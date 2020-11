18th November 2020-



Photocat bevilges endnu et patent – denne gang i bitumen/tagpap området.

De Europæiske patentmyndighederne har bevilget Photocat patent på teknologi til tagpap området.

Dette medfører, at Photocat står meget stærkere på markedet for photokatalyse produkter til tagpap-industrien, De mere kendte løsninger anvendt i bitumen branchen har lav aktivitet, jf. uvildige test. Photocats løsning derimod kan forbedre effekten signifikant. Det betyder, at den grønne omstilling kan blive accelereret med Photocats løsninger. Med den stærkt forbedrede patent position kan Photocat nu tilbyde virksomheder i tagpapområdet licensløsninger, og derudover selv øge salget direkte.

Photocat råder nu over omfattende Patentrettigheder indenfor områderne Trægulve, glas, bitumen tagpap, og beton.

Dette er en game-changer, da mange der allerede opererer på området, er nødt til at få en licens fra Photocat, der giver dem ”freedom to operate”, siger Henrik Jensen, CTO Photocat.

Grønne tage og grønne løsninger i byerne er en enestående mulighed for at udnytte økonomiske ressourcer effektivt og give meget til byerne og dens beboere. I FNs 17 verdensmål handler nr 11 om bæredygtige byer, og her kan Photocats produkter spille en stor rolle, siger Michael Humle, CEO Photocat.

Photocat har længe arbejdet med at tilbyde Beton branchen photokatalyse løsninger – men kan med dette patent for alvor træde ind på Bitumen området også.

For yderligere Information, venligst kontakt:

Michael Humle, CEO, Photocat A/S Tel: +45 2210 2523

e-mail: michael@photocat.net

Photocat A/S er forpligtet til at publicere denne information I overensstemmelse med EU Markedsmisbrugs regulering. Information var udsendt til publikation, gennem bureauet af personen som anført ovenfor CEST 8:30 on November 18th 2020.

About Photocat

Photocat manufactures patented coating materials for both outdoor and indoor applications with the effect to degrade NOx and VOC´s when exposed to light. Both NOx and VOC’s are severely damaging to human health. Photocat’s patented technology is a very efficient and an economically viable alternative to many of the traditional technologies targeting NOx (e.g. bus catalysts, flue gas cleaning etc.). Photocat’s shares are listed on Nasdaq Stockholm, First North with the ticker symbol PCAT. The company’s Certified Advisor is Mangold Fondkommision AB, 08-50301550 – ca@mangold.se.

Photocat A/S (publ) l Langebjerg 4 DK-4000 Roskilde l Tel: +45 7022 5055 l www.photocat.net

