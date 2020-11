Un plan de relève est en place



MONTREAL, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce que Paul Bourque, chef de la direction financière, quittera la compagnie à fin de l’année.

Deborah Dumoulin, anciennement associée chez PwC Canada et plus récemment vice-présidente des finances et des rapports financiers à la Corporation Fiera Capital, agit présentement à titre de conseillère stratégique chez mdf commerce. Ayant une vaste experience en gestion financière et opérationnelle, Deborah travaillera avec Paul pendant une période de transition et assumera le rôle de chef de la direction financière en janvier.

« La contribution de Paul à la société a été inestimable », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Son travail a aidé l’entreprise à croître efficacement au fil des ans et nous a amenés à une position de solidité financière qui nous permettra d’exécuter notre plan stratégique. Il restera avec nous jusqu’à la fin du mois de décembre pour assurer une transition en douceur. La vaste expérience internationale de Deborah sera d’une grande valeur alors que nous continuons d’accélérer nos plans de croissance ».

