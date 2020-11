November 17, 2020 07:00 ET

(UPM, Helsinki, 17.11.2020 klo 14:00 EET) – Aki Temmes on nimitetty UPM:n talousjohtajaksi 1.1.2021 alkaen toimipaikkanaan Helsinki. Hän raportoi UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeiselle.



Aki Temmes toimii tällä hetkellä UPM Timberin johtajana. Hän on ollut UPM:n palveluksessa vuodesta 2003 ja toiminut aiemmin useissa eri talousjohdon tehtävissä UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella ja sitä ennen UPM:n paperiliiketoiminnoissa.

Aki Temmes on valmistunut kauppatieteen maisteriksi Tampereen yliopistosta ja suorittanut Executive MBA -tutkinnon Hanken Svenska handelshögskolanissa.





