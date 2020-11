LAUSANNE, Schweiz, Nov. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kandou , ein innovativer Marktführer für energieeffiziente Hochgeschwindigkeits-Chip-Verbindungslösungen, hat heute seine Series-C-Finanzierungsrunde abgeschlossen, bei der 92,3 Millionen US-Dollar zusammenkamen.



An der Finanzierung beteiligen sich sowohl bestehende Investoren, allen voran Bessemer Venture Partners, als auch zwei neue Investoren, Climb Ventures und Swiss Select Opportunities, die von Flexstone Partners verwaltet werden. Die Gesamtinvestition in das Unternehmen beläuft sich bisher auf 132,8 Millionen US-Dollar.

Der Erlös der Series-C-Finanzierungsrunde wird verwendet, um Kandous erstes Siliziumprodukt namens Matterhorn auf den Markt zu bringen, eine USB-C®-Multiprotokoll-Retimer-Lösung mit USB4™-Unterstützung, die Verbraucher- und Netzwerkanwendungen für elektronische Geräte ermöglichen soll. Darüber hinaus werden die Mittel für die laufende Entwicklung der Signalübertragungstechnik Chord™ und IP-Rechte am Ultra-Short Reach (USR) SerDes Glasswing™ verwendet.

„Diese Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, die wachsende Kundennachfrage nach Matterhorn zu decken, während wir parallel dazu weitere Innovationen im Bereich Hochgeschwindigkeits-Verbindungslösungen entwickeln und anbieten“, so Amin Shokrollahi, Gründer und CEO von Kandou. „Wir danken Bessemer Venture Partners für ihr andauerndes Engagement und begrüßen die Investoren Climb Ventures und Swiss Select Opportunities.“

„In meinen 41 Jahren am Risikokapitalmarkt habe ich seit den Fortschritten bei Mikroprozessoren Ende der 70er Jahre keine so wichtige Halbleitertechnologie gesehen wie die firmeneigene Inter- und Intra-Chip-Technologie von Kandou“, so Felda Hardymon, Partner bei Bessemer Venture Partners. „In den nächsten Jahrzehnten werden wir den digitalen Fortschritt an der Kapazität messen, große Datenmengen zu bewegen, anstatt an schneller Rechenleistung. Kandou wird viele der Bausteine für diese Zukunft liefern. Bessemer Venture Partners ist stolz, Teil des Kandou-Teams zu sein.“

„Kandou ist eines der vielversprechendsten Start-ups im Schweizer Ökosystem“, so Dominique Pitteloud, Managing Partner bei Climb Ventures. „Unter der Führung von Amin Shokrollahi, einem echten Unternehmer, ist es Kandous Vision, die Computervernetzung mit mehreren tiefgreifenden Innovationen in großen bestehenden Märkten zu revolutionieren.“

„Kandou ist ein perfektes Beispiel für den Typ aufsteigender Technologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, die das kürzlich gestartete Swiss Select Opportunities-Programm unterstützen will“, erklärt David Arcauz, Managing Partner bei Flexstone Partners in Genf.

Über Climb Ventures

Climb Ventures ist eine renommierte Gesellschaft zur Förderung von Zukunftsunternehmen für Schweizer und internationale Projekte im Bereich der digitalen Transformation. Ihre Investitionen reichen von neuen Technologien über Start-ups bis hin zu Projekten für digitale Dienste und Consumer Internet in der Spätphase.

Über Flexstone Partners

Flexstone Partners („Flexstone“), eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, ist ein führender Anbieter von Investmentlösungen für nicht börsennotierte Vermögenswerte mit globaler Reichweite und lokaler Präsenz in New York, Paris, Genf und Singapur. Das Unternehmen ist auf die Auswahl von Verwaltern von Private-Equity-, Privatkredit-, Immobilien- und Infrastrukturfonds im Namen ihrer Kunden spezialisiert.

Über Bessemer Venture Partners

Bessemer Venture Partners ist die erfahrenste Early-Stage-Venture Capital-Gesellschaft der Welt. Mit einem Portfolio von mehr als 200 Unternehmen hilft Bessemer visionären Unternehmern, starke Grundlagen für zukunftsweisende Unternehmen zu schaffen, und unterstützt sie in jeder Phase ihres Wachstums. Das Unternehmen hat mehr als 120 Börsengänge unterstützt, darunter Shopify, Yelp, LinkedIn, Skype, LifeLock, Twilio, SendGrid, DocuSign, Wix, MindBody und Fiverr. Die 16 Investitionspartner von Bessemer haben Standorte im Silicon Valley, in San Francisco, New York City, Boston, Israel und Indien. Folgen Sie @BessemerVP und erfahren Sie mehr unter bvp.com .

Über Kandou

Kandou , ein innovativer Marktführer für energieeffiziente Hochgeschwindigkeits-Chip-to-Chip-Verbindungslösungen, die für die Entwicklung der Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung sind, revolutioniert elektrische Konnektivität mit höherer Geschwindigkeit und Effizienz. Das Unternehmen ermöglicht eine besser vernetzte Welt, indem es über Lizenzierung und Standardprodukte bahnbrechende Technik bereitstellt, die kleinere, energieeffizientere und kostengünstigere elektronische Geräte ermöglicht. Kandou verfügt über ein starkes IP-Portfolio, einschließlich der Chord™-Signalübertragung, die von JEDEC und der OIF in Industriespezifikationen übernommen wurde. Die fortschrittliche Verbindungstechnologie von Kandou bietet wesentliche Vorteile: Sie senkt den Stromverbrauch und verbessert die Leistung von Chipverbindungen, was neue Funktionen für Kundengeräte und -systeme ermöglicht. Kandou ist ein 2011 gegründetes Halbleiterunternehmen ohne Produktionsstandorte und mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, sowie Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien.

Kontakt zu Kandou:

Website: www.kandou.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/kandou-bus-s-a-/

Twitter: @kandoubus

Kandou erkennt Marken oder eingetragene Marken anderer Organisationen für ihre jeweiligen Produkte und Dienstleistungen an.