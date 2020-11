MONTRÉAL, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déclaré aujourd’hui qu’il se réjouissait que ses pratiques en matière de développement durable lui aient à nouveau valu une place au sein de l’indice mondial Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World. C’est donc la neuvième année consécutive que le CN figure au DJSI World et la douzième année d’affilée au DJSI North America.



L’indice DJSI utilise une approche « meilleur de sa catégorie » pour évaluer les chefs de file de chaque secteur sur le plan de la durabilité, à l’échelle régionale et mondiale. Chaque année, les entreprises sont choisies en fonction d’une analyse approfondie de leur performance économique, environnementale et sociale, et cette évaluation porte sur des aspects comme la gouvernance d’entreprise, la gestion des risques, les mesures d’atténuation en matière de changements climatiques, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’engagement auprès des intervenants et les pratiques de travail.

« Au CN, nos employés se sont engagés à adopter des pratiques commerciales durables depuis de nombreuses années, que nous appelons engagement responsable, et en 2017, le CN est devenu le premier chemin de fer marchandises de classe I à se fixer un objectif fondé sur les données scientifiques. La compagnie croit que le transport ferroviaire a un potentiel énorme pour réduire l’impact environnemental des transports et nous sommes déterminés à jouer un rôle clé dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Alors que nous poursuivons notre cheminement vers une croissance d’entreprise durable, nous nous engageons à atteindre nos objectifs ESG, qui soutiennent les priorités stratégiques ESG de la Compagnie », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN.

Voici les objectifs ESG du CN :

Atteindre son objectif fondé sur la science du changement climatique, soit une réduction de 29 % de l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, et une réduction intermédiaire de 6 % d’ici 2022

Réduire de 6 % l’intensité de ses principaux contaminants atmosphériques pour la même période

Atteindre d’ici la fin de 2022, et maintenir par la suite, une équipe de la haute direction composée d’au moins 30 % de femmes

Maintenir une composition du Conseil dans laquelle au moins quarante pour cent des membres du Conseil sont membres des groupes désignés

Améliorer sans cesse la sécurité en visant à devenir le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord, et ce, en établissant une culture de la sécurité sans compromis



Le DJSI North America réunit les chefs de file nord-américains du développement durable figurant dans la tranche supérieure de 20 % des 600 plus grandes entreprises en Amérique du Nord qui sont nommées au S&P Global Broad Market Index (BMI).

Le DJSI World réunit les chefs de file mondiaux du développement durable figurant dans la tranche supérieure de 10 % des 2 500 entreprises qui sont nommées au S&P Global BMI. Créé en 1999, l’indice DJSI World est l’indice de référence en ce qui a trait au développement durable et il est le premier à l’échelle mondiale à répertorier la performance financière des entreprises chefs de file dans ce domaine au moyen de l’analyse de RobecoSAM des facteurs financièrement importants sur le plan environnemental, social et de la gouvernance et de la méthodologie indicielle rigoureuse de l’indice S&P DJI.

L’engagement responsable est au cœur même de la manière dont le CN bâtit un avenir durable. Cela signifie assurer le transport sécuritaire et efficient des marchandises des clients, respecter l’environnement, attirer et former les meilleurs cheminots, établir des collectivités plus fortes et sécuritaires, tout en se conformant aux plus hautes normes éthiques. Le CN est fier de sa philosophie en matière d’engagement responsable : elle définit la conduite de ses activités et guide son processus de transformation continue.

