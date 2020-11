Communiqué de presse

Paris, le 17 novembre 2020 à 7h30

Innovation, conquête commerciale, déploiements massifs, croissance de l’activité en France : au 3ème trimestre, iliad réaffirme ses fondamentaux

Au 3ème trimestre 2020, le Groupe iliad réaffirme ses fondamentaux : l’innovation, avec le succès de la Freebox Pop, la croissance, qui s’est traduite par l’acquisition de l’opérateur Play, la conquête commerciale en France et en Italie et des déploiements soutenus de réseaux sur tous les territoires. iliad affiche une solide performance économique ce trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 6,3%.

Le Groupe iliad est n°1 en France sur les recrutements d’abonnés Fixe ce trimestre.

Avec un total de 99 000 nouveaux abonnés nets ce trimestre, iliad enregistre ce trimestre sa meilleure performance depuis le 4ème trimestre 2012. Ces résultats sont liés à :

Une hausse des ventes brutes due au succès commercial de la Freebox Pop, qui a séduit un très grand nombre d’abonnés en moins de 3 mois, ainsi qu’au regain de demandes enregistré pour la Freebox Delta.



due au succès commercial de la Freebox Pop, qui a séduit un très grand nombre d’abonnés en moins de 3 mois, ainsi qu’au regain de demandes enregistré pour la Freebox Delta. Un record de recrutements sur la Fibre, avec 299 000 nouveaux abonnés au 3ème trimestre 2020 et une base qui dépasse désormais les 2,5 millions d’abonnés.

Les bons résultats de ce trimestre viennent confirmer le retour structurel de la croissance en France pour iliad.

La performance économique solide du 3ème trimestre 2020 reflète le succès commercial.

Le Groupe enregistre une hausse de 6,3% de son chiffre d’affaires Groupe.



de son chiffre d’affaires Groupe. En France, le chiffre d’affaires France s’établit à 1 252 millions d’euros, en hausse de 1,9% malgré une baisse significative des revenus de roaming ce trimestre. En Italie, le chiffre d'affaires s'établit à 171 millions d'euros, en hausse de 56,3% grâce à la croissance de la base d'abonnés.

Les déploiements des réseaux Fixe et Mobile du Groupe se sont poursuivis à un rythme soutenu ce trimestre.

En France , iliad a déployé plus de 550 nouveaux sites mobiles et équipé près de 1 300 sites en 700 MHz. Le Groupe compte aujourd’hui 18 800 sites mobiles sur tout le territoire métropolitain et couvre 97,8% de la population en 4G. iliad est l’opérateur ayant déployé le plus grand nombre de nouveaux sites 4G en métropole depuis le début de l’année.



, iliad a déployé plus de 550 nouveaux sites mobiles et équipé près de 1 300 sites en 700 MHz. Le Groupe compte aujourd’hui 18 800 sites mobiles sur tout le territoire métropolitain et couvre 97,8% de la population en 4G. iliad est l’opérateur ayant déployé le plus grand nombre de nouveaux sites 4G en métropole depuis le début de l’année. En Italie, iliad a déployé près de 770 sites mobiles au 3ème trimestre et a atteint fin octobre son objectif d’avoir, en 2020, plus de 5 000 sites actifs.

Le Groupe iliad a annoncé le 21 septembre son intention d’acquérir l’opérateur mobile polonais Play en lançant une offre publique d’achat et en sécurisant un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence.

Cette opération a obtenu le 27 octobre l’aval de la Commission Européenne, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l’histoire du Groupe iliad.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad :

« Malgré la crise sanitaire et le contexte compliqué, iliad maintient le cap avec solidité et solidarité et affirme ses fondamentaux : l’innovation avec le lancement de la Freebox Pop et l’application Free-Ligue 1 Uber Eats, la conquête commerciale en France et en Italie, le dynamisme de ses déploiements réseaux et la croissance avec l’acquisition de Play. Le Groupe iliad continue d’être un employeur dynamique avec la création de plus 400 emplois nets en France depuis le début de l’année. Le sens de notre action collective n’a jamais été aussi important : la connectivité pour tous !"

