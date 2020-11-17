口服紫杉醇用於轉移性乳癌的關鍵第 3 期臨床試驗的無惡化存活期及整體存活期更新數據焦點海報



紐約州水牛城, Nov. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是一家國際生物製藥公司，致力研究、開發及將用於治療癌症和相關疾病的新療法商業化，該公司今天宣佈於將於 12 月 8 日至 11 日舉行的 2020 年聖安東尼奧乳癌研討會 (SABCS) ，以四張單獨海報介紹口服紫杉醇及 encequidar（「口服紫杉醇」）數據。簡報將包括口服紫杉醇用於轉移性乳癌的關鍵第 3 期臨床試驗的無惡化存活期 (PFS) 及整體存活期 (OS) 的焦點海報，以及神經病變 (CIPN) 及管理腸胃副作用的海報。另一張海報探討口服紫杉醇用於治療乳房皮膚血管瘤。

研討會還設有 CIPN、醫療事務及齊來面對轉移性乳癌計劃等獨特中心，帶來沉浸式 Athenex Oncology 虛擬展覽體驗。

口服紫杉醇簡報的詳情如下：





焦點海報簡報

摘要標題： 口服紫杉醇及 Encequidar (oPac+E) 與靜脈注射紫杉醇 (IVPac) 用於治療轉移性乳癌患者（研究：KX-ORAX-001）

會議：焦點海報討論 1

計劃編號：PD1-08

日期及時間：2020 年 12 月 9 日（星期三）下午 4:00 至 5:15 中部時間 (CT)

如欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.sabcs.org/Program/Spotlight-Sessions/Spotlight-Poster-Discussion-1

選定用於焦點海報的摘要只會在 SABCS 網站上發佈標題，直至 2020 年 12 月 9 日禁止發佈解除為止，屆時，將會在網上發佈完整的摘要。





其他海報簡報

摘要標題： 口服紫杉醇及 Encequidar (oPac+E) 用於治療皮膚血管瘤：乳房血管瘤組

計劃編號：PS13-05

會議：海報會議 13

日期及時間：2020 年 12 月 9 日（星期三）早上 8:00（中部時間）

如欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.sabcs.org/Program/Poster-Sessions/Poster-Session-13





摘要標題： 與靜脈注射紫杉醇 (IVPac) 相比，口服紫杉醇及 Encequidar (oPac + E) 用於治療轉移性乳癌的神經病變發生率更低：研究 KX-ORAX-001

計劃編號：PS13-06

會議：海報會議 13

日期及時間：2020 年 12 月 9 日（星期三）早上 8:00（中部時間）

如欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.sabcs.org/Program/Poster-Sessions/Poster-Session-13



摘要標題： 口服紫杉醇及 Encequidar (oPac + E) 用於治療轉移性乳癌：腸胃不良事件 (GI AE) 的管理。研究 KX-ORAX-001

計劃編號：PS13-11

會議：海報會議 13

日期及時間：2020 年 12 月 9 日（星期三）早上 8:00（中部時間）

如欲了解更多資訊，請瀏覽： https://www.sabcs.org/Program/Poster-Sessions/Poster-Session-13



Athenex 展覽攤位

Athenex Oncology 將在 SABCS 呈獻沉浸式虛擬展覽體驗。這個獨特的展覽攤位設有三個獨立的中心：1) 化療引起的周圍神經病變 (CIPN) 擴增實境模擬，旨在加深訪客對 CIPN 的認識及虛擬體驗這種病變；2) 齊來面對轉移性乳癌，這項公共教育及患者支援計劃，旨在解決轉移性乳癌患者的孤立問題；以及 3) 醫療事務，訪客可以了解抑制 P-gp 如何促進口服化療藥物的吸收。在 12 月 8 日（星期二）上午 10 時至晚上 7 時、12 月 9 日（星期三）上午 8 時至下午 7:45，以及 12 月 10 日及 11 日（星期四及星期五）上午 10 時至下午 5 時（全部為中部時間）的展覽時間內，整個 SABCS 的會議登記人均可進入攤位。

關於 Athenex, Inc.

Athenex, Inc. 創於 2003 年，是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台及全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療來改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶多個地方、英國曼徹斯特、危地馬拉的危地馬拉城和阿根廷布宜諾斯艾利斯設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

關於口服紫杉醇

Athenex 的口服紫杉醇及 encequidar（「口服紫杉醇」）是第一種處於後期開發階段的紫杉醇口服製劑，用於治療轉移性乳癌及其他早期發展階段的惡性腫瘤。涉及 400 多名轉移性乳癌患者的第 3 期、開放標籤、隨機、多中心研究的數據，表明口服紫杉醇在療效（透過測量確診的腫瘤反應）及耐受性方面優於靜脈注射紫杉醇。Encequidar 是 Athenex 的 Orascovery 技術平台的基石，是腸胃通道中一種稱為 P 糖蛋白 (P-gp) 主動輸送蛋白的高度特定有效抑制劑。透過在腸胃中定位 P-gp 抑制活性，encequidar 提高了化療劑的吸收，同時限制身體其他部位不必要的 P-gp 抑制作用。Encequidar 的效力、選擇性及非全身性吸收，使許多傳統靜脈注射化療的給藥過程更加容易，從而具有更高的生物利用度和可能更長的治療時間。2020 年 9 月 1 日，Athenex 宣佈 FDA 接受了公司口服紫杉醇治療轉移性乳癌的新藥申請 (NDA)，並批准優先審查申請，處方藥使用者費用法案 (PDUFA) 目標行動日期為 2021 年 2 月 28 日。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的開發階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續；我們滿足融資協議下融資條件的能力以及根據此協議獲得資金的能力存在不確定性；與冠狀病毒公共衛生流行病相關的風險和不確定性，及其對公司業務、現金流和財務狀況的潛在影響；競爭；知識產權風險；以及在國際性和中國開展業務有關的風險；包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響；重慶工廠生產放緩、停產或其他中斷的風險；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

聯絡人

投資者

Steve Rubis

Athenex, Inc.

電郵： stevenrubis@athenex.com

Daniel Lang 醫學博士

Athenex, Inc.

電郵： danlang@athenex.com