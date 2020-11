CHALK RIVER, Ontario, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), principal organisme canadien de science et de technologie nucléaires, sont heureux d’annoncer qu’ils ont lancé un appel de propositions pour la deuxième ronde de leur programme de l’Initiative canadienne de recherche nucléaire (ICRN). Lancé en 2019, le programme de l’ICRN a été établi par les LNC afin d’accélérer le déploiement de petits réacteurs modulaires (PRM) au Canada. Cette année, la taille et la portée du programme ont augmenté pour intégrer toutes les conceptions de réacteurs avancés (RA), y compris les réacteurs de la prochaine génération branchés au réseau et les technologies de fusion.



Le programme annuel compte de nombreux avantages, il permet notamment aux participants d’optimiser les ressources, de mettre en commun leurs connaissances techniques et d’avoir accès à l’expertise des LNC pour faire progresser la commercialisation des technologies de PRM et de RA. La date limite de présentation des propositions pour cette deuxième série de projets est le 4 janvier 2021, et les projets seront sélectionnés au printemps 2021.

« En tant que source d’énergie propre, sûre et à faibles émissions de carbone, les réacteurs avancés représentent l’avenir de l’énergie nucléaire au Canada, a déclaré Jeff Griffin, vice-président, Sciences et technologie des LNC. Faire de cette vision une réalité exige des progrès continus dans la recherche et le développement à l’égard des conceptions, des technologies et des systèmes de PRM et de RA. La première année de cette initiative a été un franc succès dans la poursuite de cet objectif et nous avons hâte de collaborer avec les fournisseurs de PRM et de RA du monde entier pour faire progresser encore plus ces technologies dans le cadre de la deuxième ronde de cette initiative. »

Les LNC ont reçu une forte réponse à leur premier appel de propositions pour le programme de l’ICRN en 2019, recevant des demandes de certains des principaux fournisseurs de PRM au Canada et à l’étranger. Les LNC se sont associés à quatre entreprises (Terrestrial Energy, Kairos Power, Ultra Safe Nuclear Corporation et Moltex) dans le cadre de projets couvrant des domaines d’intérêt tels que l’analyse du marché, le développement du combustible, les garanties relatives aux réacteurs, la gestion du tritium, etc.

Pour le second appel, les propositions de recherche doivent s’aligner sur des thèmes tels que les systèmes de réacteurs avancés, la recherche sur la fusion et les technologies nucléaires propres. Une fois l’examen technique de la proposition terminé par les LNC, un plan de projet sera élaboré en collaboration avec le demandeur afin d’établir la portée, le budget et les produits livrables du projet. Les LNC effectueront une évaluation finale des plans de projet proposés afin de procéder à la sélection finale et à l’approbation des candidats retenus.

« Comme pour toute entreprise de cette ampleur, l’arrivée des PRM et des RA au Canada exige des recherches et une planification importantes dans un certain nombre de domaines différents, allant de la sécurité du combustible et de la cybersécurité aux garanties et à la gestion des déchets, a commenté Lou Riccoboni, vice-président, Affaires générales des LNC. Les LNC accueillent certains des plus grands experts du Canada et abritent les installations et l’équipement les plus avancés. Nous voulons mettre ces ressources à la disposition des développeurs pour les aider à faire progresser leurs technologies. C’est là que notre programme de l’ICRN entre en jeu, et nous constatons déjà un vif intérêt de la part de l’industrie pour la deuxième ronde. »

Les LNC cherchent à démontrer la viabilité commerciale des PRM et des RA et à se positionner comme chef de file mondial en matière de soutien à la mise à l’essai de prototypes et au développement de la technologie, avec l’objectif d’implanter un PRM d’ici 2026. Dans le cadre du programme, les LNC ont lancé une invitation en 2018 aux développeurs de PRM pour la construction et l’exploitation d’un réacteur de démonstration de PRM sur un site géré par les LNC. À l’heure actuelle, quatre promoteurs sont engagés dans différentes phases du processus. Les LNC font également progresser l’établissement d’un parc de recherche sur l’innovation et la démonstration de technologies d’énergie propre, qui offrira aux développeurs de PRM et de RA l’occasion de faire la démonstration d’applications et de méthodes d’intégration pour leurs technologies.

Pour en savoir plus sur les Laboratoires Nucléaires Canadiens et leur programme de petits réacteurs modulaires, veuillez consulter le site www.cnl.ca/prm. Pour de plus amples renseignements sur le programme de l’ICRN et sur la façon de soumettre une proposition, veuillez consulter le site www.cnl.ca/cnri.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en technologie et en sciences nucléaires. Ils offrent des capacités et des solutions uniques dans un vaste éventail d’industries. En participant activement à des travaux de recherche et de développement dirigés par l’industrie dans les secteurs du nucléaire, des transports, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, ils offrent des solutions qui maintiennent la compétitivité de ces secteurs sur la scène internationale.

Grâce à des investissements réguliers dans de nouvelles installations et à un mandat précis, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont bien positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de rendement appuyée par une solide culture de sûreté est au cœur de toutes nos activités.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme complète de services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter le site www.cnl.ca/fr ou envoyer un courriel à l’adresse communications@cnl.ca.



Personne-ressource aux LNC :

Patrick Quinn

Directeur, Communications de l’entreprise

LNC, 1-866-886-2325