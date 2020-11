Dassault Systèmes actualise son plan de croissance pluriannuel :

taux de croissance annuel moyen de son BNPA non-IFRS

d'environ 13% pour la période 2020-2024, objectif de 6 euros

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — 17 novembre 2020 — Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), à l'occasion de son « Capital Markets Day 2020 » actualise son plan de croissance pluriannuel 2019-2023 initialement présenté en juin 2018.

Le « Capital Markets Day », dédié aux investisseurs et analystes, est organisé en ligne et inclut notamment des présentations par des clients et des membres de l'équipe de Direction du Groupe.

Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration, Directeur général, déclare :

« Au cours des cinq années à venir, nous devrions être en mesure d’augmenter la contribution de Dassault Systèmes aux secteurs de l’économie que nous servons, à l'environnement et à la santé, en tirant parti de la plateformisation de l'industrie et des solutions d’intelligence des données. Les initiatives d’innovation durables, qui génèrent une demande de modélisation de données et de simulation dans le secteur Manufacturier, constituent un marché prometteur pour Dassault Systèmes. Par exemple, nous travaillons avec nos clients à redéfinir l'avenir de la mobilité en offrant une expérience totalement intégrée du produit, de la conception à l'ingénierie et aux nouveaux services qui y sont associés. Pour nos clients centrés sur le consommateur, nos solutions industrielles sont essentielles pour, sur leurs marchés, répondre les premiers à l'évolution des comportements des utilisateurs dans de nombreux aspects de leur vie. Nous travaillons également avec les acteurs des Sciences de la vie et Santé pour les aider à se recentrer sur le patient. Enfin, nous contribuons aux initiatives de nombreux secteurs industriels, entités gouvernementales et nouveaux acteurs disruptifs émergents pour réinventer les Infrastructures et Villes et créer un avenir durable.

Plus largement, nous avons fixé au début de cette année les ambitions de Dassault Systèmes pour les prochaines décennies en relevant le défi de la création du double numérique du corps humain. En l’ajoutant aux possibilités de nos trois secteurs aujourd’hui, nous nous positionnons, grâce à nos initiatives de Recherche & Développement, sur un marché accessible que nous estimons à 100 milliards de dollars. »

Pascal Daloz, Directeur des opérations et Directeur financier de Dassault Systèmes, ajoute :

« Depuis notre Capital Markets Day de mi-2018, nous avons significativement progressé sur les plans financier, commercial et opérationnel, en doublant en cinq ans, entre 2014 et 2019, notre BNPA non-IFRS. Notre marché logiciel total adressable (TAM) est passé de 28 à 41 milliards de dollars, nous avons atteint notre objectif d’un équilibre à 50-50 entre secteurs industriels historique et de diversification et une nouvelle génération de managers est venue enrichir notre équipe de direction. Dassault Systèmes adresse désormais trois secteurs majeurs de l'économie mondiale avec une place de leader pour deux d'entre eux – Industries Manufacturières et Sciences de la vie et Santé.

En matière de perspectives, nous sommes en mesure de doubler à nouveau notre BNPA non-IFRS et de le porter à environ 6 euros par action en 2024, grâce à l’adoption de la 3DEXPERIENCE par notre base installée et par de nouveaux clients.

En substance, nous considérons que les opportunités de marché pour Dassault Systèmes sont prometteuses. Les hypothèses qui sous-tendent nos objectifs à 5 ans comprennent une progression du chiffre d’affaires non-IFRS d’environ 10% à taux de change constants, soutenue par une croissance de plus de 10% du chiffre d'affaires non-IFRS des secteurs Sciences de la vie et Santé et Infrastructures et Villes. Ces hypothèses intègrent également une augmentation de la marge opérationnelle non-IFRS d'environ 290 points de base, qui correspond à un taux de croissance annuel moyen du BNPA non-IFRS d'environ 13% sur cinq ans. Nos initiatives en matière de chiffre d’affaires devraient selon toutes probabilités augmenter notre base installée Cloud, qui pourrait représenter environ 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires non-IFRS Cloud en 2025. Enfin, nous envisageons une progression significative de nos flux de trésorerie d’exploitation, qui devraient s’établir sur la période 2020-2024 à environ 1,5 milliards d’euros en moyenne annuelle, nous conférant une flexibilité financière significative pour mener à bien notre stratégie. »

Avertissement concernant les déclarations relatives à l’information prospective du Groupe

Les déclarations contenues dans le présent document qui ne sont pas des faits historiques mais expriment des attentes ou des objectifs futurs, comprenant sans s'y limiter, les déclarations concernant le BNPA non IFRS du Groupe ou le cadre de sa performance financière, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les vues et les hypothèses actuelles de la direction de Dassault Systèmes et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Les résultats ou performances réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations en raison d'une série de facteurs.

