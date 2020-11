BELLEVUE, Washington, Nov. 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Auth0, a plataforma de identidade para equipes de aplicativos, anunciou hoje que foi selecionada como provedora de identidade para fornecer autenticação para o Salesforce Customer 360 Identity, sua melhor tecnologia de gerenciamento de acesso e identidade do consumidor (CIAM), fornecendo uma identidade única e confiável para uma gestão de usuários mais simplificada. A Salesforce Customer 360 Identity entrará em fase piloto no final do ano e estará disponível em geral no início de 2021.



O Salesforce Customer 360 Identity é um dos quatro produtos que compõem o Customer360 Truth, um conjunto de dados e serviços de identidade que permite às empresas criarem uma única fonte de verdade para relacionamentos relevantes e duradouros com os clientes. O CIAM líder, a gestão de dados, a plataforma de dados de cliente e as ferramentas de privacidade disponíveis no Customer 360 Truth fornecem uma visão unificada do cliente para manter a sua privacidade, segurança, conexão de sistemas de dados em silos, e uso dos novos negócios digitais.

Conduzindo as experiências de login sem atritos para todos os usuários do Customer 360 Identity, a Auth0 fornecerá uma inscrição perfeita para gerar melhores conversões, capacidade de escalar para qualquer tamanho, e um único login do cliente em todas as propriedades digitais dos usuários, eliminando dados em silos e fornecendo uma única fonte real para os departamentos de TI.

“A necessidade de transformação digital atingiu novos patamares, desafiando as empresas a oferecer experiências online simples, conectadas e confiáveis”, disse Patrick Stokes, EVP, Serviços Compartilhados de Plataforma da Salesforce. “O Customer 360 Truth oferece exatamente isso. E, juntamente com a Auth0, as empresas poderão se envolver com seus clientes como nunca fizeram antes - autenticando milhões de usuários de forma rápida e segura.”

“Os dados do cliente são a pedra angular do seu sucesso e dependem da capacidade de ele ter uma visão abrangente dos seus clientes” disse Nick Mehta, CEO da Gainsight. “Como cliente da Auth0 e da Salesforce, estou entusiasmado com a sua integração para ajudar a simplificar a forma como acessamos e mapeamos os dados do usuário.”

As raízes profundas do desenvolvedor Auth0 e a sua capacidade de fornecer uma experiência de desenvolvedor pro-code superior oferecem uma integração natural na plataforma da Salesforce. A plataforma Auth0 oferece a experiência pronta que a maioria dos clientes precisa. Os desenvolvedores podem facilmente personalizar seus fluxos de login por meio de código e também utilizar a grande biblioteca de integrações prontamente disponíveis no Auth0 Marketplace.

“Os desafios persistentes enfrentados pelos clientes B2C, que precisam de uma visão holística do cliente e segurança aprimorada, são consistentes em todo o setor, especialmente com a velocidade urgente com que as empresas estão priorizando seus esforços de transformação”, disse Shiven Ramji, Diretor de Produto da Auth0. “Essa necessidade irá acelerar cada vez mais à medida que mais empresas forem forçadas a se transformar, e nós estaremos lá a cada passo do caminho com os clientes da Salesforce passando por esse processo.”

Em julho de 2020, a Salesforce Ventures foi o principal investidor na rodada de US $ 120 milhões da Série F da Auth0, elevando a avaliação da Auth0 para US $ 1,92 bilhão e o capital total arrecadado para mais de US $ 330 milhões.

Sobre a Auth0

A Auth0 fornece uma plataforma para autenticar, autorizar e proteger o acesso de aplicativos, dispositivos e usuários. As equipes de segurança e desenvolvimento contam com a simplicidade, extensibilidade e expertise da Auth0 para fazer com que a identidade funcione para todos. Protegendo mais de 4,5 bilhões de transações de login a cada mês, a Auth0 garante as identidades para que os inovadores possam inovar, e capacita as empresas globais a oferecerem experiências digitais confiáveis e superiores a seus clientes em todo o mundo.

