für autonome Datenmanagement- und Governance-Lösungen, gab heute die zweite Generation seiner Ataccama ONE Plattform bekannt. Ataccama ONE vereint Datenqualität, Master Data Management, einen Datenkatalog, Data Governance, Datenintegration und weitere Datenmanagement-Funktionalitäten in einer einzigen Plattform, um die Datenintegrität in Organisationen aufrechtzuerhalten. Die einheitliche Lösung, verfügbar ab Februar 2021, ermöglicht durch KI eine beispiellose Automatisierung. Monotone, zeitintensive Aufgaben werden durch die Plattform obsolet gemacht. Gleichzeitig wird verbesserte Agilität bereitgestellt, die Unternehmen dringend benötigen, um Innovation voranzutreiben, mehr Vertrauen und Sicherheit für ihre Data-Governance-Initiativen zu gewährleisten und flexibler bei der Speicherung von Daten, einschließlich des Supports von Cloud- und On-Premise-Umgebungen, agieren zu können.



Datenteams müssen in der heutigen Zeit schnell auf sich stetig wandelnde Anforderungen reagieren. Diese Geschwindigkeit geht jedoch häufig zulasten der Datensicherheit und Governance oder führt dazu, dass Business-Nutzer/-innen entscheidende Dateneinblicke nur verzögert erhalten. Zudem werden Organisationen durch zeit- und kostenintensive Prozesse ausgebremst. Die Lösung von Ataccama optimiert diese Prozesse, indem sie alle kritischen Datenmanagement- und Governance-Bereiche sowohl für Datenteams als auch für Business-Nutzer/-innen umfasst.

„Der rasante digitale Transformationsprozess ist die ‘neue Normalität’ und zeigt, dass Daten für jede Organisation ein strategisches Asset darstellen. Daten sind aber nur dann nützlich, wenn sie ordentlich verwaltet werden”, sagt Michal Klaus, CEO von Ataccama. „Unternehmen haben heutzutage Dutzende von Datenmanagement-Tools, die jeweils nur einem einzigen Zweck dienen. Dies führt dazu, dass Daten ständig manuell von einem Tool zum nächsten verschoben werden müssen und damit bei jedem Schritt einem erhöhten Risiko für Datensicherheit und -integrität ausgesetzt sind. Mit der zweiten Generation von Ataccama ONE steht Organisationen eine einheitliche Plattform zur Verfügung, die den gesamten Lebenszyklus von Datenmanagement und Governance optimiert und die mithilfe von KI jene monotonen Aufgaben automatisiert, die sich dauernd wiederholen. So können Fehler vermieden werden. Es ist an der Zeit, dass Unternehmen von autonomem Datenmanagement und Governance profitieren und sehen, was möglich ist, wenn Risiken reduziert und Talente freigesetzt werden.”

Features und Vorteile

Die Ataccama One Plattform der zweiten Generation bietet Unternehmen:

Eine einheitliche Fabric: Die heterogenen Disziplinen Data Governance und Datenmanagement (einschließlich Datenqualität, Master Data Management, Datenkatalog und Datenverarbeitung) sind jetzt in einer einzigen, einheitlichen Fabric miteinander verwoben und werden mithilfe von Metadaten „zusammengenäht”. Unternehmen können so aktiv die Wirksamkeit ihrer Daten und Policies auf Unternehmensebene erkennen, durchsetzen, verfolgen und messen. Durch die Nutzung einer einzigen Plattform können Unternehmen klein starten und sukzessive wachsen, indem sie einen Teil der Plattform nach Bedarf nutzen, aber im Laufe der Zeit auch schnell Funktionen hinzufügen können, ohne völlig neue Produkte integrieren zu müssen.



Stimmen aus der Branche

„Große Datensätze sicher zu verwalten, sie in ein Asset zum besseren Schutz der Privatsphäre umzuwandeln und aus ihnen einen Mehrwert zu generieren, steht im Mittelpunkt unserer Aktivitäten”, so Miroslav Umlauf, Chief Data Officer bei Avast. „Die Ataccama ONE Plattform und ihre Self-Driving-Funktionalitäten ermöglichen es unserem Team, Innovation voranzutreiben, rasch auf Marktveränderungen reagieren zu können und die den Daten innewohnenden Kräfte freizusetzen. Diese Plattform der zweiten Generation wird für uns von entscheidender Bedeutung sein, um eine vollständige Integration unserer Datenmanagement- und Governance-Bemühungen zu gewährleisten und den Weg für kontinuierliche, noch schnellere Innovation zu ebnen.”

„Die Informationsökonomie hängt von qualitativ hochwertigen Daten ab. Da so viele neue Quellen online gehen, müssen Organisationen die Automatisierung nutzen, um erfolgreich zu sein”, sagt Eric Kavanagh, CEO von The Bloor Group. „Autonomes Datenmanagement ist hierfür das effektivste Mittel. Eine Handvoll Unternehmen sind jetzt Pioniere in diesem spannenden, neuen Bereich, und Ataccama sehen wir dabei als Vorreiter. Mit der Betaversion von Ataccama ONE Gen2, die mithilfe maschinellen Lernens eine Vielzahl von Datenmanagement-Funktionen automatisiert, ebnet Ataccama den Weg in eine Zukunft, in der Wissensarbeiter/-innen Eintönigkeit hinter sich lassen und die Tür zu einer neuen Ära von Business-Innovation öffnen können.”

Mit der zweiten Generation von ONE veröffentlicht Ataccama auch ein erweitertes Freemium-Angebot mit zwei neuen kostenlosen Tools: Ataccama Data Prep, ein Add-On zum bewährten Datenprofiler, sowie eine Freemium-Version des Datenkatalogs.

Ataccama bietet zurzeit ein limitiertes Beta-Programm für die Ataccama ONE Gen2 Plattform an, das ausgewählten Teilnehmern sechs Monate lang kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Um mehr über die Ataccama ONE Gen2 Plattform und ihre neuen Features zu erfahren, besuchen Sie die Website oder seien Sie beim virtuellen Product Launch (16. November, 17:00 Uhr MEZ) dabei und nehmen Sie an der Live Q&A mit CEO Michal Klaus und dem Ataccama-Team teil.

Über Ataccama

Ataccama erfindet die Art und Weise neu, wie Daten verwaltet werden, um für Unternehmen Wert zu schaffen. Durch die Zusammenführung von Data Governance, Datenqualität und Master Data Management in einer einzigen, KI-gestützten Fabric in Hybrid- und Cloud-Umgebungen gibt Ataccama Ihren Business- und Datenteams die Möglichkeit, Innovation mit beispielloser Geschwindigkeit voranzutreiben und gleichzeitig Vertrauen, Sicherheit und Governance Ihrer Daten zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr unter www.ataccama.com .