Les résultats du Groupe peuvent être matériellement affectées négativement par de nombreux risques et incertitudes, décrits dans le chapitre « facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel 2019 enregistré auprès de l’AMF le 19 mars 2020 et mis à jour lors de la publication du Rapport financier semestriel au 30 juin 2020 enregistré auprès de l’AMF le 24 juillet 2020, tous deux disponibles sur le site web du Groupe www.3ds.com .

En particulier, veuillez vous référer au facteur de risque « Environnement économique incertain au niveau mondial » dans la section 1.7.1.1 du Document d’enregistrement universel qui figure ci-dessous :

« A la lumière des incertitudes concernant les conditions économiques, commerciales, sociales, sanitaires et géopolitiques au niveau mondial, le chiffre d'affaires, le résultat net et les flux de trésorerie de Dassault Systèmes peuvent croître plus lentement, que ce soit sur une base annuelle ou trimestrielle, principalement en raison des facteurs suivants :

le déploiement des solutions de Dassault Systèmes peut représenter une grande partie des investissements d'un client dans la technologie logicielle. Les décisions de faire un tel investissement sont influencées par l'environnement économique dans lequel les clients opèrent. Des conditions géopolitiques, économiques et sanitaires mondiales incertaines et le manque de visibilité ou de ressources financières peuvent amener certains clients, par exemple dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou des ressources naturelles, à réduire, reporter ou mettre fin à leurs investissements, ou à réduire ou ne pas renouveler la maintenance en cours payée pour leur base installée, ce qui affecte le chiffre d’affaires des clients plus importants avec leurs sous-traitants respectifs ; "le cycle de vente des produits" de Dassault Systèmes - déjà relativement long en raison de la nature stratégique de ces investissements pour les clients - pourrait encore s'allonger ;

la situation politique, économique et monétaire dans certaines régions géographiques où Dassault Systèmes opère pourrait devenir plus instable et, par exemple, entraîner un durcissement des règles de conformité à l'exportation ou la modification des régimes tarifaires actuels ;

les conditions sanitaires dans certaines zones géographiques où Dassault Systèmes opère auront un impact sur la situation économique de ces régions. Plus précisément, il n'est pas possible de prévoir l'impact, la durée et l'étendue des dommages causés par la pandémie de la COVID-19 à la date de publication du présent document. Les conditions sanitaires, y compris la pandémie de la COVID-19, peuvent présenter des risques pour la santé et la capacité à voyager des employés de Dassault Systèmes ; et

la pression continue ou la volatilité des prix des matières premières et de l'énergie pourrait également ralentir les efforts de diversification de Dassault Systèmes dans de nouvelles industries.



Dassault Systèmes s'efforce de prendre en considération ces perspectives macroéconomiques incertaines. Toutefois, les résultats commerciaux de Dassault Systèmes pourraient ne pas évoluer comme prévu. De plus, en raison de facteurs affectant les ventes de produits et services de Dassault Systèmes, il peut y avoir un décalage important entre l'amélioration de la situation économique et commerciale mondiale et la reprise des résultats du Groupe.

Le contexte économique (tel que notamment provoqué par la pandémie de la COVID-19) peut également avoir un impact négatif sur la situation financière ou les capacités de financement des clients existants et potentiels, des partenaires commerciaux et technologiques de Dassault Systèmes, dont certains peuvent être contraints de fermer temporairement des sites ou de cesser leurs activités en raison de problèmes de trésorerie et de rentabilité. La capacité de Dassault Systèmes à recouvrer les créances en cours peut être affectée. En outre, l'environnement économique pourrait générer une pression accrue sur les prix, les clients cherchant à obtenir des prix plus bas auprès de divers concurrents, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le chiffre d'affaires, les performances financières et la position de Dassault Systèmes sur le marché

L'objectif de BNPA non-IFRS 2020-2024 du Groupe et les principales estimations financières sous-jacentes sont basées sur les principaux taux de change suivants sur cette période : 1) un taux de change moyen de 1,20 dollar US pour 1,00 euro ; 2) un taux de change moyen de 125,0 yens pour 1,00 euro avant couverture ; ainsi que 3) le maintien des taux de change actuels pour les autres principales devises dans lesquelles le Groupe effectue ses opérations. Cependant, les variations des cours des devises peuvent affecter significativement les résultats du Groupe.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS du Groupe peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés. Un certain nombre de limitations spécifiques relatives à ces mesures non-IFRS et les raisons de présenter une information financière en non-IFRS sont détaillées dans le Document d'enregistrement universel 2019 déposé auprès de l’AMF le 19 mars 2020.

A propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la 3DEXPERIENCE Company, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d’imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production.

Les 20 000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 270 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr

3DEXPERIENCE, l'icône de la boussole, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou des marques déposées de Dassault Systèmes, une société européenne française (Registre du commerce de Versailles # B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation des marques de Dassault Systèmes ou de ses filiales est soumise à leur approbation écrite expresse.

