Mediet InsideBusiness bringer i dag tirsdag en artikel, hvoraf det fremgår, at Nordea har krævet, at hovedaktionærerne i PARKEN Sport & Entertainment A/S skal indskyde et trecifret millionbeløb i selskabet i starten af 2021.

Dette er et usandt postulat, og der er ikke igangværende forhandlinger om et sådant indskud eller en aktieemission, således som det urigtigt påstås i artiklen.

Parken Sport & Entertainment A/S har ikke yderligere kommentarer til artiklen.

