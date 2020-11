CGG remporte deux contrats majeurs de retraitement sismique offshore en Malaisie pour PTTEP

Paris, France – le 17 novembre 2020

CGG annonce l’attribution par PTTEP de deux contrats majeurs de retraitement sismique.

PTTEP a choisi la technologie d’imagerie de haut de gamme de la division Géosciences de CGG et son expérience de traitement en Asie du Sud-Est pour rajeunir l’ensemble des données existantes de deux zones situées au large de la Malaisie. Les équipes CGG basées à Kuala Lumpur procèderont pendant les 12 prochains mois, à la fusion des différents jeux de données existantes des côtes de Sabah et Sarawak et notamment les données sismiques marines classiques et les données OBC. Les premiers résultats sont attendus d’ici le milieu de l’année prochaine et les images finales seront livrées fin 2021.

Les images de haute qualité obtenues permettront à PTTEP d’augmenter la définition des réservoirs en cours de production et d’améliorer la planification et le forage des futurs puits. Elles devraient aussi permettre d’ouvrir de nouveaux thèmes d’exploration pour les cibles plus profondes potentiellement présentes autour des champs existants. Cette région de la Malaisie dispose d’un sous-sol complexe, densément faillé, où des accumulations de gaz dispersées masquent les réservoirs cibles sur les données existantes. Afin de compenser l’atténuation liée au gaz, d’éliminer les distorsions au niveau du réservoir et d’imager les failles, CGG appliquera ses séquences de traitement les plus récentes, notamment l’inversion du champ d’ondes complet à haute fréquence Time-Lag FWI (HF-FWI) et les migrations profondeur (PSDM) de Kirchhoff et RTM avec régression quadratique et compensation de l’absorption (LS-Q), qui ont été mises en œuvre avec succès sur de nombreux projets similaires dans la région. Ces technologies seront appliquées sur l’imagerie des cibles d’exploration plus profondes afin d’améliorer l’amplitude, la résolution et la continuité dans les mini-bassins et mieux définir les plis renversés présents sous la discordance principale.

Sophie Zurquiyah, Directeur Général de CGG, a déclaré : « CGG est très satisfait de soutenir PTTEP, un client CGG de longue date et un acteur clé en Malaisie et dans l’ensemble de la région, dans ce projet de retraitement de données et de création de valeur additionnelle à partir de nos algorithmes d’imagerie les plus récents. CGG est la référence de l’industrie pour les technologies d’imagerie sismique de haut de gamme et pour les services de haute qualité de résolution de problèmes complexes d’imagerie destinés à améliorer la production, dé-risquer le développement des réservoirs existants et identifier de nouveaux prospects. »

