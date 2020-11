Boulogne-Billancourt, le 17 novembre 2020

cegedim.cloud, pionnier de l’hébergement des données de santé, annonce la signature d’un partenariat avec Kiwi Backup, éditeur spécialiste de la sauvegarde externalisée et de la restauration des données afin de proposer une offre de sauvegarde externalisée HDS.

Conscient des enjeux liés à la sauvegarde des données et à la continuité de l’activité, cegedim.cloud permet à ses clients, à travers la solution de sauvegarde externalisée en ligne Cegedim Cloud Backup, de sauvegarder les postes internes, serveurs, ordinateurs portables et sites distants utilisant des plateformes Windows, Linux ou Mac OS.

La solution offre ainsi :

Utilisant la solution technique Kiwi Santé, Cegedim Cloud Backup est une solution fiable et sécurisée de sauvegarde externalisée permettant de se prémunir contre le risque de perte de données :

cegedim.cloud associe ainsi son expertise dans le domaine de l’hébergement de données et la sécurité de l’information, à l’expérience de Kiwi Backup, acteur depuis 17 ans dans l’édition de logiciel de sauvegarde de données.

« Tous deux certifiés HDS, nous sommes heureux de ce partenariat qui se base sur l’engagement commun de cegedim.cloud et Kiwi Backup pour le respect des plus hautes exigences de sécurité au regard de l’externalisation et de la sauvegarde de données de santé. Ce partenariat vient ainsi compléter l’offre de sauvegarde et d’hébergement de cegedim.cloud et nous permet d’élargir notre offre de services Saas HDS », souligne Frédéric Forni, Directeur commercial de cegedim.cloud.

« Après de nombreux mois de préparation pendant lesquels les équipes de Kiwi Backup et de cegedim.cloud ont appris à se connaître, nous sommes ravis de la sortie de ce nouveau service, fruit de nos expertises communes », déclare Sébastien Heitzmann, gérant de Kiwi Backup.

À propos de de Kiwi Backup :

Editeur de solutions de sauvegarde de données depuis 2003, Kiwi Backup est spécialisée dans la sauvegarde des données stratégiques des entreprises. Ses solutions, proposées en marque blanche à un réseau national de partenaires (prestataires informatiques, éditeurs, …), sont continuellement améliorées et intègrent les technologies les plus performantes du moment (incrémental bloc, déduplication à la source, …). Depuis 2020, la solution de sauvegarde de santé externalisée, Kiwi Santé est certifiée HDS et ISO 27001. Elle atteste la capacité de l’éditeur à développer le logiciel Kiwi Santé et à assurer l’infogérance des serveurs tout en respectant un ensemble de règles de sécurité.







Pour en savoir plus : https://www.kiwi-backup.com/ et suivez-nous sur Linkedin





À propos de cegedim.cloud :



Cegedim propose sous la marque cegedim.cloud une palette unique de services Cloud pour l’hébergement d’applications critiques et de données sensibles : infogérance (externalisation complète), plateformes « managées » ou PaaS (Platform as a Service), serveurs virtuels à la demande ou IaaS (Infrastructure as a Service), colocation (surface privative au sein des datacenters de Cegedim). Pôle IT du Groupe Cegedim, cinquième éditeur de logiciel français (Classement Truffle100 2020) et premier éditeur en santé (Classement Truffle100 et Syntec Numérique), cegedim.cloud s’appuie sur neuf datacenters, répartis en Amérique, en Europe (dont 4 en France) et en Asie, sur plus de 300 clouds privatifs et sur l’expertise informatique de 120 collaborateurs, pour assurer à ses clients la disponibilité de leurs applications critiques et à ses 400 000 utilisateurs quotidiens la confidentialité de leurs données sensibles.



Pour en savoir plus : https://cegedim.cloud/ et suivez-nous sur Linkedin





À propos de Cegedim :



Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).



Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.







Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr





Céline PARDO & Irène SEMERARO

suPR

Relations Médias

Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

+33 (0)6 80 80 83 97

cegedim@supr-agency.com