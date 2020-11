VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a publié aujourd’hui son rapport annuel 2020 sur la connectivité des communautés autochtones , qui souligne les avantages transformateurs de la connectivité issus des partenariats entre TELUS et les collectivités autochtones de toute la Colombie-Britannique. En collaboration avec les gouvernements autochtones, TELUS a offert une connexion Internet haute vitesse à près de 18 500 maisons, entreprises et carrefours communautaires.



Le rapport partage les histoires de collectivités autochtones de toute la province ainsi que des projets et des avantages concrétisés grâce à une connectivité fiable. Qu’il s’agisse de la revitalisation d’une langue, de l’amélioration des résultats en matière de soins de santé, du développement économique ou de la création d’emploi, l’élargissement de l’accès à Internet haute vitesse des collectivités rend tous ces résultats possibles. Le rapport souligne également les collaborations de TELUS avec des communautés et des organismes autochtones, y compris l’aide offerte pendant la COVID-19, une meilleure couverture mobile le long de l’autoroute 16, des programmes communautaires pour connecter les jeunes à la culture et des services sociaux holistiques.

« Des interactions et une réconciliation véritables avec les peuples autochtones ne peuvent se produire que si nous établissons un dialogue inclusif », affirme Tony Geheran, vice-président à la direction et chef des services aux clients de TELUS. « Nous sommes fiers des solides relations de collaboration établies avec les gouvernements et les collectivités autochtones afin de procurer une connectivité de calibre mondial à un plus grand nombre d’entre elles tout en appuyant leurs objectifs à long terme et en témoignant de l’engagement de TELUS à tenir compte du rapport Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. »

En chiffres :

178 communautés autochtones desservies par TELUS

Environ 18 500 maisons, entreprises et carrefours communautaires branchés à Internet haute vitesse

56 communautés autochtones connectées au réseau TELUS PureFibre

87 territoires autochtones (réserves, territoires visés par des traités et territoires autonomes) connectés au réseau TELUS PureFibre

128 communautés autochtones et 430 territoires autochtones connectés à nos réseaux d’accès Internet haute vitesse mobile



Plus de 25 millions de dollars ont été investis à ce jour pour connecter les communautés autochtones de la Colombie-Britannique à notre réseau PureFibre, y compris pour améliorer les connexions filaires et mobiles. TELUS collabore avec les gouvernements autochtones, fédéral, provinciaux et municipaux ainsi que des partenaires tels que All Nations Trust Company (ANTCO), le projet Pathways to Technology et le Comité directeur sur l’éducation des Premières Nations (FNESC) pour élargir l’accès des collectivités autochtones aux technologies transformatrices. Avec la pandémie de COVID-19, ces partenariats sont encore plus essentiels.

En 2019, avec l’aide financière de Pathways to Technology, TELUS a pu offrir un accès au réseau TELUS PureFibre aux Premières Nations Esk’etemc et Xatśūll dans le centre de la Colombie-Britannique. La Première Nation Esk’etemc utilisera son réseau nouvellement élargi pour favoriser la préservation de la culture et accroître la clientèle des entreprises locales. La connectivité a aussi grandement amélioré les communications du gouvernement de cette nation avec ses membres.

« On nous demandait souvent de partager les réunions communautaires en ligne afin que les membres à mobilité réduite ou qui habitent à l’extérieur de la communauté puissent participer. Cependant, en raison de la bande passante limitée, les temps de téléversement étaient insupportables et peu pratiques », explique Jonathan Hand, coordonnateur des communications et du développement communautaire de la Première Nation Esk’etemc. « Maintenant, nous pouvons transmettre l’information aux membres rapidement grâce à la diffusion en continu ou aux communications en temps réel. Cela a véritablement transformé la prestation de services à nos membres. »

Au sein de la Première Nation Xatśūll, la connexion au réseau TELUS PureFibre a révolutionné le fonctionnement du gouvernement en générant des économies d’argent et de ressources et, surtout, en permettant à cette nation de se concentrer sur l’atteinte de ses objectifs stratégiques.

« Notre site Web et notre logiciel de courriel sont plus fonctionnels », affirme Sherri Sellars, chef des Xatśūll, et nous avons un service de TI interne pour la toute première fois. « Nous avons tout simplifié, des alarmes jusqu’au soutien informatique. Maintenant, les nombreuses entreprises sur notre territoire peuvent faire des affaires en ligne, ce qui génère plus de possibilités. »

L’haislakala, la langue des Haislas, est un lien essentiel entre les habitants et leur territoire. L’arrivée du réseau TELUS PureFibre permet aux membres de la communauté, qu’ils habitent ou non sur leur territoire, d’accéder à des ressources en ligne telles que des vidéos et des cours de langue. Ainsi, ils peuvent non seulement apprendre l’haislakala, mais aussi renouer avec leur culture. Teresa Windsor, membre de la nation Haisla, soutient que la revitalisation de l’haislakala a procuré des avantages importants à sa collectivité.

« L’haislakala, ce n’est pas seulement un moyen de communication, c’est aussi un symbole tangible de culture et d’identité nationale qui exprime les valeurs haisla et constitue une fenêtre sur notre monde unique », explique Mme Windsor. « En apprenant ma langue, j’ai acquis beaucoup de confiance et de force, et ces bienfaits se répercutent ensuite sur ma famille, ma famille étendue et ma collectivité. Entendre toutes les générations parler l’haislakala me remplit d’espoir. »

La collectivité T’exelc, aussi connue sous le nom de Première Nation de Williams Lake (WLFN), a une population de près de 800 membres, dont plus de 200 vivent dans leur communauté principale située au sud-est de la ville de Williams Lake. En 2018, WLFN a demandé à TELUS si une collaboration était possible pour brancher la collectivité au réseau à fibre optique de nouvelle génération de TELUS. Avec l’aide de WLFN et du programme de financement Connecting BC du gouvernement de la Colombie-Britannique, le réseau TELUS PureFibre a été activé pendant l’été.

« L’accès à Internet haute vitesse est un objectif de notre gouvernement depuis de nombreuses années », indique le chef Willie Sellars. « En tant que dirigeants de notre communauté, nous sommes déterminés à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Des services tels qu’un accès Internet fiable sont nécessaires dans le monde moderne. »

