CFO ABN AMRO vertrekt per 28 februari 2021

ABN AMRO Bank N.V. maakt vandaag bekend dat de Chief Financial Officer, Clifford Abrahams, besloten heeft per 28 februari 2021 de bank te verlaten om buiten ABN AMRO aan de slag te gaan. Het proces om een nieuwe Chief Financial Officer te vinden is in gang gezet.

Robert Swaak, CEO:

"Ik feliciteer Clifford van harte met deze geweldige nieuwe kans. Zijn vertrek betekent voor de bank een groot verlies. Tegelijkertijd begrijp ik volkomen dat dit – zeker ook gezien zijn persoonlijke wens om dichterbij huis en bij zijn gezin in het Verenigd Koninkrijk te werken – een kans is die hij niet mag afslaan. Clifford blijft zich tot 28 februari volledig inzetten voor ABN AMRO. Na de publicatie van onze Q4 cijfers in februari 2021 nemen we de tijd om Clifford uitgebreid te bedanken voor zijn waardevolle bijdrage als CFO de afgelopen vier jaar.”



Clifford Abrahams, CFO:

“Ik ben heel blij met deze nieuwe kans dichterbij huis in het VK, maar vind het tegelijkertijd ontzettend jammer om ABN AMRO te verlaten. ABN AMRO heeft geweldige professionals en een betekenisvolle purpose, Banking for better for generations to come. Ik heb enorm veel respect voor Robert en mijn collega’s in het Executive Committee. Samen hebben we vorm gegeven aan de strategie-review. Ik kijk ernaar uit om op 30 november deel te nemen aan onze Investor Update.”

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik).

