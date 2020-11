Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

November 16, 2020 09:19 ET

Selskabsmeddelelse nr. 23/2020

Holbæk, den 16. november 2020





Indberetningspligtiges handler med Sparekassen Sjælland-Fyn A/S aktier

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 meddeler Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, at der er foretaget følgende transaktioner med aktier i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S:





Navn: Lars Bolding

Årsag: Sparekassedirektør

Udsteder: Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Fondskode: DK0060670776

Transaktion: Køb af aktier

Handelsdato: 16. november 2020

Marked: Nasdaq Copenhagen

Antal: 5.000 stk.

Kursværdi: 437.200,00 kr.





Med venlig hilsen

Lars Petersson Thomas Kullegaard

Administrerende direktør Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

Administrerende direktør Lars Petersson

Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

