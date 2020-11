November 16, 2020 11:45 ET

November 16, 2020 11:45 ET

Communiqué de presse – lundi 16 novembre 2020 – 17h45

ARGAN cède un portefeuille de

3 plateformes logistiques à

l’OPPCI Groupama Gan Logistics

ARGAN, unique foncière française cotée spécialisée dans le développement d’entrepôts logistiques PREMIUM, annonce la cession à l’OPPCI Groupama Gan Logistics, géré par Groupama Gan REIM, d’un portefeuille de trois plateformes logistiques totalisant une surface de plus de 50 000 m².

Deux des plateformes logistiques cédées sont situées en région parisienne, à proximité de Meaux (77), la troisième étant située à Lille (59).

L’ensemble du portefeuille est entièrement loué auprès de trois locataires, avec une durée ferme résiduelle des baux d’environ 5,4 ans, et pour un montant de loyer annuel global de 2,5 M€ hors taxes et hors charges.

Le cash généré par cette opération d’arbitrage va être affecté au financement de la stratégie de développement et d’investissement de la Société.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2020

20 janvier : Résultats annuels 2020

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2020, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr











Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr













Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tel : 06 64 12 53 61

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com





