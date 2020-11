Wendel intègre les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe

Wendel intègre les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe, qui valorisent la performance du Groupe dans le domaine de l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance), à la suite de la publication des résultats de l’étude annuelle de S&P Dow Jones Indices le 13 novembre 2020.

Évaluée sur l’ensemble de sa démarche ESG, Wendel obtient une note de 71/100, à comparer à une moyenne de son secteur de 30/100. Wendel est, aujourd’hui, la seule société française dans le secteur des sociétés financières diversifiées (Diversified Financials) à être présente dans les indices Europe et Monde du DJSI.

Lancé en 1999, le DJSI regroupe les entreprises les plus performantes en matière de développement durable, après l’analyse des données de près de 3 500 sociétés cotées dans le monde. Chaque année, les entreprises concernées sont évaluées via le questionnaire Corporate Sustainability Assessment (CSA). Les 10 % les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, sont ensuite intégrées dans les indices Dow Jones Sustainability Index. Ainsi, au sein du secteur Sociétés Financières Diversifiées (Diversified Financials) dans lequel Wendel est référencée, seules 17 sociétés rejoignent le DJSI World sur les 162 entreprises ayant été évaluées cette année.

Cette distinction vient consacrer un engagement de longue date en matière de responsabilité sociétale qui s’est fortement accéléré en 2020. « C’est un honneur pour nous d’être distingués comme leaders durables dans notre

secteur », déclare André François-Poncet, président du Directoire de Wendel. « Nous avons publié au premier trimestre 2020 une feuille de route ESG ambitieuse pour Wendel et ses sociétés. Cette stratégie répond à un double objectif : positionner Wendel comme un leader en matière de développement durable parmi ses pairs, et impulser une démarche d’excellence et d’exemplarité pour ses sociétés en portefeuille. L’entrée de Wendel dans les indices DJSI Monde et Europe salue la pertinence de notre démarche pour faire de l’ESG une source de création de valeur, d’innovation et de différenciation pour nos sociétés, dans un esprit d’amélioration continue. »

Wendel salue, par ailleurs, la performance de Bureau Veritas, société du portefeuille Wendel depuis 1995, qui est également inclus dans les indices DJSI Monde et Europe 2020 et qui devient cette année n°1 du secteur des services professionnels.



Manjit Jus, Responsable Monde de la Recherche et donnée ESG chez S&P Global déclare : « Nous félicitons Wendel pour son inclusion dans les indices DJSI Monde et Europe. Votre distinction DJSI reflète votre positionnement de leader durable dans votre industrie. Avec un nombre record d’entreprises participantes au Corporate Sustainability Assessment 2020 et des règles d’inclusion plus strictes cette année, cette reconnaissance distingue votre entreprise et récompense votre engagement soutenu pour la planète et la Société. »



Pour en savoir plus, découvrez la brochure ESG 2020 de Wendel « Bâtir des leaders durables » disponible sur notre site Internet, www.wendelgroup.com.

Agenda

18.03.2021

Résultats annuels 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 décembre 2020 (avant Bourse)

28.04.2021

Trading update T1 2021 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2021 (avant Bourse)

03.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant Bourse)

28.10.2021

T3 2021 Trading update - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant Bourse)

02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



