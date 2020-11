COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 16 novembre 2020

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d’octobre 2020 et hypothèse de trafic pour 2021

En octobre 2020, le trafic total du Groupe ADP1 est en baisse de 56,8 % par rapport au mois d’octobre 2019 avec 9,1 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 75,6 % par rapport au mois d’octobre 2019 avec 2,3 millions de passagers accueillis.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. A Paris-Orly, les terminaux ouverts sont Orly 3 et 4. Orly 1 est fermé depuis le 11 novembre au soir.

S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, et concernant l'activité commerciale régulière, l'ensemble des aéroports sont ouverts à tout type de vols commerciaux, certaines restrictions locales pouvant néanmoins s'appliquer. Les aéroports de Delhi et d'Hyderabad, notamment, sont ouverts pour des vols domestiques et pour des liaisons commerciales internationales régulières se limitant aux pays avec lesquels l'Inde a signé des accords bilatéraux.

Pour rappel, le Groupe ADP a signé le 5 novembre un partenariat avec Cerballiance pour faciliter la réalisation des tests de dépistage au départ nécessaires au voyage des passagers aériens2. Avec ce partenariat, les passagers au départ peuvent prendre rendez-vous dans un laboratoire du réseau Cerballiance ou dans un des centres de dépistage Cerballiance en aéroport, installés dès le 6 novembre à Paris-Orly et depuis le 12 novembre à Paris-Charles de Gaulle. Les passagers auront la garantie d'obtenir un résultat sous 48 heures pour un test RT-PCR et sous 1 à 2 heures pour un test antigénique. Ces tests sont à ce jour pris en charge par l'Assurance maladie pour tous les passagers.

Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 79,6 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Amérique du Nord (- 92,8 %), Asie-Pacifique (- 92,4 %), Amérique Latine (-87,7 %), Moyen-Orient (- 81,2 %), Afrique (- 70,5 %), DROM-COM (- 36,6 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 79,7 % ;

Le trafic France est en décroissance de 53,4 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 78,7 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 19,4 %, en retrait de 2,8 points par rapport à octobre 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP1 est en baisse de 61,3 % avec un total de 81,4 millions de passagers accueillis.

Depuis le début de l’année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 67,3 % avec un total de 30,1 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 66,8 %. Le taux de correspondance s'établit à 23,1 %, en hausse de 0,7 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,4 % du capital3, est en baisse de 60,8 % sur le mois d’octobre 2020 et en baisse de 74,7 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 20194. Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 69,6 % depuis le début de l’année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 81,3 % sur le mois d’octobre 2020 et en décroissance de 64,9 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 85,8 % sur le mois d’octobre 2020 et en décroissance de 76,3 % depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 49 % du capital5 depuis le mois de juillet 2020, est en baisse de 66,4 % sur le mois d’octobre 2020.

Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, le Groupe ADP travaille sur une hypothèse de trafic pour l'année 2021 qui serait comparée, pour être plus pertinente, aux données de trafic de l'année 2019. Cette hypothèse 2021 pourrait ainsi s'établir dans une fourchette comprise entre 45% et 55% du trafic de 2019. Elle s'appuierait notamment sur une reprise du trafic lente et progressive à partir d'avril 2021 et l'absence de nouvelles restrictions aux voyages à partir de l'été 2021.



Passagers Oct. 2020 Var. 20/19 Jan.- Oct 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 1 215 906 - 81,7 % 20 489 610 - 68,3 % 31 936 021 - 57,9 % Paris-Orly 1 043 365 - 60,3 % 9 603 389 - 64,8 % 14 189 791 - 55,9 % Total Paris Aéroport 2 259 271 - 75,6 % 3 0 092 999 - 67,3 % 46 125 812 - 57,3 % Santiago du Chili 349 932 - 81,3 % 7 233 378 - 64,9 % 11 259 530 - 54,7 % Amman 102 325 - 85,8 % 1 809 063 - 76,3 % 3 096 755 - 65,1 % New Delhi 2 140 028 -64,4 % 23 089 200 -58,7 % 35 725 490 -47,1 % Hyderabad 806 091 -57,5 % 7 479 373 -58,9 % 11 517 273 -47,3 % Cebu 43 213 -95,7 % 2 634 789 -74,9 % 4 814 437 -61,2 % Total GMR Airports 2 989 332 -66,4 % 33 203 362 -60,7 % 52 057 200 -48,9 % Antalya 1 856 512 - 55,2 % 8 989 075 - 73,1 % 11 257 066 - 68,2 % Ankara 422 535 - 62,6 % 4 400 398 - 62,4 % 6 376 800 - 54,6 % Izmir 523 777 - 51,1 % 4 767 866 - 55,1 % 6 539 775 - 47,6 % Bodrum 208 526 - 43,9 % 1 401 392 - 66,3 % 1 590 845 - 63,4 % Gazipaşa Alanya 38 286 - 65,6 % 235 094 - 76,8 % 323 342 - 70,2 % Médine 98 734 - 78,4 % 2 042 195 - 71,0 % 3 386 565 - 59,1 % Tunisie 32 327 - 87,5 % 306 853 - 89,5 % 434 890 - 85,8 % Géorgie 19 454 - 94,1 % 606 969 - 84,1 % 1 094 502 - 75,0 % Macédoine du Nord 55 187 - 77,0 % 687 768 - 70,0 % 1 073 093 - 59,0 % Zagreb(6) 55 289 - 83,3 % 840 610 - 71,6 % 1 319 032 - 61,3 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk)(7) 3 310 627 - 60,8 % 24 278 220 - 69,6 % 33 395 910 - 62,6 % Total TAV Airports 3 310 627 - 60,8 % 24 278 220 - 74,7 % 33 395 910 - 62,6 %