Principaux indicateurs opérationnels au 30.09.2020

France 30/09/20 30/06/20 Var. sur 3 mois Nombre total d’abonnés mobiles France 13 476k 13 406k +70k • Dont Forfait Free 4G illimitée* 8 503k 8 383k +120k • Dont Forfait Voix 4 973k 5 023k -50k Consommation 4G moyenne (en Go/mois/abonné) 16,0 16,6 -0,6 Nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit 6 671k 6 572k +99k • Dont Fibre 2 517k 2 218k +299k • Taux d’adoption de la Fibre 37,7% 33,7% +4,0pts Nombre total d’abonnés France 20 147k 19 978k +169k Prises raccordables en Fibre 18 200k 16 750k +1 450k T3 2020 T2 2020 T3 2019 ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) ** 31,8 31,9 32,5 Hors offre livres numériques 31,8 31,9 31,6 ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) ** 10,9 10,2 10,6 Hors offre livres numériques 10,9 10,2 10,3 Italie 30/09/20 30/06/20 Var. sur 3 mois Nombre total d’abonnés mobiles Italie 6 840 k 6 260 k +580k

* 50/100 Go pour les non abonnés Freebox

** voir définitions dans glossaire







Chiffre d’affaires consolidé à fin septembre

Le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 6,6% sur les neuf premiers mois de l’année, tiré par (i) la poursuite de la bonne dynamique commerciale en Italie (483 millions de chiffre d’affaires sur 9 mois), (ii) la hausse du chiffre d’affaires services en France (+1,8%) qui absorbe (iii) la baisse des ventes d’équipements de 14,2%.

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 30 septembre 2020 et au 30 septembre 2019.

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre à fin septembre





En millions d’euros T3 20 T3 19 Variation (%) 9M 20 9M 19 Variation (%) Chiffre d’affaires France 1 252 1 229 1,9% 3 728 3 660 1,8% Par type de revenus : - Service Fixe 673 661 1,7% 2 009 1 973 1,8% - Service Mobile 537 524 2,4% 1 578 1 521 3,7% dont facturé aux abonnés 439 423 4,0% 1 270 1 212 4,8% - Equipements 44 45 -2,7% 146 171 -14,2% - Eliminations France -1 -1 - -5 -5 - Par segment - B2C 1 233 1 211 1,8% 3 674 3 615 1,6% - B2B 19 17 8,1% 54 46 16,6% Chiffre d’affaires Italie 171 109 56,3% 483 286 68,6% Eliminations Groupe -2 -2 - -5 -2 - Chiffre d’affaires services France 1 209 1 185 2,0% 3 587 3 494 2,6% Chiffre d’affaires services Groupe 1 380 1 294 6,6% 4 069 3 780 7,6% Chiffre d’affaires consolidé 1 420 1 336 6,3% 4 205 3 944 6,6%

France

Au 3ème trimestre 2020, le chiffre d’affaires affiche une hausse de 1,9% à 1.252 millions d’euros et de 2,0% pour son chiffre d’affaires service (4,5% en excluant l’impact de l’offre de livres numériques).

Chiffre d’affaires Services Fixe

Le chiffre d’affaires services Fixe enregistre une hausse de 1,7% sur le trimestre à 673 millions d’euros. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes :

Record sur la Fibre avec 299 000 recrutements nets sur le trimestre. Le Groupe compte plus de 2,5 millions d’abonnés et 18,2 millions de prises raccordables à fin septembre. Le taux d’adoption de la Fibre au sein de la base d’abonnés s’affiche désormais à près de 38%, en hausse de plus de 14 points en 12 mois.



Le Groupe compte plus de 2,5 millions d’abonnés et 18,2 millions de prises raccordables à fin septembre. Le taux d’adoption de la Fibre au sein de la base d’abonnés s’affiche désormais à près de 38%, en hausse de plus de 14 points en 12 mois. Meilleure performance en termes de recrutements nets sur le Fixe depuis le 4 ème trimestre 2012 avec 99 000 nouveaux abonnés recrutés sur le trimestre. Cette performance est liée à :

La Fibre comme outil de conquête . Plus de la moitié de nos nouveaux abonnés Fibre Free est issue de recrutements (et non de migrations) et nos recrutements en dehors des zones très denses ont atteint un record, signe que notre communication de proximité porte ses fruits. Une hausse des ventes brutes traduisant le succès du lancement de la Freebox Pop et le regain de demande pour la Freebox Delta.



depuis le 4 trimestre 2012 avec 99 000 nouveaux abonnés recrutés sur le trimestre. Cette performance est liée à : L’ARPU est en baisse de 70 centimes par rapport au 3 ème trimestre 2019, à 31,8 euros . Contrairement au 3 ème trimestre 2019, l’ARPU ne bénéficie pas de l’effet positif de l’inclusion de l’offre de livres numériques. Hors impact des livres numériques, l’ARPU est en hausse de 0,6% reflétant l’amélioration du mix client et la migration des abonnés au prix hors promotion dont l'impact relutif est en partie neutralisé par la hausse des ventes brutes.



