A.P. Møller - Mærsk A/S – Opjustering af EBITDA forventninger til 2020

Baseret på de foreløbige finansielle tal for oktober og det øgede momentum i det fjerde kvartal i fragtrater og volumener i Ocean-segmentet, forventer A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) nu et EBITDA for 2020, før omstrukturerings- og integrationsomkostninger, på mellem USD 8,0-8,5 mia. (mod tidligere forventning på mellem USD 7,5-8,0 mia.).

APMM offentliggør kvartalsregnskabet for tredje kvartal 18. november 2020.

Markedssituationen og de fremadrettede forventningerne er fortsat præget af en usikkerhed, der er højere end normalt grundet mulige COVID-19-forstyrrelser.

København, 17. november 2020

