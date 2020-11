Global Bioenergies : obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 6 millions d’euros

Evry, le 17 novembre 2020 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce l’obtention d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 6 millions d’euros, souscrit auprès de Société Générale à hauteur de 3,9 millions d’euros, de BNP-Paribas à hauteur de 1 million d’euros et de la Banque Publique d’Investissement à hauteur de 1,1 million d’euros.

Samuel Dubruque, Directeur administratif et financier de Global Bioenergies, déclare : « Nous remercions la Société Générale, BNP-Paribas et BPI, qui nous ont aidés à franchir des étapes importantes par le passé et nous procurent de nouveau les moyens d’atteindre nos objectifs scientifiques, industriels et commerciaux. L’octroi de ce prêt marque un renouvellement de leur confiance et renforce notre trésorerie. »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, conclut : « La Société a œuvré à la réduction progressive de ses dépenses, et le financement de l’ensemble de l’année 2021 est maintenant sécurisé. Nous nous préparons maintenant à réaliser un chiffre d’affaire récurrent dès 2021. La voie vers la profitabilité est tracée, ce qui permettra de rembourser le prêt dans les délais impartis. »

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une famille d’ingrédients clés utilisés dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a d’abord été développé en laboratoire, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il fonctionne aujourd’hui en pilote et en démonstrateur, à une échelle déjà suffisante pour faire basculer dans la naturalité des millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare activement l’augmentation de ses capacités de production, et accèdera au marché dès 2021 en utilisant différents canaux commerciaux. Le procédé porte également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des bioplastiques. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE)

