Jean-Jacques Ruest, PDG du CN, pose auprès des différentes locomotives qui ont enrichi les parcs du CN au fil des ans et propulsé son service plus loin que tout autre chemin de fer nord-américain, de la même manière que le PAPE a propulsé la Compagnie vers de nouveaux sommets. Les locomotives de gauche à droite : BC Rail, la Grand Trunk Western, le CN, l’Illinois Central Railroad, la Wisconsin Central Railroad, et l’Elgin, Joliet & Eastern Railway.

MONTRÉAL, 17 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a exactement 25 ans de cela aujourd’hui, le gouvernement du Canada a mis des actions du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) à la disposition des investisseurs; à 2,25 G$ CA, il s’agissait de l’appel public à l’épargne le plus important de l’histoire canadienne. À l’époque, le CN était la plus importante et la plus ancienne société d’État au pays. Aujourd’hui, le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur.



Pour marquer cet important anniversaire, Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN fera sonner la cloche d’ouverture de la Bourse de Toronto (TSX) et la cloche de fermeture de la Bourse de New York (NYSE).

« Même si de prime abord, la privatisation du CN avait été reçue sur un fond de scepticisme généralisé, son exécution a connu un succès étonnant. Aujourd’hui elle constitue, pour les membres du personnel et toutes les personnes ayant pris part à cette entreprise au fil des ans, une source d’immense fierté. C’est ce qui a permis au CN de libérer les puissantes forces créatives et concurrentielles de nos cheminots. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès ainsi que les membres de notre personnel pour le dévouement dont ils font preuve pour soutenir l’économie en toute sécurité pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis notre entrée en bourse. Forts de notre valeur fondamentale qu’est la sécurité, notre futur est axé sur la performance et le service à la clientèle, ce qui nous permet d’offrir une valeur à long terme pour nos actionnaires. Ces vingt-cinq années ont été tout simplement formidables et l’aventure se poursuit. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN

Le 17 novembre 1995, les actions du CN ont été inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York. L’entrée en bourse a rapporté 2,25 G$ CA au gouvernement canadien. Aujourd’hui, le CN a une capitalisation boursière d’environ 100 G$ CA. La valeur d’un investissement de 1 000 $ CA d’actions du CN effectué en 1995 s’élèverait à plus de 63 000 $ CA aujourd’hui.

Au cours du dernier quart de siècle, le CN a étendu son réseau, ce qui lui donne désormais accès à trois côtes maritimes : l’Atlantique, le Pacifique, et au sud, le golfe du Mexique. Il a fait l’acquisition de sociétés ferroviaires telles que l’Illinois Central Railroad, la Wisconsin Central Railroad, l’Elgin, Joliet & Eastern Railway et BC Rail. Chacun de ces chemins de fer, tout comme la Grand Trunk Western, sont représentés par une des locomotives peintes spécialement par le CN pour souligner le 25e anniversaire de son entrée en bourse. Toutes seront actives sur le réseau du CN pour transporter les marchandises des clients.

Le CN est également devenu un leader dans les domaines de la technologie et de l’innovation. La privatisation lui a notamment permis de s’engager dans l’exploitation ferroviaire à horaires fixes. Depuis sa mise en œuvre au CN en 1998, ce modèle a permis de rehausser considérablement l’efficacité ferroviaire. L’intelligence artificielle et l’analyse avancée de données propulsent désormais le CN à un niveau supérieur : la numérisation de l’exploitation ferroviaire à horaires fixes.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicites dans ces énoncés. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

