November 16, 2020 13:30 ET

VIDELIO

Activité du troisième trimestre 2020

Paris, le 16 novembre 2020

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 (1) 2019 Publié Comparable M€ M€ Premier trimestre 55,3 57,4 -3,6 % -1,9 % Deuxième trimestre 33,0 62,4 -47,2 % -47,6 % Troisième trimestre 52,3 58,9 -11,1 % -12,0 % TOTAL 140,6 178,7 - 21,3 % - 20,9 %

(1) Non audités.

ACTIVITE AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 2020 ET EN CUMUL AU 30 SEPTEMBRE 2020

VIDELIO réalise un chiffre d’affaires de 52,3 M€ au 3ème trimestre 2020, en repli de 11,1 % à périmètre publié par rapport à celui du 3ème trimestre 2019 et de 12,0 % à périmètre comparable (c’est-à-dire en excluant la société Nevicom SA).

Le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 140,6 M€ au 30 septembre 2020, contre 178,7 M€ au 30 septembre 2019, soit une diminution de 21,3 %. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant la société Nevicom SA, le chiffre d’affaires du groupe VIDELIO est en repli de 20,9 % sur les 9 premiers mois de 2020.

Ce recul sur le 3ème trimestre est nettement inférieur au recul du 2ème trimestre, ce qui montre une reprise de l’activité après la fin du premier confinement survenu de mars à mai 2020.

Contributions par secteur

Le chiffre d’affaires cumulé au 30 septembre 2020 du secteur « Corporate » est de 68,4 M€ contre 73,9 M€ au 30 septembre 2019. A périmètre publié, la diminution du chiffre d’affaires est de 7,4 % (8,5 % à périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant la société Nevicom SA). L’activité du 3ème trimestre 2020 augmente de +2,3 % avec un chiffre d’affaires de 26,4 M€ contre 25,8 M€ au 3ème trimestre 2019.

A périmètre publié, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en diminution de 31,1 % au 30 septembre 2020 et s’établit à 72,2 M€ contre 104,8 M€ au 30 septembre 2019. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant le chiffre d’affaires de la Business Unit Diversity, de VIDELIO - Middle East et VIDELIO - Media Ltd, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en repli de 29,8 %. L’activité du 3ème trimestre 2020 diminue de 21,5 % avec un chiffre d’affaires de 25,9 M€ contre 33,1 M€ au 3ème trimestre 2019.

OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TROISIEME TRIMESTRE 2020 ET EVENEMENTS SUBSEQUENTS

Changement au sein du directoire

VIDELIO annonce que M. Jean-Philippe Melet cesse ce jour ses fonctions de président et membre du directoire.

Le conseil de surveillance a confié à M. Guillaume Durieux, actuel directeur général, la présidence du directoire par intérim. Le directoire est désormais composé de Guillaume Durieux, Christophe Grignon et Olivier Rousselière.

Impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur l’activité et les résultats de l’année 2020

Dans un contexte marqué par la deuxième vague de la crise sanitaire et en dépit des annulations qui perdurent dans l’activité événementielle, les résultats du 3ème trimestre et la poursuite des chantiers dans les activités Cruise et Corporate montrent la reprise d’une certaine dynamique.

VIDELIO est confiant sur sa capacité à réaliser un 4ème trimestre 2020 équivalent au 3ème trimestre en terme d’activité.

Il est rappelé qu’un rapport financier semestriel a été diffusé le 29 septembre 2020 et qu’un document d’enregistrement universel a été déposé le 6 avril 2020 auprès de l’AMF sous le numéro D.20-0256, indiquant notamment les principaux facteurs de risque auxquels la société est exposée.

Euronext Paris Compartiment C – Code ISIN FR0000066680 – Mnémonique VDLO www.videlio.com

