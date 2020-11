A.P. Møller - Mærsk A/S

Vedhæftet delårsrapport for 3. kvartal 2020 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”COVID-19 har haft en negativ indflydelse på tværs af vores forretning, men på trods heraf har vi formået at skabe en solid indtjening og pengestrøm for tredje kvartal gennem en disciplineret eksekvering af strategien. Samtidig er vi lykkedes med at integrere og forenkle organisationen i Ocean & Logistics, vi har gennemført opkøbet af KGH Customs Service, og integrationen af Performance Team er fortsat, hvilket bidrager positivt til vores finansielle resultater i Logistics & Services.

Siden pandemiens begyndelse har vores tre hovedprioriteter været at passe på vores medarbejdere, holde gang i vores kunders forsyningskæder og støtte op om de samfund, vi er en del af. Det vil fortsat være vores fokus, nu hvor den globale efterspørgsel delvist er kommet retur.

Vi er lykkedes med at skabe fremdrift både i vores indtjening og transformation i et ekstraordinært år som 2020, hvorfor vi tillader vi os at se fremad med større tillid. Vi er dog stadig meget opmærksomme på den usikkerhed, som pandemien og de nedlukninger, der følger med, fortsat udgør i de kommende kvartaler.”

