November 16, 2020 10:18 ET

Spalio mėnesį „Novaturo“ grupė visose rinkose vykdė skrydžius į Kipro ir Kretos kurortus, grupės pajamos siekė 1,9 mln. eurų ir buvo 91 proc. mažesnės nei atitinkamu metu pernai. Bendra šių metų sausio-spalio mėnesių apyvarta pasiekė 32,3 mln. eurų ir buvo 80 proc. mažesnė nei tuo pat laikotarpiu pernai. Per spalio mėnesį Bendrovė aptarnavo 3,3 tūkst. klientų – 90 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Iš viso per sausio-spalio mėnesius bendrovė aptarnavo 47,4 tūkst. klientų, 82 proc. mažiau per pernai.

Bendrovės duomenimis ir toliau išlieka dvi pagrindinės kelionių planavimo tendencijos - kelionės perkamos paskutinę minutę arba keliautojai planuoja jau 2021 metų atostogas. „Suprantame, kad dėl greitai besikeičiančių reikalavimų, ribojimų ir rizikos užsikrėsti virusu planuoti būsimas keliones gali tapti iššūkiu, todėl, prisitaikydami prie šiandienos aplinkybių, keliautojams siūlome papildomų paslaugų, kurios suteikia užtikrintumo planuojant keliones. Lapkričio mėnesį klientams pasiūlėme naują paslaugą „COVID PAUZĖ“, kuri leidžia atidėti kelionę, jei keliautojui prieš kelionę patvirtinamas teigiamas COVID-19 tyrimo rezultatas“, - pasakoja „Novaturo“ grupės vadovė Audronė Keinytė.

Dėl COVID-19 viruso sukeltų ribojimų, visame pasaulyje išryškėjo vietinio turizmo patrauklumas ir poreikis. „Pilotinis vietinio turizmo projektas startavo šią vasarą ir mes matome didelį šio produkto potencialą, todėl ir toliau daug dėmesio skirsime poilsio Baltijos šalyse plėtojimui“, - sako A. Keinytė. Bendrovei skirta 35 tūkst. eurų parama pagal MITA programos „Turizmo inovacijos kelionių organizavimo versle“ projektą ir dalis lėšų bus skiriama inovacinei veiklai plėtoti.

Bendrovė toliau tęsia valdymo struktūros optimizavimą. Dukterinės įmonės Estijoje biuro veiklos organizavimu nuo lapkričio 09 rūpinasi OÜ „Novatours“ darbuotoja Ann Tiedemann, einanti ir pardavimų vadovės pareigas. Dukterinės įmonės valdymą tęs valdyba, kurios nariai – AB „Novaturas“ finansų direktorius Tomas Staškūnas (dukterinės įmonės valdybos narys nuo 2010 m.) ir AB „Novaturas“ įmonių grupės vadovė Audronė Keinytė (dukterinės įmonės valdybos narė nuo 2019 m.). Valdyba ir toliau fokusuojasi į greitą įmonės atsigavimą po pandemijos sukeltos krizės ir tolimesnį pozicijų stiprinimą rinkose.

Bendrovė spalio mėnesį susitarė su „Luminor“ (AB „Luminor“) banku dėl ilgalaikės paskolos mokėjimo atidėjimo bei kredito linijos pratęsimo. Ilgalaikės paskolos dalinių grąžinimų pradžia atidėta 5 mėnesiams iki kitų metų kovo mėn. pabaigos, kredito linijos limitas pratęstas taip pat iki 2021 kovo 31.

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų.