Mouvements d'avions Oct. 2020 Var. 20/19 Jan.- Oct 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 16 245 - 62,9 % 188 216 - 55,4 % 264 448 - 47,0 % Paris-Orly 8 670 - 51,6 % 73 133 - 60,8 % 104 965 - 52,6 % Total Paris Aéroport 24 915 - 59,6 % 261 349 - 57,0 % 369 413 - 48,7 % Santiago du Chili 3 970 - 69,3 % 51 966 - 60,2 % 78 751 - 50,1 % Amman 1 476 - 77,5 % 20 484 - 69,8 % 32 411 - 59,2 % New Delhi 18 631 -53,3 % 174 191 -52,0 % 252 846 -42,3 % Hyderabad 8 345 -47,5 % 73 497 -51,1 % 106 589 -41,1 % Cebu 548 -93,6 % 25 092 -71,3 % 43 530 -58,1 % Total GMR Airports 27 524 -57,2 % 272 780 -54,6 % 402 965 -44,2 % Antalya 10 653 - 52,1 % 55 825 - 69,5 % 76 491 - 61,2 % Ankara 3 395 - 54,2 % 33 986 - 55,7 % 47 482 - 48,8 % Izmir 4 096 - 38,1 % 34 871 - 46,7 % 46 997 - 39,3 % Bodrum 1 669 - 30,9 % 9 708 - 63,1 % 11 586 - 58,0 % Gazipaşa Alanya 305 - 56,7 % 1 938 - 70,5 % 2 694 - 62,2 % Médine 986 - 72,7 % 16 093 - 68,6 % 25 371 - 57,8 % Tunisie 359 - 78,1 % 3 091 - 82,7 % 4 141 - 78,4 % Géorgie 702 - 77,7 % 10 492 - 71,6 % 15 630 - 64,0 % Macédoine du Nord 713 - 61,1 % 7 680 - 59,0 % 10 751 - 49,9 % Zagreb(6) 1 772 - 56,2 % 18 562 - 51,6 % 25 257 - 43,4 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk)(7) 24 650 - 54,1 % 192 246 - 63,1 % 266 400 - 54,9 % Total TAV Airports 24 650 - 54,1 % 192 246 - 69,6 % 266 400 - 54,9 %





Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Oct. 2020

Var. 20/19 Part dans



trafic total Jan.- Oct. 2020

Var. 20/19 Part dans trafic total France - 53,4 % 29,2 % - 55,4 % 20,3 % Europe - 79,7 % 37,5 % - 69,5 % 41,1 % Autre International



dont - 79,6 % 33,3 % - 69,2 % 38,7 % Afrique - 70,5 % 13,1 % - 65,1 % 11,9 % Amérique du Nord - 92,8 % 3,3 % - 78,4 % 7,3 % Amérique Latine - 87,7 % 1,3 % - 68,2 % 3,0 % Moyen-Orient - 81,2 % 3,8 % - 69,3 % 4,8 % Asie-Pacifique - 92,4 % 2,0 % - 77,4 % 4,4 % DROM-COM - 36,6 % 9,8 % - 44,3 % 7,3 % Total Paris Aéroport - 75,6 % 100,0 % - 67,3 % 100,0 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Oct. 2020 Var. 20/19 Jan.- Oct. 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance(1) 223 862 - 78,7 % 3 415 979 - 66,8 % Taux de correspondance 19,4 % - 2,8 pts 23,1 % + 0,7 pt Taux de remplissage 59,0 % - 27,6 pts 75,3 % - 10,8 pts

(1) Passagers au départ

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 6 61 27 07 39 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

1 Trafic du groupe @100%. Le trafic du groupe @100% ne prend pas en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019 et intègre le trafic des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et Mactan-Cebu International Airport à compter du 1er mars 2020. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic du groupe @100 % est en baisse de 64,1 % depuis le début de l'année. Hors intégration des aéroports de GMR Airports à compter du 1er mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 68,6 % depuis le début de l'année

2 Voir le communiqué de presse du 5 novembre 2020

3 Suite à la mise en œuvre du programme de rachat d'actions de TAV Airports, le Groupe ADP détient 46,38 % du Groupe TAV Airports au 30 septembre 2020 (contre 46,12 % précédemment)

4 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul

5 Voir les communiqués de presse des 20 et 26 février 2020, et du 7 juillet 2020 sur la prise de participation dans la société GMR Airports

6 Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports

7 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul

