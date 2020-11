Tryg afholder en telekonference i dag (den 18. november) kl. 10:00 CET for at diskutere det anbefalede tilbud på RSA. Koncernchef Morten Hübbe, koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen og koncerndirektør Johan Kirstein Brammer vil præsentere med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål.

Telekonferencen bliver afholdt på engelsk.

Dato 18. november 2020 Tid 10:00 CET Telefonnumre +45 78 76 84 90 (DK)

+44 (0) 203 769 6819 (UK) PIN kode til alle lande: 560768

Du kan tilmelde dig en e-mail reminder på tryg.com/da. Her kan du også følge telekonferencen. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Relateret materiale kan downloades på tryg.com/da.

Vedhæftet fil