. Contrairement au 3 trimestre 2019, l’ARPU ne bénéficie pas de l’effet positif de l’inclusion de l’offre de livres numériques. Hors impact des livres numériques, l’ARPU est en hausse de 0,6% reflétant l’amélioration du mix client et la migration des abonnés au prix hors promotion dont l'impact relutif est en partie neutralisé par la hausse des ventes brutes. B2B : le chiffre d’affaires s’affiche en hausse de 8,1%, avec une croissance en ralentissement par rapport aux trimestres précédents. L’accélération de la croissance de Jaguar Networks (+16,2%) est en effet en partie absorbée ce trimestre par une base de comparaison défavorable pour les activités B2B de Scaleway.

Chiffre d’affaires Services Mobile

Après un 2ème trimestre impacté négativement par la crise COVID-19, le 3ème trimestre a enregistré un rebond du chiffre d’affaires services Mobile, en hausse de 2,4% sur le trimestre, à 537 millions d’euros. Cette hausse a notamment été entraînée par une ré-accélération de la croissance du chiffre d’affaires facturé aux abonnés en hausse de 4% à 439 millions d’euros. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes :



120 000 recrutements d’abonnés nets sur nos offres 4G , notre meilleur trimestre depuis 12 mois, soit une base d’abonnés de plus de 8,5 millions d’abonnés à fin septembre. Le Groupe poursuit l’amélioration de son mix d’abonnés et la base d’abonnés mobile totale enregistre une croissance nette de 70 000 abonnés. Le Groupe compte désormais 13,48 millions d’abonnés mobiles en France.



, notre meilleur trimestre depuis 12 mois, soit une base d’abonnés de plus de 8,5 millions d’abonnés à fin septembre. Le Groupe poursuit l’amélioration de son mix d’abonnés et la base d’abonnés mobile totale enregistre une croissance nette de 70 000 abonnés. Le Groupe compte désormais 13,48 millions d’abonnés mobiles en France. Bonne progression du chiffre d’affaires facturé aux abonnés , en hausse de près de 4% à 439 millions d’euros (7,2% hors impact livres numériques) malgré une baisse de 55% des revenus de roaming. Cette bonne performance est le fruit du succès des migrations du Forfait Voix vers le Forfait 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox) et d’une bonne conversion du Forfait Série Free au Forfait 4G illimitée après 12 mois et d’une amélioration du taux de churn, l’ensemble se traduisant par une une hausse de l’ARPU de 2,8% à 10,9 euros (5,8% hors impact livres numériques).



, en hausse de près de 4% à 439 millions d’euros (7,2% hors impact livres numériques) malgré une baisse de 55% des revenus de roaming. Cette bonne performance est le fruit du succès des migrations du Forfait Voix vers le Forfait 4G illimitée (50/100 Go pour les non abonnés Freebox) et d’une bonne conversion du Forfait Série Free au Forfait 4G illimitée après 12 mois et d’une amélioration du taux de churn, l’ensemble se traduisant par une une hausse de l’ARPU de 2,8% à 10,9 euros (5,8% hors impact livres numériques). Après deux trimestres en hausse, le chiffre d’affaires Autres a reculé de 4,1% sur le trimestre à 97 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires, principalement composé des revenus d’interconnexions entre opérateurs sur les services de voix et de SMS, et peu contributeur en termes de marge, est, de manière structurelle, négativement impacté par la baisse du nombre de SMS au profit de la hausse des usages Internet mobiles. Cette baisse structurelle avait été stoppée aux deux premiers trimestres, conséquence de la hausse des usages lors du confinement de la population française.



de 4,1% sur le trimestre à 97 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires, principalement composé des revenus d’interconnexions entre opérateurs sur les services de voix et de SMS, et peu contributeur en termes de marge, est, de manière structurelle, négativement impacté par la baisse du nombre de SMS au profit de la hausse des usages Internet mobiles. Cette baisse structurelle avait été stoppée aux deux premiers trimestres, conséquence de la hausse des usages lors du confinement de la population française. Poursuite des déploiements à un rythme soutenu. Au cours du 3ème trimestre, Free a déployé plus de 550 nouveaux sites mobiles et équipés près de 1 300 sites en 700 MHz. A fin septembre, le Groupe comptait près de 18 800 sites en France métropolitaine dont près de 17 700 déployés en 4G, 96% des sites 4G du Groupe étant équipés en 700 MHz. Le réseau mobile couvrait à fin septembre plus de 98,4% de la population en 3G et 97,8% en 4G.

Chiffre d’affaires Equipements

Les ventes d’équipements sont en baisse de 2,7% sur le trimestre, à 44 millions d’euros principalement lié à un effet de base de comparaison défavorable sur le chiffre d’affaires généré par la vente du Player de la Freebox Delta en 2019.





