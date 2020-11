Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 17 novembre 2020





Le chiffre d’affaires du Groupe confirme la reprise progressive de l’activité malgré une décroissance sur le T3 2020





3ème trimestre

En M€ T3 2019



(1) T3 2020



(1) Variation France 12,31 11,09 -9,9% International 0,57 0,69 +21,0% Chiffre d’affaires 12,88 11,78 -8,5%

Sur 9 mois

En M€ 2019



(1) 2020



(1) Variation France 36,05 33,65 -6,7% International 1,88 2,09 +11,2% Chiffre d’affaires 37,93 35,74 -5,8%





Répartition par nature d’activité sur 9 mois

En M€ 2019



(1) 2020



(1) Variation Activités solutions 3,56 3,29 -7,5% Prestations de services 34,37 32,45 -5,6% Chiffre d’affaires 37,93 35,74 -5,8%

(1) Information non auditée





Une tendance à fin septembre moins marquée par l’impact de la crise sanitaire

Depuis le mois de juillet, la reprise progressive de l’activité se confirme. Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre affiche un retrait de 8,5% par rapport à 2019, contre une baisse de 20,2% du chiffre d’affaires au 2nd trimestre.

Sur 9 mois, la France connaît une décroissance de 6,7% de son chiffre d’affaires. Le redémarrage des activités services et le dynamisme des équipes commerciales ont permis d’atténuer en partie les effets de la crise sanitaire.

A l’international, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 11,2% sur les 9 premiers mois de l’année par rapport à 2019, grâce notamment à un fort redressement de l’activité Belge au 3ème trimestre (+51,4%).

Les activités solutions (développements au forfait et ventes de licences) affichent une progression de 2% par rapport au 3ème trimestre 2019 et réduisent ainsi leur retard sur 9 mois à -7% par rapport à 2019 (-11% à fin juin).

Le pourcentage de consultants en production atteignait 89,2% à fin septembre (contre 80,5% au 30 juin).





Une situation RH en très légère baisse sur 9 mois

Au 30 septembre, l'effectif du Groupe affiche une relative stabilité à 648 collaborateurs contre 664 au 31 décembre 2019. Le taux d’attrition suit la même tendance qu’en 2019, avec 115 recrutements depuis le début de l’année.





Perspectives 2020

Le niveau de consultants en projet est toujours en progression par rapport à fin septembre. Il est de 91% au 17 novembre 2020.

Sur la fin d’année, malgré le retour des mesures sanitaires d’urgence, le Groupe pense pouvoir maintenir le niveau courant de ses activités et envisage un recul de l’ordre de 7% sur l’ensemble de l’exercice 2020.

La direction du Groupe se prépare à clore le plan stratégique Dimension 2020 et se projette désormais vers le plan suivant en prévoyant une sortie de crise au second semestre 2021.









IT Link publiera son chiffre d'affaires annuel le 18 février 2021.









A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 agences en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».





IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

