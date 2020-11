PERSBERICHT

Biocartis kondigt publicatie van grote vergelijkende multi-center studie aan met Idylla™ MSI Assay die zeer laag faalpercentage en uitstekende overeenstemming met referentiemethoden aantoont

Mechelen, België, 17 november 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de publicatie aan van een wereldwijde ‘real-world’ multi-center study1 met zijn Idylla™ MSI Assay. Deze multicenter studie is de grootste tot nu toe voor Biocartis en toont uitstekende performantie van de Idylla™ MSI Assay2 met een zeer laag uitvalspercentage.

In deze real-world wereldwijde studie voerden 44 klinische centra Idylla™ MSI testing uit op 1.301 gearchiveerde FFPE3 weefselsecties van colorectale (darm)kanker. De resultaten van Idylla™ werden vergeleken met routinematige diagnostische tests op die sites, en ze toonden een uitstekende overeenstemming met de immunohistochemie (96%4) en routinematige moleculaire methoden (98%)5 aan. Bovendien was het faalpercentage van de Idylla™ MSI Assay zeer laag (0,23%; 3/1301), wat de robuustheid van de Idylla™ MSI Assay onderstreept.

‘Microsatellite instability’ (MSI) is het resultaat van de inactivering van het zogenaamde DNA mismatch repair (MMR) systeem van het lichaam. Als gevolg daarvan worden fouten die normaal gesproken spontaan optreden tijdens de DNA-replicatie, niet meer gecorrigeerd, wat bijdraagt aan tumorgroei- en evolutie. Microsatellite instability (MSI) is aanwezig in 15-20% van de primaire colorectale (darm) kankers en de MSI-status wordt beoordeeld om Lynch syndroom6 op te sporen, adjuvante chemotherapie te begeleiden, de prognose te bepalen en te gebruiken als een begeleidende test voor checkpointblokkade-remmers. Traditioneel wordt de MSI-status bepaald door immunohistochemie7 of moleculair diagnostische testmethoden. Hoewel het wordt aanbevolen voor alle colorectale (darm-), endometriale en verschillende andere kankers8, blijft MSI testing vandaag de dag onderbenut omdat de huidige methoden zeer complex zijn.

De volledige geautomatiseerde Idylla™ MSI Test 9 (CE-IVD) werd ontwikkeld om deze nadelen te overbruggen en levert informatie over de MSI status10 binnen ongeveer 150 minuten vanop slechts één stukje FFPE tumorweefsel, zonder de nood aan een referentiestaal.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, reageerde: “We zijn blij met deze zeer grote en sterke dataset voor onze Idylla™ MSI Test. MSI wordt in toenemende mate gebruikt als een biomarker die therapieën begeleidt of de prognose bepaalt voor een groeiend aantal kankers. Wij geloven dat de unieke aspecten van de Idylla™ MSI Test, die duidelijk grote voordelen laat zien ten opzichte van de huidige MSI testing methoden op de markt, een bredere penetratie van MSI testing mogelijk zou kunnen maken. Zeer grote, wereldwijde studies zoals deze dragen echt bij aan het aantonen van de unieke kenmerken van onze Idylla™ MSI Test.”

De studie werd gepubliceerd in Virchows Archive1 en is hier ter beschikking online. De Idylla™ MSI Test kreeg zijn CE-markering op 28 februari 2019. Voor meer info, bezoek de Biocartis website .