Italie

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 171 millions d’euros en Italie au 3ème trimestre, en hausse de 56% sur 12 mois. Le contexte de marché au 3ème trimestre, malgré le déconfinement de la population, est resté difficile avec une dynamique commerciale sur le marché mobile encore marquée par la crise COVID-19. Les principales évolutions sur le trimestre ont été les suivantes :

iliad Italia a enregistré de très bons recrutements nets sur le trimestre, malgré la poursuite d’offres ciblées et très agressives de la part des concurrents et une réduction du churn du marché depuis la fin février après la mise en place des premières mesures sanitaires. Avec 580 000 recrutements nets, le Groupe compte plus de 6,8 millions d’abonnés à fin septembre . Depuis son lancement fin mai 2018, le Groupe a conquis près de 9% de part de marché .



à fin septembre Depuis son lancement fin mai 2018, le Groupe a conquis . Le Groupe a poursuivi le déploiement de son réseau mobile en déployant environ 770 sites au 3ème trimestre, pour atteindre près de 4 780 sites actifs et 6 640 sites équipés à fin septembre. Fin octobre, iliad Italia a atteint son objectif 2020 de déployer plus de 5 000 sites actifs.





Acquisition de Play

Le 21 septembre 2020, le comité stratégique de HoldCo et le conseil d’administration d'iliad ont approuvé le lancement d’une offre publique d’achat portant sur l’intégralité des actions composant le capital social de l’opérateur de télécommunications polonais Play, pour un montant en numéraire de 39 zlotys par action (soit c. 2,2 milliards d’euros pour 100% du capital, et c. 3,5 milliards d’euros en valeur d’entreprise). Iliad a dans ce cadre conclu un accord contraignant relatif à l’acquisition d’un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence de la société au même prix unitaire (soit 39 zlotys par action) lui conférant la majorité des sièges au conseil d’administration de Play.

Fréquences 5G

Le 1er octobre 2020, à l’issue de la phase d’enchère principale, le Groupe a été déclaré lauréat de 2 blocs de 10 MHz pour un montant de 252 millions d’euros, à payer sur 4 ans. Cela s’ajoute au bloc de 50 MHz, pour lequel le Groupe a souscrit aux engagements prévus par le cahier des charges de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dont le paiement d’un montant de 350 millions d’euros est étalé sur 15 ans. Le Groupe bénéficiera en outre, à compter de 2021, d’une extension de son spectre 900 MHz (+2,6 MHz symétrique) et 2.1 GHz (+9,8 MHz symétrique).

Objectifs du Groupe

L’épidémie actuelle de coronavirus a pour conséquences, outre les aspects humains, le ralentissement de l’activité économique dans certaines régions. Les impacts sociaux et financiers pour le Groupe sont pour l’instant limités. Néanmoins, cette épidémie pourrait impacter iliad et ses objectifs comme l’ensemble des entreprises évoluant dans le secteur des télécommunications (au travers notamment de la pénurie de certains composants électroniques et du ralentissement du déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile…).

France



B2C

Fixe

Part de marché Haut Débit et Très Haut Débit de 25% à long terme

2,8 millions d’abonnés Fibre en 2020 et plus de 5 millions en 2024

22 millions de prises raccordables à la Fibre à fin 2022 et environ 30 millions à fin 2024



Mobile

Plus de 80% de la base d’abonnés sur le Forfait Free 4G illimitée 2 en 2024

en 2024 Plus de 25 000 sites en 2024

Part de marché mobile de 25% à long terme



Finance

Marge d’EBITDAaL France (hors B2B et vente d’équipements) de plus de 40% en 2020

Compte tenu de l’accélération des abonnements Fibre, solde d’EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) supérieur à 700 millions d’euros en 2020

Solde d’EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) d'environ 900 millions d'euros en 2021





B2B

Part de marché sur le marché des entreprises d’environ 4 à 5% en 2024

Chiffre d’affaires de l’activité entreprises d’environ 400 à 500 millions d’euros en 2024

Italie

Plus de 5 000 sites activés à fin 2020

Basé sur cet objectif de nombre de sites activés, nous attendons des pertes d’EBITDAaL 2020 en réduction par rapport à 2019

Avoir déployé 10 000 à 12 000 sites à fin 2024

Atteindre un équilibre en termes d’EBITDAaL avec moins de 10% de part de marché

Générer 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en Italie sur le long terme.





Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.



Nombre total d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

Ratio d’endettement (ou Leverage) : correspond au rapport entre la dette nette (passif financier court et long terme moins la trésorerie et équivalents de trésorerie) et l’EBITDAaL.





A propos du Groupe iliad

Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4e opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 6,8 millions d’abonnés au 30 septembre 2020.

