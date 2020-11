NEW YORK, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d'immunothérapies fondées sur des cellules CAR-T allogéniques ingénierées (UCART), annonce la nomination de Kyung Nam-Wortman en tant que vice-présidente exécutive, directrice des ressources humaines. Kyung Nam-Wortman est basée sur le site de Cellectis à New York et rejoint le comité exécutif de l’entreprise.



« Ky est une directrice des ressources humaines accomplie, qui apporte à Cellectis plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs biotechnologique et biopharmaceutique. Ky sera en charge de la stratégie des ressources humaines, et contribuera à la mission principale de la Société qui consiste à mener nos produits candidats jusqu’à leur commercialisation, » a déclaré le Dr André Choulika, Directeur Général de Cellectis. « Ky a travaillé à l’international pour certaines des entreprises biopharmaceutiques les plus prospères et dispose d’une vaste connaissance des différents aspects des ressources humaines. Ses collaborations avec des leaders de la biotech afin de maximiser le capital humain fera d'elle un atout inestimable pour notre équipe en pleine croissance. »

Dans ses nouvelles fonctions chez Cellectis, Kyung Nam-Wortman travaillera en étroite collaboration avec le Dr André Choulika et l'équipe de direction pour s'assurer que la Société suit sa feuille de route grâce au recrutement et à la rétention des meilleurs talents. Elle s’emploiera également à développer et valoriser la culture dynamique et inclusive de Cellectis, tout en optimisant le département ressources humaines.

Kyung Nam-Wortman rejoint Cellectis après avoir travaillé chez Achillion (récemment acquis par Alexion en janvier 2020) où elle occupait les fonctions de Vice-présidente sénior, Responsable des ressources humaines, Responsable des technologies de l'information, des installations et de la communication interne. Chez Achillion, elle était chargée de diriger les composantes stratégiques et opérationnelles des fonctions susmentionnées.

Avant de rejoindre Achillion, Kyung Nam-Wortman était Vice-présidente et Responsable de la gestion des talents à l’échelle mondiale et des capacités organisationnelles chez Zoetis, où elle a soutenu la scission de l'unité commerciale de santé animale de Pfizer lors de son introduction en bourse. Elle était également responsable de la création de la fonction de gestion des talents à l’échelle mondiale chez Zoetis pour développer la croissance de la Société dans le monde entier. Elle a également occupé divers postes de direction dans le domaine des ressources humaines pour les unités commerciales et les divisions de Pfizer avec des responsabilités régionales et mondiales.

En plus de son expérience en biotechnologie et biopharma, Kyung Nam-Wortman dispose de 14 années d'expérience dans le secteur du conseil en gestion du changement stratégique et organisationnel chez Delta Consulting Group et chez IBM. Elle est diplômée d’une licence en marketing de la New York University Stern School of Business et d’un master en gestion des ressources humaines / développement organisationnel de la New School of Social Research.

« Dès le premier jour, le dévouement de Cellectis à développer un traitement pour les patients atteints de cancer grâce à sa technologie d'édition du génome a profondément résonné en moi. J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour aider à façonner l'avenir de la Société, » a déclaré Kyung Nam-Wortman. « Le succès de toute entreprise réside en premier lieu dans ses employés et sa culture. Continuer à trouver et à développer les meilleurs talents pour une organisation aussi axée sur ses objectifs sera de la plus haute importance pour moi et, pour Cellectis. »

À propos de Cellectis

Cellectis développe les toutes premières immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancers. En capitalisant sur ses 20 ans d'expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour cibler et éliminer les cellules cancéreuses.

Dans le cadre de son engagement dans la recherche de thérapies contre le cancer, Cellectis a vocation à développer des produits candidats UCART susceptibles de sauver la vie de patients atteints de certains types de cancer, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B et le myélome multiple.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implanté à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

