EBP, éditeur de logiciels de gestion et solutions Cloud, présente ses nouveaux produits de Gestion Commerciale et Comptabilité à destination des TPE-PME. Déjà réputée pour s’adapter aux besoins métiers des clients, cette nouvelle génération de produits, promet le meilleur rapport ergonomie/fonctionnalité du marché.



Depuis plus de 35 ans, l’éditeur ne cesse d’innover, en proposant des solutions intuitives tout en respectant les contraintes métiers de ses clients. Cette année, EBP sort le grand jeu avec sa nouvelle génération de produits. L’éditeur s’est, cette fois-ci, concentré sur le design et l'ergonomie de ses produits de Gestion Commerciale et de Comptabilité. Nouvelle apparence pour une meilleure prise en main. Les fonctionnalités et l'architecture ont été réorganisés avec un parcours plus intuitif et fluide, les opérations courantes sont disponibles en accès direct pour faciliter le quotidien de l’utilisateur. L’ensemble des changements apportés contribue à optimiser la productivité des métiers de la facturation et de la comptabilité.



Pour ce grand changement, EBP fait également évoluer le nom des gammes de ses produits en ACTIV, PRO et ELITE. Disponibles en SaaS ou licence, les gammes permettent d'évoluer selon les besoins fonctionnels ou de la croissance de l'entreprise.

Les points forts de ces nouvelles versions sont :

Une ergonomie de travail intuitive grâce à une architecture entièrement simplifiée

Une navigation fluide dès la première ouverture du logiciel suite à une réorganisation des fonctionnalités

Un gain de temps constaté grâce à un accès direct aux fonctionnalités les plus utilisées

Antoine Sentis, Directeur Marketing et Communication : “Après 10 années d’enrichissement fonctionnel, EBP a fait le choix de se concentrer sur l’expérience utilisateur. Ces deux années de projets ont rassemblé l’ensemble des services du groupe, plus de 2600 jours hommes. Nous sommes vraiment fiers de cette nouvelle génération de produits qui a été élaborée en collaboration directe avec nos clients. Notre plus grande force !“